اختتمت فعاليات مؤتمر Comotion GLOBAL 2025 في الرياض بصفقاتٍ بارزة وإنجازاتٍ في مجال التنقل العالمي

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر CoMotion GLOBAL 2025 بعد ثلاثة أيام تحويلية جمعت صناع القرار العالميين وقادة الصناعة والمديرين التنفيذيين للمدن والمبتكرين والمستثمرين لرسم مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية والعالم أقيم الحدث لأول مرة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، حيث سلط الضوء على الدور المتسارع للمملكة كمركز عالمي للنقل من الجيل التالي، وقيادة الاستدامة، والابتكار الحضري.

من خلال أكثر من 100 جلسة تمتد على مدى ثلاثة أيام، استعرضت CoMotion GLOBAL استراتيجيات التنقل المستقبلية، واختراقات النقل المتعدد الوسائط، والتحول الرقمي الحضري، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعادة التفكير الجذري في حركة الأشخاص والبضائع عبر المدن العالمية.

ومن بين أهم اللحظات في الأحداث:



إطلاق تقرير MIT x Kearney ، تصور مستقبل التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، والذي دعا إلى تعاون غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص، ونظم بيانات مشتركة، واستراتيجيات وطنية متكاملة لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال التنقل.

انطلاق تحالف إجراءات رؤساء البلديات ، وهي مبادرة عالمية تجمع أكثر من 100 رئيس بلدية وقائد مدينة لتسريع التنقل المستدام والعمل المناخي والابتكار الحضري من خلال التعاون على مدار العام وتبادل أفضل الممارسات.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة inDrive x AI Driver ، بإشراف الهيئة العامة للنقل، مما يشكل خطوة كبيرة نحو خدمات النقل الذاتي في الرياض وجدة لاحقًا، وإطلاق العمليات التجريبية في النصف الأول من عام 2026.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة Archer ، للإعلان عن شراكة تاريخية لنشر سيارات الأجرة الجوية الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، مع التخطيط لعمليات إثبات المفهوم في وقت مبكر من العام المقبل في الرياض وجدة ونيوم وRed Sea Global.

تكريمٌ لـ Valerie Labi ، الرئيسة التنفيذية والمؤسس المشارك لشركة Wahu Mobility؛ و Claudio Orrego ، حاكم منطقة سانتياغو الحضرية؛ و المهندس حسن الموسى ، رئيس البنية التحتية والتطوير في هيئة مدينة الرياض، تقديرًا لجهودهم الرائدة في تحقيق التنقل الحضري المستدام، قدّمه John Rossant، مؤسس شركة CoMotion، وMauricio Rodas Espinel، عمدة كيتو السابق، الإكوادور.

جولة خاصة في مترو الرياض ، بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، والتي تعرض أطول شبكة مترو بدون سائق في العالم ودورها الاستراتيجي كمحور رئيسي للتخطيط الحضري في الرياض ومحرك رئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الاجتماع الثاني لفريق عمل الاستثمار في التنقل الحضري المستدام ( SUMIT ) ، حيث قام رؤساء البلديات وقادة المدن بدراسة الآليات المالية القابلة للتطوير والمبتكرة للمدن لتحويل طموحات التنقل الجريئة إلى أفعال على أرض الواقع. إطلاق إصدار جائزة CoMotion GLOBAL لأفضل مبتكرين لعام 2025 ، والذي يكرم 13 مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا أحدثوا تأثيرًا عالميًا كبيرًا في تشكيل مستقبل التنقل، بما في ذلك Tiya Gordon، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Its Electric ؛ وThibault Castagne، الرئيس التنفيذي لشركة Vianova ؛ وMichael Spencer، الرئيس التنفيذي لشركة Zeno ؛ وEyal Cohen، مؤسس شركة Humble Robotics ؛ وTodd Graetz، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aerolane ؛ وRich Pleeth، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Finmile ؛ وValerie Labi، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wahu Mobility ؛ والدكتور Martin Dürr، المدير الإداري والمدير التقني والمؤسس المشارك لشركة Dromos ؛ وNezha Saidi Jamjoom، المؤسس المشارك والمدير التجاري لشركة HopOn ؛ وBouba Casse، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GreenRide Africa ؛ وFaouzi Annajah، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Namx ؛ وAgustin Guilisasti، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HumanForest ؛ وAbdulkader Almkinzy، الرئيس التنفيذي لشركة Telgani.

ومن بين أبرز فعاليات البرنامج، رحب الحدث بكلمات رئيسية من معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيس مجلس إدارة SCEGA ورئيس الوفد السعودي إلى Urban 20 ، ومعالي الدكتور رميح الرميح، ، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية والرئيس بالإنابة لشركة TGA ، إلى جانب قادة القطاع الخاص العالميين بما في ذلك Mate Rimac، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركتي Rimac Automobili ، و Verne ؛ و Bill Russo المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة. Automobility Ltd ؛ والدكتور James Yu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة QCraft ؛ وChris Li، المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة Neolix ؛ وJinjun Tian، الرئيس التنفيذي لشركة Geely Auto Middle East ؛ و Yvonne Aki-Sawyerr، عمدة فريتاون، في سيراليون ورئيسة مجموعة C40.

وقال John Rossant ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة CoMotion GLOBAL:"لقد أثبت هذا الأسبوع في الرياض أن مستقبل التنقل لا يمكن تحقيقه من خلال عمل أي قطاع بمفرده. إن ما حدث في مؤتمر CoMotion GLOBAL 2025 - أبحاث جديدة وشراكات جديدة والتزامات جديدة - أظهر قوة التعاون على نطاق عالمي. لقد برزت المملكة العربية السعودية كمحفز بارز للابتكار، وستعمل المحادثات والاتفاقيات التي تم إبرامها هنا على تسريع عمليات النشر في العالم الحقيقي التي تغير حياة الناس في المدن في كل مكان".

استضافت الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض السعودية (SCEGA) مؤتمر CoMotion GLOBAL 2025 بالتعاون مع تحالف واسع من المنظمات الوطنية التي تعمل على تشكيل مستقبل التنقل في المملكة. وشملت هذه الجهات الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة الرياض، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والنقل العام بالرياض، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل. وقد أكد هؤلاء الشركاء معًا على الالتزام الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية بتطوير أحد أكثر أنظمة التنقل تقدمًا واستدامة وترابطًا في العالم.

CoMotion هي المنصة الرائدة في العالم حيث يلتقي القادة والشركات الناشئة وصانعو السياسات الأكثر نفوذاً لتشكيل مستقبل التنقل. من خلال الفعاليات الرئيسية في الرياض ولوس أنجلوس وميامي، تعزز CoMotion الحوار الهادف وتحفز الاستثمارات التي تعزز النقل المستدام والعادل في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

