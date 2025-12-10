شركة Interactive Brokers تعزز نطاق الوصول إلى الأسواق بإضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة

شركة Interactive Brokers تعزز نطاق الوصول إلى الأسواق بإضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Interactive Brokers (بورصة ناسداك: IBKR)، شركة خدمات الوساطة الإلكترونية العالمية الآلية، عن طرح أسهم الإمارات العربية المتحدة في بورصتين رائدتين في واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم، والآن، يمكن لعملاء Interactive Brokers على مستوى العالم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM)، وعليه، يُمكّن هذا المستثمرين في المنطقة من التداول في الأسواق المحلية والدولية عبر منصة واحدة، فيما يمكن للمستثمرين على مستوى العالم بناء محافظ استثمارية متنوعة تشمل مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي المتنامية.
تُقدّم شركة Interactive Brokers خدماتها المتميزة إلى قاعدة عملاء عالمية، إذ تمتلك قدرات فريدة تمكّنها من تعزيز الأهداف المالية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك المستثمرون الفاعلون في منطقة الشرق الأوسط، ثم إنَّ إضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة من شأنها تعزيز نطاق وصول Interactive Brokers إلى الأسواق تعزيزًا هائلاً، ناهيك عن دعم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين المحليين والعالميين. كما تدعم Interactive Brokers تمويل الحسابات والتداول بما يصل إلى 28 عملة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي (AED)، إذ يمكن للعملاء الدوليين إيداع الأموال بعملتهم المحلية ثم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي بأسعار تحويل عملات منخفضة من أجل التداول.
صرح Milan Galik، المدير التنفيذي لشركة Interactive Brokers، قائلاً: "في ظل سعي المشاركين في السوق لاغتنام فرص استثمارية جديدة على مستوى العالم، تتيح إضافة أسهم الإمارات العربية المتحدة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في هذه المنطقة الديناميكية، إلى جانب المنتجات المتاحة من أكثر من 160 سوقًا عالمية أخرى على نفس المنصة". "يعكس هذا الإعلان، إلى جانب افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حضورنا الراسخ في منطقة الشرق الأوسط واستمرار تعزيز الوصول الاستثنائي إلى الأسواق للمتداولين النشطين والمستثمرين من المؤسسات على مستوى العالم. ومن جانبنا، فإننا يحدونا بالغ الشرف إزاء حصولنا على لقب أفضل حساب استثماري في الإمارات العربية المتحدة من Good Money Guide Awards لعام 2025".
يمكن للعملاء الحاليين البدء فورًا في تداول أسهم الإمارات العربية المتحدة عن طريق حساباتهم الحالية في Interactive Brokers. كما يمكن للعملاء المحتملين فتح حساب في غضون دقائق للتداول في أكثر من 160 بورصة عالمية عبر منصة موحدة واحدة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)
الولايات المتحدة - الأسهم (والبلدان التي تخدمها IB LLC)
كندا - الأسهم
المملكة المتحدة - الأسهم
أوروبا - الأسهم
هونج كونج - الأسهم
سنغافورة - الأسهم
أستراليا – الأسهم
سوق دبي المالي (DFM)
الولايات المتحدة - الأسهم (والبلدان التي تخدمها IB LLC)
كندا - الأسهم
المملكة المتحدة - الأسهم
أوروبا - الأسهم
هونج كونج - الأسهم
سنغافورة - الأسهم
أستراليا – الأسهم
المستثمرون الأكثر خبرة يختارون Interactive Brokers
نبذة عن Interactive Brokers Group, Inc. :
تُعدّ Interactive Brokers Group, Inc. (بورصة ناسداك: IBKR) عضوًا ضمن مؤشر S&P 500. وتوفر الشركات التابعة لها خدمات متميزة، مثل خدمات التنفيذ الآلي للصفقات وخدمات حفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية وعقود التوقعات على مدار الساعة، تاركةً بصمتها في أكثر من 160 سوقًا في العديد من البلدان ذات العملات المختلفة من منصة واحدة موحدة للعملاء على مستوى العالم. فنحن نقدم خدماتنا إلى المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرفين. إضافةً إلى ذلك، مكنتنا أربعة عقود أمضيناها في صب جل تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة فريدة لإدارة محافظهم الاستثمارية. ثم إننا نسعى جاهدين لتنفيذ الصفقات لعملائنا بأفضل الأسعار، ناهيك عن تزويدهم بأدوات التداول وإدارة المخاطر والمحافظ الاستثمارية، والمرافق البحثية والمنتجات الاستثمارية، مجانًا أو بتكلفة منخفضة، ما يساعدهم على تحقيق عوائد استثمارية متميزة. هذا، ولطالما حظيت شركة Interactive Brokers بتقدير واسع كواحدة من أفضل شركات الوساطة المالية، إذ حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من جهات مرموقة في الصناعة، مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers، وغيرها الكثير.
تابع Interactive Brokers على مواقع التواصل الاجتماعي:
الولايات المتحدة والعالم (باستثناء أوروبا): Faceboo ، وInstagram ، وLinkedIn ، وX ، وYouTube ، وTikTok
المملكة المتحدة وأوروبا: Faceboo ، وInstagram ، وX ، وTikTok
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment