حسين عبدربه يكتب: رسالة لبعثة صندوق النقد.. المواطن يريد تنمية لا نموًا فقط

MENAFN - Al-Borsa News) على الرغم من إعلان الحكومة مؤخرًا عن تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، إلا أن جزءًا كبيرًا من المواطنين لا يشعرون بتحسن ملموس في مستوى المعيشة، وهذا يعود للفارق الجوهري بين معدلات النمو ومعدلات التنمية، وهو فارق تستند إليه العديد من النظريات الاقتصادية التي تؤكد أن النمو وحده لا يكفي لبناء اقتصاد قومي يشعر المواطن بثماره.

ومن الملاحظ أن روشتة الصندوق ذاتها تركز على تحقيق معدلات نمو في البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري.. فلم نسمع أن الصندوق طالب بإصلاح نظم التعليم أو الخدمات الصحية، بل يركز على إلغاء الدعم بكل أنواعه، وحتى المقدم لدعم إسكان محدودي الدخل ودعم الخبز. ومن المعروف أن النمو الاقتصادي يشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو ارتفاع قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، ويقاس بأرقام ونسب مئوية.. وقد يتحقق النمو عبر توسع استثماري أو زيادة الإنتاج دون تأثير مباشر على جودة الحياة بالنسبة للمواطنين. (والنمو في مصر تحقق من صفقات بيع الأصول واستثمار الخليجيين في الساحل الشمالي).

أما التنمية فلها مفهوم أوسع وأشمل، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية بجميع أشكالها من مرافق وطرق، وليس طرقًا فقط، وخلق فرص عمل ذات دخل جيد، وتقليل الفقر من خلال عدالة توزيع الدخل أو الثروة ورفع الإنتاجية الحقيقية للفرد.. من هنا نجد أن التركيز على تحقيق تنمية حقيقية سينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن الذي سيجد تعليمًا وخدمة صحية جيدة وفرصة عمل تناسب احتياجاته.

وهناك نظريات اقتصادية تفرق بين النمو والتنمية وترجح العمل على تحقيق التنمية عن معدلات النمو، فهذا عالم الاقتصاد الأمريكي ألبرت هيرشمان في كتابه“استراتيجية التنمية الاقتصادية”، وهو صاحب نظرية التنمية غير المتوازنة، والتي ترى أن النمو قد يتحقق في قطاعات معينة دون أن ينعكس على باقي القطاعات، مما يؤدي إلى عدم شعور المواطنين بتطور شامل في معيشتهم.. فقد يزداد الناتج المحلي دون تحسن حقيقي في مستويات المعيشة.

وهناك أيضًا نموذج التنمية البشرية يتبناه الاقتصادي والفيلسوف الهندي أمارتيا سين الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1998، ويرى أن التنمية ليست نموًا اقتصاديًا فقط، بل هي توسيع قدرات الإنسان من خلال التعليم والصحة والحقوق والفرص، بمعنى أنه حتى لو حققت الدولة نموًا مرتفعًا في غياب تحسين مستوى الخدمات وعدالة توزيع الدخل.. يجعل المواطن غير قادر على الشعور به، وهو ما نتكلم عنه بالنسبة للحالة المصرية التي تركز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة عن طريق مشاريع ضخمة وتوسع في البنية التحتية وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، لكن دون زيادة في الدخل الحقيقي للأفراد رغم ارتفاع النمو.

فتركز النمو في قطاعات معينة كالعقارات والمشروعات القومية، وعدم التوزيع المتوازن لثمار النمو، يؤدي إلى استفادة شريحة صغيرة من ارتفاع النمو، بينما الأغلبية لا تشعر بهذا النمو.. ناهيك عن المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، والتي تأكل الكثير من موازنة الدولة كخدمة الدين وتراجع قيمة العملة الذي يبتلع أثر النمو على حياة الأسر، كل ذلك له تأثير على تحسين مستوى الخدمات والدخل الحقيقي للمواطن.

ولكن ماذا فعلت بعض الدول ليشعر مواطنوها بتحسن مستوى معيشتهم؟ فها هي ماليزيا ركزت على الاهتمام بالتعليم والتكنولوجيا والصناعات التمويلية، وربطت النمو بالتصدير والصناعات المحلية، فشعر المواطن بتحسن مستوى الخدمات والحصول على دخل مرتفع.. مع العلم أن ماليزيا لم تلجأ لصندوق النقد الدولي.

أما كوريا الجنوبية فاستثمرت بكثافة في التعليم والبحث العلمي، ودعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت بيئة تنافسية للأعمال، فانظر إلى كوريا الآن وحال مواطنيها.. حتى رواندا الأفريقية التي كانت تعاني من مذابح بشرية في بداية التسعينات.. انتفضت وطبقت حكمًا رشيدًا وقللت الفساد، وركزت على الزراعة والتكنولوجيا والخدمات، وأدارت مواردها بكفاءة فارتفعت معدلات التنمية البشرية بشكل واضح.. وأيضًا البرازيل والهند وإندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام، كلها دول ركزت على تحقيق التنمية وليس النمو، فتغير حالها لأحسن حال.

ولذلك علينا أن نركز ونحن على أعتاب نهاية برنامجنا مع صندوق النقد على أن يكون لدينا برنامج أو خطة لتحسين جودة التعليم والتدريب لتحسين الإنتاجية وتحفيز الصناعات المحلية والتصدير بدلًا من التركيز على القطاعات الربحية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو عبر دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وإدارة فعالة للموارد وتقليل الفساد والهدر وربط خطط النمو بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية. نعم تحقيق النمو مهم، ولكن ليس هدفًا في حد ذاته.. ما يهم المواطن في النهاية هو تحسن جودة حياته وقدرته على تلبية احتياجاته بكرامة.. ولهذا فإن التحول نحو سياسات تنموية شاملة هو الطريق الحقيقي لنمو يشعر به الجميع، وليس مجرد أرقام تعلن في التقارير الرسمية.