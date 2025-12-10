شركة Interactive Brokers تعزز نطاق الوصول إلى الأسواق بإضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Interactive Brokers (بورصة ناسداك: IBKR)، شركة خدمات الوساطة الإلكترونية العالمية الآلية، عن طرح أسهم الإمارات العربية المتحدة في بورصتين رائدتين في واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم، والآن، يمكن لعملاء Interactive Brokers على مستوى العالم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM)، وعليه، يُمكّن هذا المستثمرين في المنطقة من التداول في الأسواق المحلية والدولية عبر منصة واحدة، فيما يمكن للمستثمرين على مستوى العالم بناء محافظ استثمارية متنوعة تشمل مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي المتنامية.

تُقدّم شركة Interactive Brokers خدماتها المتميزة إلى قاعدة عملاء عالمية، إذ تمتلك قدرات فريدة تمكّنها من تعزيز الأهداف المالية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك المستثمرون الفاعلون في منطقة الشرق الأوسط، ثم إنَّ إضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة من شأنها تعزيز نطاق وصول Interactive Brokers إلى الأسواق تعزيزًا هائلاً، ناهيك عن دعم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين المحليين والعالميين. كما تدعم Interactive Brokers تمويل الحسابات والتداول بما يصل إلى 28 عملة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي (AED)، إذ يمكن للعملاء الدوليين إيداع الأموال بعملتهم المحلية ثم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي بأسعار تحويل عملات منخفضة من أجل التداول.

صرح Milan Galik، المدير التنفيذي لشركة Interactive Brokers، قائلاً: "في ظل سعي المشاركين في السوق لاغتنام فرص استثمارية جديدة على مستوى العالم، تتيح إضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في هذه المنطقة الديناميكية، إلى جانب المنتجات المتاحة من أكثر من 160 سوقًا عالمية أخرى على نفس المنصة". "يعكس هذا الإعلان، إلى جانب افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حضورنا الراسخ في منطقة الشرق الأوسط واستمرار تعزيز الوصول الاستثنائي إلى الأسواق للمتداولين النشطين والمستثمرين من المؤسسات على مستوى العالم. ومن جانبنا، فإننا يحدونا بالغ الشرف إزاء حصولنا على لقب أفضل حساب استثماري في الإمارات العربية المتحدة من Good Money Guide Awards لعام 2025".

يمكن للعملاء الحاليين البدء فورًا في تداول أسهم الإمارات العربية المتحدة عن طريق حساباتهم الحالية في Interactive Brokers. كما يمكن للعملاء المحتملين فتح حساب في غضون دقائق للتداول في أكثر من 160 بورصة عالمية عبر منصة موحدة واحدة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)

الولايات المتحدة - الأسهم (والبلدان التي تخدمها IB LLC)

كندا - الأسهم

المملكة المتحدة - الأسهم

أوروبا - الأسهم

هونج كونج - الأسهم

سنغافورة - الأسهم

أستراليا – الأسهم

سوق دبي المالي (DFM)

الولايات المتحدة - الأسهم (والبلدان التي تخدمها IB LLC)

كندا - الأسهم

المملكة المتحدة - الأسهم

أوروبا - الأسهم

هونج كونج - الأسهم

سنغافورة - الأسهم

أستراليا – الأسهم

المستثمرون الأكثر خبرة يختارون Interactive Brokers

نبذة عن Interactive Brokers Group, Inc.‎ :

تُعدّ Interactive Brokers Group, Inc.‎ (بورصة ناسداك: IBKR) عضوًا ضمن مؤشر S&P 500. وتوفر الشركات التابعة لها خدمات متميزة، مثل خدمات التنفيذ الآلي للصفقات وخدمات حفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة، تاركةً بصمتها في أكثر من 160 سوقًا في العديد من البلدان ذات العملات المختلفة من منصة واحدة موحدة للعملاء على مستوى العالم. فنحن نقدم خدماتنا إلى المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرفين. إضافةً إلى ذلك، مكنتنا أربعة عقود أمضيناها في صب جل تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة فريدة لإدارة محافظهم الاستثمارية. ثم إننا نسعى جاهدين لتنفيذ الصفقات لعملائنا بأفضل الأسعار، ناهيك عن تزويدهم بأدوات التداول وإدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية، والمرافق البحثية والمنتجات الاستثمارية، مجانًا أو بتكلفة منخفضة، ما يساعدهم على تحقيق عوائد استثمارية متميزة. هذا، ولطالما حظيت شركة Interactive Brokers بتقدير واسع كواحدة من أفضل شركات الوساطة المالية، إذ حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من جهات مرموقة في الصناعة، مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers، وغيرها الكثير.

تابع Interactive Brokers على مواقع التواصل الاجتماعي:

الولايات المتحدة والعالم (باستثناء أوروبا): Faceboo ، وInstagram ، وLinkedIn ، وX ، وYouTube ، وTikTok

المملكة المتحدة وأوروبا: Faceboo ، وInstagram ، وX ، وTikTok

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.