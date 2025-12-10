العلامات التجارية المستعدة للنمو: NIQ تكشف عن الاستراتيجيات وراء الابتكارات الأعلى أداءً في عام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت NielsenIQ (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NIQ)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، اليوم تقريرها السنوي الرابع حول حيوية الابتكار، موضحةً الاستراتيجيات التي تساعد العلامات التجارية على تحقيق نمو لعدة سنوات من خلال خطوط الابتكار الخاصة بها. اعتمادًا على بيانات تم جمعها من أكثر من 70,000 شركة مصنعة ضمن 130 فئة، يبرز التقرير الممارسات الاستراتيجية التي تضاعف فرص الشركات في زيادة مبيعاتها الإجمالية عبر الابتكارات الرائدة والأعلى أداءً.

مع تسريع تجار التجزئة لدورات تجديد المنتجات وتصاعد المنافسة في العلامات الخاصة، تواجه العلامات التجارية ضغوطًا متزايدة لتصميم ابتكارات تتمتع بالقدرة على الاستمرار. تشير نتائج NielsenIQ إلى أن أبرز المبتكرين الأعلى أداءً يتبعون دائمًا صيغة منهجية قابلة للتكرار، ترتكز على أفكار مبتكرة مستندة إلى احتياجات المستهلك، ورصد مؤشرات الأداء المبكرة، والتنسيق الفعّال بين الفرق المختلفة، لتطوير منتجات قادرة على تحقيق نمو تدريجي ومستدام على المدى الطويل في الأسواق العالمية.

أهم النتائج من تقرير حيوية الابتكار لعام 2025

الابتكار الناجح يبدأ قبل الإطلاق



تُظهر النتائج أن العلامات التجارية التي تركز على الابتكار الحقيقي، وليس مجرد توسيع التنوع أو تعديل حجم المنتجات، لديها فرصة تحقيق نمو إجمالي في المبيعات بشكلٍ مضاعف. وأشار التقرير إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات (9%) نجحت في توسيع مبيعات الابتكار خلال العام الماضي، مما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للشركات التي تتبنى أفضل الممارسات.

الدفع المبكر كمؤشر للحيوية طويلة الأمد



تشير تحليلات شملت 300,000 وحدة حفظ مخزون (SKU) إلى وجود فجوات واضحة في الأداء بين الابتكارات التي تحقق نموًا وتلك التي لا تحقق، بدءًا من الأسبوع الرابع فقط.

وعلى الرغم من ذلك، ينتظر 67% من المسوقين فترة تتراوح بين 12 و15 أسبوعًا لتقييم الأداء، ما يؤدي إلى تفويت الفرص الحرجة لاتخاذ القرارات لدى تجار التجزئة. يسمح القياس المبكر بتحسين أسرع لخطط التوزيع والتفعيل والدعم.

العلامات التجارية الخاصة تعيد رسم قواعد اللعبة



تواصل العلامات التجارية الخاصة والشركات المصنعة الجديدة صعودها في السوق، حيث تحولت من مجرد "جهات تابعة سريعة" إلى لاعبين استراتيجيين ضمن محافظ المنتجات.

ويعتمد تجار التجزئة بشكل متزايد على استخدام عدة علامات تجارية خاصة "لخلق توازن" مع العلامات الوطنية والحفاظ على تنوع المنتجات على الأرفف. كما يسعى العديد من كبار تجار التجزئة اليوم إلى زيادة وتيرة تحديث تشكيلة المنتجات لتصل إلى دورة كل 12 أسبوعًا، مما يزيد من حدة المنافسة على المساحة والسرعة في السوق.

التعاون متعدد الوظائف يدفع النتائج البارزة



يكون المبتكرون الأعلى أداءً أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للتعاون عبر أقسام البحث والتطوير، والتسويق، والمبيعات، ورؤى المستهلك طوال دورة حياة الابتكار. يساعد التنسيق الشامل على تحسين المرونة وزيادة احتمالية تحقيق نمو مستدام في السنة الثانية.

"في سوق السلع الاستهلاكية الحالي، حيث تكسب العلامات التجارية الخاصة مزيدًا من الحصة السوقية، لا يكفي وجود فكرة جيدة للابتكار الناجح. إن إطلاقات المنتجات الأعلى أداءً تعتمد على صيغة مثبتة ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية: فكرة قوية تلبي حاجة حقيقية للمستهلك، ومنتج متفوق يتفوق على المنافسين، وتنشيط متكامل يضمن استمرار الزخم لما بعد عام الإطلاق. الابتكار الناجح لا يكفي أن يكون جديدًا فحسب، بل يجب أن يتمتع بالجدية في مرحلة التطوير قبل السوق وأن يكون مصممًا ليصمد ويحقق تأثيرًا طويل الأمد"، حسبما أفاد Ramon Melgarejo، رئيس قسم التحليلات الاستراتيجية ورؤى المستهلك في NIQ.

ابتكارات مصممة لتدوم

يعتمد تقرير هذا العام على محفظة تحليلات الابتكار الموسَّعة لشركة NIQ واستثماراتها في الأدوات التي تقيس الحيوية منذ الأسبوع الأول. وبفضل تحليل تريليونات المعاملات في أكثر من 90 سوقًا عالميًا، تساعد NIQ العلامات التجارية على تقييم الأداء مقارنة بالمنافسين، وصقل استراتيجيات البحث والتطوير، واكتشاف السمات الأساسية التي تعزز النمو التدريجي وتضمن استدامة الابتكارات على المدى الطويل.

اطّلِع على التقرير الكامل واستكشف حلول NIQ المتقدمة في مجال استخبارات الابتكار.

نبذة عن NIQ

NIQ هي شركة رائدة في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. يمتد نطاقنا العالمي ليشمل أكثر من 90 بلدًا، حيث يغطي حوالي 85% من سكان العالم وأكثر من 7.2 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي. وبالتمُّعن في قطاع التجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - المُقدَّمة مع تحليلات متقدمة من خلال المنصات الحديثة - توفر NIQ عرض Full ViewTM.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة

