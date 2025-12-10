MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تُعدّ Tecnotree شركة متخصصة في مجال توفير نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية 5G تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي وتعلم آلي متقدمة، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. وقد سطع نجم الشركة فيبحثًا من أبحاث Gartner لعام 2025 تغطي نظم دعم الأعمال الرقمية وآليات تحقيق الإيرادات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتمكين السوق الرقمية وتحويل تجربة العملاء. ونحن نرى أنَّ سطوع نجم الشركة في هذه الأبحاث يعكس مدى أهمية حلول Tecnotree الراسخة وتطبيقاتها الفاعلة ضمن مجالات التكنولوجيا التي تتولى Gartner تقييمها.

تشمل الأبحاث، تقارير أدلة السوق وتقارير Hype Cycle وتقارير Magic Quadrant وتقارير القدرات الحيوية وتقارير المشهد التنافسي، التي نرى أنها توفر مجتمعة نظرة عامة على كيفية تطور التقنيات المختلفة ضمن منظومة الاتصالات. كما نرى أنَّ ظهور Tecnotree في فئات الأبحاث هذه يؤكد، من وجهة نظرنا، توافق خارطة منتجاتها مع اتجاهات الصناعة، ومجالات الابتكار الناشئة، والأولويات التشغيلية لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات الرقمية على مستوى العالم، وعن طريق الإسهام في عدة مجالات من التحليل، تهدف Tecnotree إلى دعم المؤسسات الفاعلة في مجالات تحديث الأنظمة وتحقيق الإيرادات والأتمتة وتحويل التجربة الرقمية.

سطوع نجم Tecnotree في العديد من أبحاث Gartner لعام 2025



تقرير دليل السوق لحلول إدارة الإيرادات وتحقيقها الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 5 مارس 2025

تقرير دليل السوق لحلول السوق الرقمية بين الشركات ( B2B ) الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 5 مايو 2025

تقرير دليل السوق لحلول إدارة وتجربة العملاء الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 4 يونيو 2025

تقرير Hype CycleTM‎ للعمليات والأتمتة في صناعة الاتصالات 2025، المنشور في 23 يونيو 2025

تقرير Hype Cycle لخدمات الاتصالات المؤسسية 2025، المنشور في 24 يونيو 2025

تقرير Hype Cycle لتجربة العملاء وتحقيق الإيرادات في صناعة الاتصالات 2025، المنشور في 1 يوليو 2025

تقرير Hype Cycle لخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بشركات الاتصالات 2025، المنشور في 16 يوليو 2025

تقرير Hype Cycle لخدمات شبكات الهاتف المحمول الخاصة 2025، المنشور في 17 يوليو 2025

تقرير Magic QuadrantTM‎ للذكاء الاصطناعي في عمليات عملاء وأعمال مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 26 أغسطس 2025

تقرير القدرات الحيوية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الفاعلة في عمليات وأعمال مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 26 أغسطس 2025

تقرير المشهد التنافسي: حلول إدارة وتجربة العملاء الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 6 أكتوبر 2025

تقرير رادار تأثير التكنولوجيا الناشئة: تقنيات وخدمات مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 04 نوفمبر 2025 تقرير المشهد التنافسي: حلول السوق الرقمية بين الشركات ( B2B ) الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 17 يونيو 2025

نرى أنَّ سطوع نجم الشركة في مجموعة كبيرة من منشورات أبحاث Gartner لعام 2025 يعكس الأهمية المستمرة لمحفظة منتجاتها فيما يتعلق بالاحتياجات المتطورة لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات الرقمية. ومن وجهة نظرنا، فإنَّ نطاق التغطية يعكس استمرار تركيز الشركة على التحول الرقمي، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديث نماذج تحقيق الإيرادات، وتعزيز تجربة العملاء. إضافةً إلى ذلك، ترى شركة Tecnotree أنَّ هذه التقديرات تُعدّ معطيات قيمة تساعدنا على فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل، ومواءمة توقعات الصناعة، ودعم العملاء في تطوير إستراتيجيات أعمالهم الرقمية.

صرحت Padma Ravichander ، المدير التنفيذي لشركة Tecnotree ، قائلةً:

"يسرنا عمق وشمولية تقديرات Gartner التي حازت عليها الشركة هذا العام، ثم إنَّ نيل التقدير في فئات متعددة في الذكاء الاصطناعي وتحقيق الإيرادات والخدمات السحابية وتجربة العملاء والأسواق الرقمية هو شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم حلول ذكية قابلة للتكوين مواكبة للمستقبل. ومن جانبنا، فإننا نلتزم بمواصلة مساعدة مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وفتح مصادر جديدة للإيرادات، وتقديم تجارب رقمية عالمية المستوى".

صرحت Prianca Ravichander ، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق والرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في Tecnotree ، قائلة:

"إنَّ سطوع نجمنا في العديد من منشورات أبحاث Gartner لعام 2025 يعكس ما نلمسه من أهمية متزايدة لآليات تحقيق الإيرادات الذكية وتجربة العملاء والابتكار الرقمي القائم على المنظومات في صناعة الاتصالات. ونحن في Tecnotree، يظل تركيزنا منصبًا على تمكين مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات من التعامل مع متطلبات السوق المتطورة باعتماد منهج قوامه المرونة والشفافية وقابلية التكوين. كما نواصل ضخ استثمارات في الحلول التي تدعم مسيرات تحول عملائنا وتساعدهم على بناء أعمال رقمية أكثر ترابطًا مدعومة بالبيانات وتتمحور حول تجربة العملاء".

إنَّ GARTNER و HYPE CYCLE و MAGIC QUADRANT علامات تجارية لشركة Gartner, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها.

لا تدعم Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا بأن يقتصر اختيارهم على هؤلاء الموردين ذوي التصنيفات العالية أو الحاصلين على أي تصنيف آخر. إضافةً إلى ذلك، تتألف منشورات Gartner من آراء مؤسسة رؤى الأعمال والتكنولوجيا التابعة لمؤسسة Gartner ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات محققة. هذا، وتُخلي مؤسسة Gartner مسؤوليتها عن كل الضمانات، الصريحة أو الضمنية، في ما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن Tecnotree

تُعدّ Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية 5G تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي وتعلم آلي متقدمة، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل شركة Tecnotree المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Tecnotree سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى، ثم إن شركة Tecnotree مدرجة في هلسنكي ناسداك (TEM1V).

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

صور / وسائط متعددة متوفرة على:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.