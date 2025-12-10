اكتشفوا عروض إل جي الحصرية على الأجهزة المنزلية خلال مهرجان دبي للتسوق

MENAFN - AETOSWire) تشارك "إل جي إلكترونيكس" في فعاليات مهرجان دبي للتسوق هذا العام بمجموعة مميزة من العروض على الأجهزة المنزلية، مما يتيح لسكان الإمارات فرصة مثلى للارتقاء بأساليب حياتهم. وتشمل عروض الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة، بدءاً من الثلاجات وغسالات الملابس وغسالات الأطباق إلى المكانس الكهربائية، مع تنوع واسع في الطرازات والمواصفات وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات وميزانيات الأسر كافة.

تستمر العروض من 1 ديسمبر إلى 20 يناير على الثلاجات والغسالات، ومن 1 ديسمبر إلى 11 يناير على غسالات الأطباق والمكانس الكهربائية، وتتوفر بقيمة استثنائية في معارض "إل جي" ومتاجر التجزئة الرئيسية.

تشمل عروض هذا العام طرازات مميزة مثل غسالة/مجفف التعبئة الأمامية F4J3TMG5P بوزن 8.5 كجم بسعر 1,799 درهم، وثلاجة GN B432PQGB مع مجمد علوي سعة 340 لتر بسعر 1,298 درهم، وكذلك غسالة أطباق QuadWash سعة 14 مكاناً مزودة بخاصية EasyRack Plus لتنظيم مرن للأواني بسعر 2,299 درهم، إضافةً إلى المكنسة الكهربائية CordZeroTM A9T Ultra Stick بسعر 3,799 درهم، مما يوفر خيارات تناسب مختلف الميزانيات ومستويات الأداء.

الثلاجات - مجموعة واسعة من حلول التبريد لكل منزل

تضم تشكيلة ثلاجات "إل جي" مجموعة واسعة من الطرازات والسعات والتصاميم، بدءاً من الوحدات المدمجة مع مجمد علوي وصولاً إلى الطرازات المتقدمة مثل InstaViewTM والثلاجات متعددة الأبواب. وتشمل الطرازات المميزة ثلاجة B432PQGB مع مجمد علوي بسعة 340 لتر، والتي تتميز بنظام تبريد متعدد التدفقات الهوائية، وميزةMoist Balance CrisperTM‎ للحفاظ على مستوى مثالي من الرطوبة، وضاغط خطي عاكس، وسعة كبيرة تبلغ 340 لتراً، حيث تعد خياراً مثالياً للأسر متوسطة الحجم. وبفضل ميزاتها مثل أنظمة التبريد المتقدمة، والضواغط الموفرة للطاقة، وتصميمات التخزين الداخلية المُحسّنة، تُلبي ثلاجات "إل جي" مختلف أحجام المطابخ واحتياجات أنماط الحياة. وتشمل عروض مهرجان دبي للتسوق خيارات متنوعة من الطرازات وفئات الأسعار، مما يضمن حصول كل متسوق على ما يناسبه.

غسالات الملابس - أداء وتكنولوجيا متطورة لكل حمولة

تتوفر غسالات "إل جي" بمجموعة واسعة من الطرازات التي تشمل الغسالات ذات التعبئة الأمامية والعلوية، والغسالات المزودة بمجفف مدمج، بالإضافة إلى الوحدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل غسالة WashTower W4W8BVPKWHM التي تأتي بتصميم رأسي موحّد يجمع بين غسالة بسعة 12 كجم ومجفف بسعة 10 كجم في وحدة واحدة. وتتميز هذه الوحدة بتقنيات متقدمة تشمل Smart PairingTM، وAI DDTM، وTurboWashTM 360، ووظيفة Allergy Care، وتقنية Dual Inverter HeatPumpTM، إضافة إلى لوحة التحكم المركزية All-In-One Central Control وتقنية Steam. ومع توفر خيارات متعددة من المواصفات والسعات ضمن هذه المجموعة، يمكن للمستهلكين اختيار الحل الأمثل الذي يناسب المساحات الصغيرة وكذلك احتياجات الأسر الكبيرة.

غسالات الأطباق - تنظيف عالي الكفاءة لمختلف الطرازات

توفر "إل جي" تشكيلة متكاملة من غسالات الأطباق تشمل الطرازات المستقلة والمدمجة، وفي مقدمتها غسالة Quad WashTM بسعة 14 مكاناً، والتي تتميز بخاصية EasyRack Plus لتنظيم مرن للأواني، وتقنية أذرع الرش متعددة الحركة، إلى جانب تقنية TrueSteamTM ‎للتعقيم، وسعة كبيرة تناسب الاستخدام المكثف اليومي. وسواء كان المستهلك يبحث عن نموذج مدمج للمساحات المحدودة أو وحدة متطورة بأداء تنظيف فائق، فإن عروض مهرجان دبي للتسوق تُغطي مجموعة متنوعة من التصاميم وخيارات الأسعار المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنزل المختلفة.

المكانس الكهربائية - طرازات متعددة الاستخدامات لتنظيف سهل

تُقدم "إل جي" خلال المهرجان عروضاً على مجموعتها الشاملة من المكانس الكهربائية، بما في ذلك مكنسة CordZeroTM‎ A9T Ultra Stick الفاخرة التي تتميز بخاصية ضغط الغبارKompressorTM‎، ونظام Dual Power Pack لوقت تشغيل أطول، ونظام فلترة HEPA بخمس مراحل، إضافةً إلى تصميم خفيف الوزن يضمن تنظيفاً شاملاً وسلساً لكافة أرجاء المنزل. وبفضل تنوع الفئات والمواصفات ونطاقات الأسعار من الاقتصادية إلى الفاخرة، توفر مكانس "إل جي" حلول تنظيف قوية وعملية تلائم مختلف البيئات المنزلية.

يمكن للمتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام الاستفادة من عروض "إل جي" الحصرية واستكشاف واحدة من أكثر تشكيلات الأجهزة المنزلية تنوعاً في السوق. وتضمن مجموعة منتجات "إل جي" – بما فيها الطرازات الأساسية والرائدة - جودةً وتصميماً وأداءً لا يضاهى في جميع الفئات.

يمكنكم الاطلاع على العروض الترويجية عبر الإنترنت وفي المتاجر الرئيسية وصالات عرض "إل جي". لمزيد من المعلومات حول عروض "إل جي" خلال مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة الموقع الالكتروني