Exagrid تفوز بثلاث جوائز جديدة في المجال خلال حفل جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنتExaGrid ، الحل الوحيد في الصناعة لتخزين النسخ الاحتياطي متعدد المستويات مع ميزة قفل مدة الاحتفاظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي (RTL) والتي تتضمن مستوى غير متصل بالشبكة (فاصل هوائي متعدد المستويات)، والاكتشاف والحماية التلقائي، والحذف المؤجل، والقدرة على عدم التغيير لاستعادة البيانات من برامج الفدية، اليوم عن تكريمها بثلاث جوائز خلال حفل جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة السنوي الأولالذي أقيم في لندن بتاريخ 3 ديسمبر 2025، بما في ذلك:



ابتكار النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لهذا العام

أفضل ابتكار لأجهزة التخزين لهذا العام أفضل مورِّد تخزين لهذا العام

يستخدم العديد من مزوّدي الخدمات المدارة (MSPs) نظام التخزين الاحتياطي متعدد المستويات من ExaGrid لتقديم خدمات النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، والتعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، إضافةً إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمراكز بيانات تقنية المعلومات. في عام 2025، أطلقت شركة ExaGrid ميزات جديدة تساعد مزوّدي الخدمات المدارة (MSPs) على تتبّع استخدام عملائهم للبيانات، كما توفر إمكانية استعادة بيانات أي عميل بشكل منفصل في حال تعرّضه لهجوم ببرنامج فدية، مما يعزّز من قيمة حلول ExaGrid المقدمة لمزوّدي الخدمات المدارة (MSPs).

تستند جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) الجديدة إلى إرث جوائز SDC السابقة، وذلك بهدف عكس واقع مشهد تكنولوجيا المعلومات السريع التغيّر بشكل أفضل. إزاء إعادة تشكيل الخدمات المدارة لطريقة تقديم التكنولوجيا – بدءًا من التحول الرقمي والأمن السيبراني وصولاً إلى الحوسبة السحابية والبيانات والأتمتة – تهدف هذه الجوائز إلى تكريم الشركات والشراكات والأفراد الذين يُحدثون تأثيرًا حقيقيًا عبر هذا القطاع.

وتواصل شركة ExaGrid حصد جوائز التقدير على تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات، حيث إنها قد حصلت على تسع جوائز في عام 2025، ومن هذه الجوائز:



جوائز إنجازات البيانات – أفضل حل للنسخ الاحتياطي للبيانات لهذا العام

جوائز حوسبة الشبكات – منتج العام لاستعادة البيانات من هجمات برنامج الفدية عبر الفاصل الهوائي

جوائز حوسبة الشبكات - أفضل شركة لهذا العام

جوائز حوسبة الشبكات - أفضل منتج للتخزين لهذا العام

جوائز التخزين – برنامج شريك القناة

جوائز التخزين – أفضل شركة تخزين لهذا العام

جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) – ابتكار النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث للعام

جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) – أفضل ابتكار لأجهزة التخزين لهذا العام جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) - أفضل مورِّد لهذا العام

قال Bill Andrews، رئيس شركة ExaGrid ومديرها التنفيذي: "يشرفنا الفوز بهذه الجوائز الثلاث في النسخة الأولى من جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP)، خاصةً مع توسّع شراكاتنا مع العديد من أبرز مزوّدي الخدمات، واستمرارنا في إضافة مزايا جديدة تعود بالفائدة عليهم". "نشكر كل من صوّت لنا، ونقدّر دعم شركائنا وعملائنا، كما نعتز بالتقدير المستمر لحلولنا في التخزين الاحتياطي متعدد المستويات لدينا".

نبذة عن شركة ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة، بما في ذلك ميزة قفل مدة الاحتفاظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستعادة البيانات في حال التعرّض لهجوم ببرنامج فدية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المخطط لها. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة المستويات) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات برامج الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا والنمسا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

تفضَّل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn. اطّلِع على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع شركة ExaGrid واعرف أسباب التوفير الكبير في الوقت الذي يحققونه الآن في عمليات التخزين الاحتياطي في قسم قصص نجاح عملائنا. تفخر شركة ExaGrid بتحقيق درجة +81 في مقياس تزكية العملاء NPS!

