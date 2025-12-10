غينيا تبرز كقوة رقمية في طليعة المشهد الرقمي الإقليمي وترسّخ مكانتها كمركز للابتكار والتحوّل التكنولوجي

MENAFN - AETOSWire) تتقدّم جمهورية غينيا بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة رقمية إقليمية، في لحظة تُمثّل نقطة تحوّل حاسمة في تاريخها الحديث. فمن خلال استضافة قمّة "تحوّل أفريقيا 2025" Transform Africa 2025، باعتبارها أول دولة فرانكفونية تستضيف هذا الحدث التكنولوجي الكبير منذ انطلاقه عام 2013، أكدت غينيا بروز عاصمتها كوناكري كمركز جديد للابتكار الرقمي في غرب إفريقيا.

وجاءت الأرقام القياسية لتجسّد هذا التحوّل النوعي، فقد شارك في هذا الحدث البارز أكثر من 7,000 مشارك من 79 دولة، من بينهم 47 وزيراً، و 1،552 مسؤولاً حكومياً، و584 شخصية قيادية في قطاع الأعمال، وما يزيد عن 590 شركة ناشئة، في حين تمّ توقيع 14 مذكرة تفاهم. تجدر الإشارة إلى أنه لم يشهد تاريخ قمّة "تحوّل أفريقيا" مثل هذا الحشد الضخم من قبل، إذ يعكس هذا الإقبال غير المسبوق ثقة المجتمع الدولي بقدرة غينيا على تجاوز تحديات التحوّل الرقمي في إفريقيا وتحقيق الريادة.

وفي هذا السياق، أكّدت روز بولا بريسومو، وزيرة البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية غينيا، على الدور المحوري للرؤية السياسية في قيادة هذا التحوّل، وقالت: "إن التقدّم الرقمي الذي تحقّق في غينيا ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة خيارات استراتيجية اتُّخذت بوضوح وبقناعة راسخة في ظل قيادة الرئيس مامادي دومبويا." وتابعت بريسومو موضحة عمق هذا التوجّه الوطني: "إن ما أحرزناه من تقدم وازدهار في مجالات البنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات، والخدمات العامة الرقمية يعكس توجهاً وطنياً مستقراً ينسجم مع مستقبل إفريقيا التكنولوجي. ويبرهن التقدير الذي حصلت عليه غينيا أن بلدنا مستعد للإسهام بقوة في مسيرة التحوّل الرقمي على مستوى القارّة".

يستند هذا الاعتراف الدولي إلى إنجازات ملموسة تُعيد رسم ملامح المشهد الرقمي في غرب إفريقيا. فقد نجحت غينيا في إنشاء شبكة وطنية ضخمة من الألياف البصرية تمتدّ على 12,000 كيلومتر، ما شكّل قفزة نوعية في بنيتها الرقمية. ومع هذا التوسع، تضاعفت القدرة الاستيعابية للبنية التحتية أربع مرات - من 50 إلى 200 جيجابايت - ما وضع البلاد في مصافّ الدول المتقدّمة إقليمياً في مجال الربط والاتصال. ولم تقتصر هذه الجهود على الداخل، بل تجاوزته نحو تعزيز التكامل الإقليمي. فقد أُنشئت نقاط ربط حيوية مع مالي وساحل العاج وسيراليون، فيما تتواصل الأعمال لمدّ الشبكة باتجاه السنغال وغامبيا وغينيا-بيساو، في خطوة تعزّز مكانة غينيا كبوابة رقمية جديدة لغرب إفريقيا.

وإلى جانب البنية التحتية، تعمل غينيا على بناء منظومة ابتكار متكاملة تعزّز تحولها الرقمي على المدى الطويل. وتشمل هذه المنظومة مركز بيانات وطني من المستوى الثالث (Tier III)، إضافة إلى شبكة متنامية من المراكز الرقمية، دخل ستةٌ منها بالفعل حيّز التشغيل، مع التخطيط لإطلاق 20 مركزاً إضافياً بحلول العام 2026. وتحظى هذه المبادرات بدعم منصّات رقمية استراتيجية، أبرزها "تيليمو" TELEMO، المنصة الوطنية للمشتريات العامة والخدمات الإدارية. وتُسهم هذه المنصة في تعزيز مستوى الشفافية والكفاءة ضمن منظومة الحوكمة، كما تنسجم مع الرؤية التنموية الشاملة التي تُعرف بـ "سيماندو 2040"، التي تضع التكنولوجيا في قلب عملية تنويع الاقتصاد وتطوير المهارات وبناء اقتصاد تنافسي حديث.

هذا وقد عزّزت غينيا بنيتها التشريعية والتنظيمية بخطوات مفصلية، من أبرزها اعتماد قانون جديد لحماية البيانات يواكب المعايير الدولية، إلى جانب تمتين الإطار المؤسساتي عبر هيئات متخصصة مثل الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (ANSSI) والوكالة الوطنية للتنمية الرقمية (ANDE)، وذلك لضمان عملية تحوّل رقمي آمنة، متماسكة، وقادرة على مواجهة التحديات السيبرانية المتصاعدة. ولا يقتصر التقدّم على المستويات التقنية والتنظيمية فحسب، بل يمتد إلى الاستثمار في الإنسان، حيث تعكس مبادرات الشباب - مثل الجائزة الكبرى للتكنولوجيا والابتكتر "أنسوتين (ANSUTEN)، ومسابقة RCUN3، وبرامج الهاكاثون - إرادة حقيقية لبناء رأس مال بشري رقمي يقود الابتكار ويطوّر حلولاً محلية ذات أثر مستدام.

وفي هذا السياق، أثنى لاسينا كوني، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أفريقيا الذكية" (Smart Africa)، على الجهود المتميّزة التي بذلتها غينيا لتنظيم هذا الحدث، قائلاً: "لقد أثبتت كوناكري نموذجاً تنظيماً مثالياً يرقى إلى أعلى المستويات. كما جسّدت بحق رؤية 'أفريقيا الذكية' (Smart Africa)، المتمثّلة في بناء قارة إفريقية متّصلة، مبتكرة، وذات سيادة كاملة".

