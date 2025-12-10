Exagrid تفوز بثلاث جوائز جديدة في المجال خلال حفل جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP)

Exagrid تفوز بثلاث جوائز جديدة في المجال خلال حفل جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP)
ابتكار النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لهذا العام
أفضل ابتكار لأجهزة التخزين لهذا العام
أفضل مورِّد تخزين لهذا العام
يستخدم العديد من مزوّدي الخدمات المدارة (MSPs) نظام التخزين الاحتياطي متعدد المستويات من ExaGrid لتقديم خدمات النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)، والتعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، إضافةً إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمراكز بيانات تقنية المعلومات. في عام 2025، أطلقت شركة ExaGrid ميزات جديدة تساعد مزوّدي الخدمات المدارة (MSPs) على تتبّع استخدام عملائهم للبيانات، كما توفر إمكانية استعادة بيانات أي عميل بشكل منفصل في حال تعرّضه لهجوم ببرنامج فدية، مما يعزّز من قيمة حلول ExaGrid المقدمة لمزوّدي الخدمات المدارة (MSPs).
تستند جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) الجديدة إلى إرث جوائز SDC السابقة، وذلك بهدف عكس واقع مشهد تكنولوجيا المعلومات السريع التغيّر بشكل أفضل. إزاء إعادة تشكيل الخدمات المدارة لطريقة تقديم التكنولوجيا – بدءًا من التحول الرقمي والأمن السيبراني وصولاً إلى الحوسبة السحابية والبيانات والأتمتة – تهدف هذه الجوائز إلى تكريم الشركات والشراكات والأفراد الذين يُحدثون تأثيرًا حقيقيًا عبر هذا القطاع.
وتواصل شركة ExaGrid حصد جوائز التقدير على تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات، حيث إنها قد حصلت على تسع جوائز في عام 2025، ومن هذه الجوائز:
جوائز إنجازات البيانات – أفضل حل للنسخ الاحتياطي للبيانات لهذا العام
جوائز حوسبة الشبكات – منتج العام لاستعادة البيانات من هجمات برنامج الفدية عبر الفاصل الهوائي
جوائز حوسبة الشبكات - أفضل شركة لهذا العام
جوائز حوسبة الشبكات - أفضل منتج للتخزين لهذا العام
جوائز التخزين – برنامج شريك القناة
جوائز التخزين – أفضل شركة تخزين لهذا العام
جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) – ابتكار النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث للعام
جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) – أفضل ابتكار لأجهزة التخزين لهذا العام
جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP) - أفضل مورِّد لهذا العام
قال Bill Andrews، رئيس شركة ExaGrid ومديرها التنفيذي: "يشرفنا الفوز بهذه الجوائز الثلاث في النسخة الأولى من جوائز قناة مزوّدي الخدمات المدارة (MSP)، خاصةً مع توسّع شراكاتنا مع العديد من أبرز مزوّدي الخدمات، واستمرارنا في إضافة مزايا جديدة تعود بالفائدة عليهم". "نشكر كل من صوّت لنا، ونقدّر دعم شركائنا وعملائنا، كما نعتز بالتقدير المستمر لحلولنا في التخزين الاحتياطي متعدد المستويات لدينا".
نبذة عن شركة ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة، بما في ذلك ميزة قفل مدة الاحتفاظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستعادة البيانات في حال التعرّض لهجوم ببرنامج فدية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المخطط لها. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة المستويات) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات برامج الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا والنمسا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
تفضَّل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn. اطّلِع على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع شركة ExaGrid واعرف أسباب التوفير الكبير في الوقت الذي يحققونه الآن في عمليات التخزين الاحتياطي في قسم قصص نجاح عملائنا. تفخر شركة ExaGrid بتحقيق درجة +81 في مقياس تزكية العملاء NPS!
ExaGrid علامة تجارية مسجلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. كل العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.
