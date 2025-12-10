العلامات التجارية المستعدة للنمو: NIQ تكشف عن الاستراتيجيات وراء الابتكارات الأعلى أداءً في عام 2025

العلامات التجارية المستعدة للنمو: NIQ تكشف عن الاستراتيجيات وراء الابتكارات الأعلى أداءً في عام 2025
مع تسريع تجار التجزئة لدورات تجديد المنتجات وتصاعد المنافسة في العلامات الخاصة، تواجه العلامات التجارية ضغوطًا متزايدة لتصميم ابتكارات تتمتع بالقدرة على الاستمرار. تشير نتائج NielsenIQ إلى أن أبرز المبتكرين الأعلى أداءً يتبعون دائمًا صيغة منهجية قابلة للتكرار، ترتكز على أفكار مبتكرة مستندة إلى احتياجات المستهلك، ورصد مؤشرات الأداء المبكرة، والتنسيق الفعّال بين الفرق المختلفة، لتطوير منتجات قادرة على تحقيق نمو تدريجي ومستدام على المدى الطويل في الأسواق العالمية.
أهم النتائج من تقرير حيوية الابتكار لعام 2025
الابتكار الناجح يبدأ قبل الإطلاق
تُظهر النتائج أن العلامات التجارية التي تركز على الابتكار الحقيقي، وليس مجرد توسيع التنوع أو تعديل حجم المنتجات، لديها فرصة تحقيق نمو إجمالي في المبيعات بشكلٍ مضاعف.
وأشار التقرير إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات (9%) نجحت في توسيع مبيعات الابتكار خلال العام الماضي، مما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للشركات التي تتبنى أفضل الممارسات.
الدفع المبكر كمؤشر للحيوية طويلة الأمد
تشير تحليلات شملت 300,000 وحدة حفظ مخزون (SKU) إلى وجود فجوات واضحة في الأداء بين الابتكارات التي تحقق نموًا وتلك التي لا تحقق، بدءًا من الأسبوع الرابع فقط.
وعلى الرغم من ذلك، ينتظر 67% من المسوقين فترة تتراوح بين 12 و15 أسبوعًا لتقييم الأداء، ما يؤدي إلى تفويت الفرص الحرجة لاتخاذ القرارات لدى تجار التجزئة.
يسمح القياس المبكر بتحسين أسرع لخطط التوزيع والتفعيل والدعم.
العلامات التجارية الخاصة تعيد رسم قواعد اللعبة
تواصل العلامات التجارية الخاصة والشركات المصنعة الجديدة صعودها في السوق، حيث تحولت من مجرد "جهات تابعة سريعة" إلى لاعبين استراتيجيين ضمن محافظ المنتجات.
ويعتمد تجار التجزئة بشكل متزايد على استخدام عدة علامات تجارية خاصة "لخلق توازن" مع العلامات الوطنية والحفاظ على تنوع المنتجات على الأرفف.
كما يسعى العديد من كبار تجار التجزئة اليوم إلى زيادة وتيرة تحديث تشكيلة المنتجات لتصل إلى دورة كل 12 أسبوعًا، مما يزيد من حدة المنافسة على المساحة والسرعة في السوق.
التعاون متعدد الوظائف يدفع النتائج البارزة
يكون المبتكرون الأعلى أداءً أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للتعاون عبر أقسام البحث والتطوير، والتسويق، والمبيعات، ورؤى المستهلك طوال دورة حياة الابتكار.
يساعد التنسيق الشامل على تحسين المرونة وزيادة احتمالية تحقيق نمو مستدام في السنة الثانية.
"في سوق السلع الاستهلاكية الحالي، حيث تكسب العلامات التجارية الخاصة مزيدًا من الحصة السوقية، لا يكفي وجود فكرة جيدة للابتكار الناجح. إن إطلاقات المنتجات الأعلى أداءً تعتمد على صيغة مثبتة ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية: فكرة قوية تلبي حاجة حقيقية للمستهلك، ومنتج متفوق يتفوق على المنافسين، وتنشيط متكامل يضمن استمرار الزخم لما بعد عام الإطلاق. الابتكار الناجح لا يكفي أن يكون جديدًا فحسب، بل يجب أن يتمتع بالجدية في مرحلة التطوير قبل السوق وأن يكون مصممًا ليصمد ويحقق تأثيرًا طويل الأمد"، حسبما أفاد Ramon Melgarejo، رئيس قسم التحليلات الاستراتيجية ورؤى المستهلك في NIQ.
ابتكارات مصممة لتدوم
يعتمد تقرير هذا العام على محفظة تحليلات الابتكار الموسَّعة لشركة NIQ واستثماراتها في الأدوات التي تقيس الحيوية منذ الأسبوع الأول. وبفضل تحليل تريليونات المعاملات في أكثر من 90 سوقًا عالميًا، تساعد NIQ العلامات التجارية على تقييم الأداء مقارنة بالمنافسين، وصقل استراتيجيات البحث والتطوير، واكتشاف السمات الأساسية التي تعزز النمو التدريجي وتضمن استدامة الابتكارات على المدى الطويل.
اطّلِع على التقرير الكامل واستكشف حلول NIQ المتقدمة في مجال استخبارات الابتكار.
نبذة عن NIQ
NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. يمتد نطاقنا العالمي ليشمل أكثر من 90 بلدًا، حيث يغطي حوالي 85% من سكان العالم وأكثر من 7.2 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. وبالتمُّعن في قطاع التجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - المُقدَّمة مع تحليلات متقدمة من خلال المنصات الحديثة - توفر NIQ عرض Full ViewTM.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة
NIQ-العامة
