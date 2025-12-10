اختتمت فعاليات مؤتمر Comotion GLOBAL 2025 في الرياض بصفقاتٍ بارزة وإنجازاتٍ في مجال التنقل العالمي

اختتمت فعاليات مؤتمر Comotion GLOBAL 2025 في الرياض بصفقاتٍ بارزة وإنجازاتٍ في مجال التنقل العالمي
من خلال أكثر من 100 جلسة تمتد على مدى ثلاثة أيام، استعرضت CoMotion GLOBAL استراتيجيات التنقل المستقبلية، واختراقات النقل المتعدد الوسائط، والتحول الرقمي الحضري، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعادة التفكير الجذري في حركة الأشخاص والبضائع عبر المدن العالمية.
ومن بين أهم اللحظات في الأحداث:
-
إطلاق تقرير MIT x Kearney ، تصور مستقبل التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والذي دعا إلى تعاون غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص، ونظم بيانات مشتركة، واستراتيجيات وطنية متكاملة لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال التنقل.
انطلاق تحالف إجراءات رؤساء البلديات ، وهي مبادرة عالمية تجمع أكثر من 100 رئيس بلدية وقائد مدينة لتسريع التنقل المستدام والعمل المناخي والابتكار الحضري من خلال التعاون على مدار العام وتبادل أفضل الممارسات.
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة inDrive x AI Driver ، بإشراف الهيئة العامة للنقل، مما يشكل خطوة كبيرة نحو خدمات النقل الذاتي في الرياض وجدة لاحقًا، وإطلاق العمليات التجريبية في النصف الأول من عام 2026.
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة Archer ، للإعلان عن شراكة تاريخية لنشر سيارات الأجرة الجوية الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، مع التخطيط لعمليات إثبات المفهوم في وقت مبكر من العام المقبل في الرياض وجدة ونيوم وRed Sea Global.
تكريمٌ لـ Valerie Labi ، الرئيسة التنفيذية والمؤسس المشارك لشركة Wahu Mobility؛ و Claudio Orrego ، حاكم منطقة سانتياغو الحضرية؛ و المهندس حسن الموسى ، رئيس البنية التحتية والتطوير في هيئة مدينة الرياض، تقديرًا لجهودهم الرائدة في تحقيق التنقل الحضري المستدام، قدّمه John Rossant، مؤسس شركة CoMotion، وMauricio Rodas Espinel، عمدة كيتو السابق، الإكوادور.
جولة خاصة في مترو الرياض ، بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، والتي تعرض أطول شبكة مترو بدون سائق في العالم ودورها الاستراتيجي كمحور رئيسي للتخطيط الحضري في الرياض ومحرك رئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الاجتماع الثاني لفريق عمل الاستثمار في التنقل الحضري المستدام ( SUMIT ) ، حيث قام رؤساء البلديات وقادة المدن بدراسة الآليات المالية القابلة للتطوير والمبتكرة للمدن لتحويل طموحات التنقل الجريئة إلى أفعال على أرض الواقع.
إطلاق إصدار جائزة CoMotion GLOBAL لأفضل مبتكرين لعام 2025 ، والذي يكرم 13 مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا أحدثوا تأثيرًا عالميًا كبيرًا في تشكيل مستقبل التنقل، بما في ذلك Tiya Gordon، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Its Electric ؛ وThibault Castagne، الرئيس التنفيذي لشركة Vianova ؛ وMichael Spencer، الرئيس التنفيذي لشركة Zeno ؛ وEyal Cohen، مؤسس شركة Humble Robotics ؛ وTodd Graetz، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aerolane ؛ وRich Pleeth، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Finmile ؛ وValerie Labi، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wahu Mobility ؛ والدكتور Martin Dürr، المدير الإداري والمدير التقني والمؤسس المشارك لشركة Dromos ؛ وNezha Saidi Jamjoom، المؤسس المشارك والمدير التجاري لشركة HopOn ؛ وBouba Casse، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GreenRide Africa ؛ وFaouzi Annajah، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Namx ؛ وAgustin Guilisasti، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HumanForest ؛ وAbdulkader Almkinzy، الرئيس التنفيذي لشركة Telgani.
ومن بين أبرز فعاليات البرنامج، رحب الحدث بكلمات رئيسية من معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيس مجلس إدارة SCEGA ورئيس الوفد السعودي إلى Urban 20 ، ومعالي الدكتور رميح الرميح، ، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية والرئيس بالإنابة لشركة TGA ، إلى جانب قادة القطاع الخاص العالميين بما في ذلك Mate Rimac، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركتي Rimac Automobili ، و Verne ؛ و Bill Russo المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة. Automobility Ltd ؛ والدكتور James Yu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة QCraft ؛ وChris Li، المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة Neolix ؛ وJinjun Tian، الرئيس التنفيذي لشركة Geely Auto Middle East ؛ و Yvonne Aki-Sawyerr، عمدة فريتاون، في سيراليون ورئيسة مجموعة C40.
وقال John Rossant ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة CoMotion GLOBAL:"لقد أثبت هذا الأسبوع في الرياض أن مستقبل التنقل لا يمكن تحقيقه من خلال عمل أي قطاع بمفرده. إن ما حدث في مؤتمر CoMotion GLOBAL 2025 - أبحاث جديدة وشراكات جديدة والتزامات جديدة - أظهر قوة التعاون على نطاق عالمي. لقد برزت المملكة العربية السعودية كمحفز بارز للابتكار، وستعمل المحادثات والاتفاقيات التي تم إبرامها هنا على تسريع عمليات النشر في العالم الحقيقي التي تغير حياة الناس في المدن في كل مكان".
استضافت الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية (SCEGA) مؤتمر CoMotion GLOBAL 2025 بالتعاون مع تحالف واسع من المنظمات الوطنية التي تعمل على تشكيل مستقبل التنقل في المملكة. وشملت هذه الجهات الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة الرياض، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والنقل العام بالرياض، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل. وقد أكد هؤلاء الشركاء معًا على الالتزام الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية بتطوير أحد أكثر أنظمة التنقل تقدمًا واستدامة وترابطًا في العالم.
حول CoMotion
CoMotion هي المنصة الرائدة في العالم حيث يلتقي القادة والشركات الناشئة وصانعو السياسات الأكثر نفوذاً لتشكيل مستقبل التنقل. من خلال الفعاليات الرئيسية في الرياض ولوس أنجلوس وميامي، تعزز CoMotion الحوار الهادف وتحفز الاستثمارات التي تعزز النقل المستدام والعادل في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment