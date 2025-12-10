اكتشفوا عروض إل جي الحصرية على الأجهزة المنزلية خلال مهرجان دبي للتسوق

اكتشفوا عروض إل جي الحصرية على الأجهزة المنزلية خلال مهرجان دبي للتسوق
تستمر العروض من 1 ديسمبر إلى 20 يناير على الثلاجات والغسالات، ومن 1 ديسمبر إلى 11 يناير على غسالات الأطباق والمكانس الكهربائية، وتتوفر بقيمة استثنائية في معارض "إل جي" ومتاجر التجزئة الرئيسية.
تشمل عروض هذا العام طرازات مميزة مثل غسالة/مجفف التعبئة الأمامية F4J3TMG5P بوزن 8.5 كجم بسعر 1,799 درهم، وثلاجة GN B432PQGB مع مجمد علوي سعة 340 لتر بسعر 1,298 درهم، وكذلك غسالة أطباق QuadWash سعة 14 مكاناً مزودة بخاصية EasyRack Plus لتنظيم مرن للأواني بسعر 2,299 درهم، إضافةً إلى المكنسة الكهربائية CordZeroTM A9T Ultra Stick بسعر 3,799 درهم، مما يوفر خيارات تناسب مختلف الميزانيات ومستويات الأداء.
الثلاجات - مجموعة واسعة من حلول التبريد لكل منزل
تضم تشكيلة ثلاجات "إل جي" مجموعة واسعة من الطرازات والسعات والتصاميم، بدءاً من الوحدات المدمجة مع مجمد علوي وصولاً إلى الطرازات المتقدمة مثل InstaViewTM والثلاجات متعددة الأبواب. وتشمل الطرازات المميزة ثلاجة B432PQGB مع مجمد علوي بسعة 340 لتر، والتي تتميز بنظام تبريد متعدد التدفقات الهوائية، وميزةMoist Balance CrisperTM للحفاظ على مستوى مثالي من الرطوبة، وضاغط خطي عاكس، وسعة كبيرة تبلغ 340 لتراً، حيث تعد خياراً مثالياً للأسر متوسطة الحجم. وبفضل ميزاتها مثل أنظمة التبريد المتقدمة، والضواغط الموفرة للطاقة، وتصميمات التخزين الداخلية المُحسّنة، تُلبي ثلاجات "إل جي" مختلف أحجام المطابخ واحتياجات أنماط الحياة. وتشمل عروض مهرجان دبي للتسوق خيارات متنوعة من الطرازات وفئات الأسعار، مما يضمن حصول كل متسوق على ما يناسبه.
غسالات الملابس - أداء وتكنولوجيا متطورة لكل حمولة
تتوفر غسالات "إل جي" بمجموعة واسعة من الطرازات التي تشمل الغسالات ذات التعبئة الأمامية والعلوية، والغسالات المزودة بمجفف مدمج، بالإضافة إلى الوحدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل غسالة WashTower W4W8BVPKWHM التي تأتي بتصميم رأسي موحّد يجمع بين غسالة بسعة 12 كجم ومجفف بسعة 10 كجم في وحدة واحدة. وتتميز هذه الوحدة بتقنيات متقدمة تشمل Smart PairingTM، وAI DDTM، وTurboWashTM 360، ووظيفة Allergy Care، وتقنية Dual Inverter HeatPumpTM، إضافة إلى لوحة التحكم المركزية All-In-One Central Control وتقنية Steam. ومع توفر خيارات متعددة من المواصفات والسعات ضمن هذه المجموعة، يمكن للمستهلكين اختيار الحل الأمثل الذي يناسب المساحات الصغيرة وكذلك احتياجات الأسر الكبيرة.
غسالات الأطباق - تنظيف عالي الكفاءة لمختلف الطرازات
توفر "إل جي" تشكيلة متكاملة من غسالات الأطباق تشمل الطرازات المستقلة والمدمجة، وفي مقدمتها غسالة Quad WashTM بسعة 14 مكاناً، والتي تتميز بخاصية EasyRack Plus لتنظيم مرن للأواني، وتقنية أذرع الرش متعددة الحركة، إلى جانب تقنية TrueSteamTM للتعقيم، وسعة كبيرة تناسب الاستخدام المكثف اليومي. وسواء كان المستهلك يبحث عن نموذج مدمج للمساحات المحدودة أو وحدة متطورة بأداء تنظيف فائق، فإن عروض مهرجان دبي للتسوق تُغطي مجموعة متنوعة من التصاميم وخيارات الأسعار المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنزل المختلفة.
المكانس الكهربائية - طرازات متعددة الاستخدامات لتنظيف سهل
تُقدم "إل جي" خلال المهرجان عروضاً على مجموعتها الشاملة من المكانس الكهربائية، بما في ذلك مكنسة CordZeroTM A9T Ultra Stick الفاخرة التي تتميز بخاصية ضغط الغبارKompressorTM، ونظام Dual Power Pack لوقت تشغيل أطول، ونظام فلترة HEPA بخمس مراحل، إضافةً إلى تصميم خفيف الوزن يضمن تنظيفاً شاملاً وسلساً لكافة أرجاء المنزل. وبفضل تنوع الفئات والمواصفات ونطاقات الأسعار من الاقتصادية إلى الفاخرة، توفر مكانس "إل جي" حلول تنظيف قوية وعملية تلائم مختلف البيئات المنزلية.
يمكن للمتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام الاستفادة من عروض "إل جي" الحصرية واستكشاف واحدة من أكثر تشكيلات الأجهزة المنزلية تنوعاً في السوق. وتضمن مجموعة منتجات "إل جي" – بما فيها الطرازات الأساسية والرائدة - جودةً وتصميماً وأداءً لا يضاهى في جميع الفئات.
يمكنكم الاطلاع على العروض الترويجية عبر الإنترنت وفي المتاجر الرئيسية وصالات عرض "إل جي". لمزيد من المعلومات حول عروض "إل جي" خلال مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة الموقع الالكتروني
