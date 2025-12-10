سطوع نجم Tecnotree في العديد من أبحاث Gartner®‎ لعام 2025

سطوع نجم Tecnotree في العديد من أبحاث Gartner® لعام 2025
تشمل الأبحاث، تقارير أدلة السوق وتقارير Hype Cycle وتقارير Magic Quadrant وتقارير القدرات الحيوية وتقارير المشهد التنافسي، التي نرى أنها توفر مجتمعة نظرة عامة على كيفية تطور التقنيات المختلفة ضمن منظومة الاتصالات. كما نرى أنَّ ظهور Tecnotree في فئات الأبحاث هذه يؤكد، من وجهة نظرنا، توافق خارطة منتجاتها مع اتجاهات الصناعة، ومجالات الابتكار الناشئة، والأولويات التشغيلية لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات الرقمية على مستوى العالم، وعن طريق الإسهام في عدة مجالات من التحليل، تهدف Tecnotree إلى دعم المؤسسات الفاعلة في مجالات تحديث الأنظمة وتحقيق الإيرادات والأتمتة وتحويل التجربة الرقمية.
سطوع نجم Tecnotree في العديد من أبحاث Gartner لعام 2025
-
تقرير دليل السوق لحلول إدارة الإيرادات وتحقيقها الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 5 مارس 2025
تقرير دليل السوق لحلول السوق الرقمية بين الشركات ( B2B ) الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 5 مايو 2025
تقرير دليل السوق لحلول إدارة وتجربة العملاء الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 4 يونيو 2025
تقرير Hype CycleTM للعمليات والأتمتة في صناعة الاتصالات 2025، المنشور في 23 يونيو 2025
تقرير Hype Cycle لخدمات الاتصالات المؤسسية 2025، المنشور في 24 يونيو 2025
تقرير Hype Cycle لتجربة العملاء وتحقيق الإيرادات في صناعة الاتصالات 2025، المنشور في 1 يوليو 2025
تقرير Hype Cycle لخدمات الحوسبة السحابية الخاصة بشركات الاتصالات 2025، المنشور في 16 يوليو 2025
تقرير Hype Cycle لخدمات شبكات الهاتف المحمول الخاصة 2025، المنشور في 17 يوليو 2025
تقرير Magic QuadrantTM للذكاء الاصطناعي في عمليات عملاء وأعمال مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 26 أغسطس 2025
تقرير القدرات الحيوية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الفاعلة في عمليات وأعمال مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 26 أغسطس 2025
تقرير المشهد التنافسي: حلول إدارة وتجربة العملاء الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 6 أكتوبر 2025
تقرير رادار تأثير التكنولوجيا الناشئة: تقنيات وخدمات مقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 04 نوفمبر 2025
تقرير المشهد التنافسي: حلول السوق الرقمية بين الشركات ( B2B ) الموجهة لمقدمي خدمات الاتصالات ( CSP )، المنشور في 17 يونيو 2025
نرى أنَّ سطوع نجم الشركة في مجموعة كبيرة من منشورات أبحاث Gartner لعام 2025 يعكس الأهمية المستمرة لمحفظة منتجاتها فيما يتعلق بالاحتياجات المتطورة لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات الرقمية. ومن وجهة نظرنا، فإنَّ نطاق التغطية يعكس استمرار تركيز الشركة على التحول الرقمي، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديث نماذج تحقيق الإيرادات، وتعزيز تجربة العملاء. إضافةً إلى ذلك، ترى شركة Tecnotree أنَّ هذه التقديرات تُعدّ معطيات قيمة تساعدنا على فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل، ومواءمة توقعات الصناعة، ودعم العملاء في تطوير إستراتيجيات أعمالهم الرقمية.
صرحت Padma Ravichander ، المدير التنفيذي لشركة Tecnotree ، قائلةً:
"يسرنا عمق وشمولية تقديرات Gartner التي حازت عليها الشركة هذا العام، ثم إنَّ نيل التقدير في فئات متعددة في الذكاء الاصطناعي وتحقيق الإيرادات والخدمات السحابية وتجربة العملاء والأسواق الرقمية هو شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم حلول ذكية قابلة للتكوين مواكبة للمستقبل. ومن جانبنا، فإننا نلتزم بمواصلة مساعدة مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وفتح مصادر جديدة للإيرادات، وتقديم تجارب رقمية عالمية المستوى".
صرحت Prianca Ravichander ، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق والرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في Tecnotree ، قائلة:
"إنَّ سطوع نجمنا في العديد من منشورات أبحاث Gartner لعام 2025 يعكس ما نلمسه من أهمية متزايدة لآليات تحقيق الإيرادات الذكية وتجربة العملاء والابتكار الرقمي القائم على المنظومات في صناعة الاتصالات. ونحن في Tecnotree، يظل تركيزنا منصبًا على تمكين مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) والشركات من التعامل مع متطلبات السوق المتطورة باعتماد منهج قوامه المرونة والشفافية وقابلية التكوين. كما نواصل ضخ استثمارات في الحلول التي تدعم مسيرات تحول عملائنا وتساعدهم على بناء أعمال رقمية أكثر ترابطًا مدعومة بالبيانات وتتمحور حول تجربة العملاء".
إنَّ GARTNER و HYPE CYCLE و MAGIC QUADRANT علامات تجارية لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.
لا تدعم Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا بأن يقتصر اختيارهم على هؤلاء الموردين ذوي التصنيفات العالية أو الحاصلين على أي تصنيف آخر. إضافةً إلى ذلك، تتألف منشورات Gartner من آراء مؤسسة رؤى الأعمال والتكنولوجيا التابعة لمؤسسة Gartner ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات محققة. هذا، وتُخلي مؤسسة Gartner مسؤوليتها عن كل الضمانات، الصريحة أو الضمنية، في ما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
نبذة عن Tecnotree
تُعدّ Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية 5G تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي وتعلم آلي متقدمة، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. كما تحتل شركة Tecnotree المرتبة الأولى في جدول توافق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، من ضمنها 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي، وهذا أدل دليل على التزام الشركة بالتميز وسعيها الدؤوب لتقديم تجارب وخدمات متميزة لكل من مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمي خدمات التوزيع. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وصناعات الخدمات الرقمية الأخرى، مما يرسي الأساس لفرص تتجاوز الحدود. إضافةً إلى ذلك، توفر شركة Tecnotree سوق تكنولوجيا مالية وB2B2X رقمية متعددة الخبرات لقاعدة عملائها عن طريق منصة Tecnotree Moments بغية دعم المجتمعات المتصلة رقميًا في مجال الألعاب والصحة والتعليم وتوفير المحتوى وغيرها من الأنظمة البيئية الرأسية الأخرى، ثم إن شركة Tecnotree مدرجة في هلسنكي ناسداك (TEM1V).
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
صور / وسائط متعددة متوفرة على:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment