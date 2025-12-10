أعضاء الغرف الصناعية يكشفون لـالبورصة أولويات الاتحاد للمرحلة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) طالب عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، اتحاد الصناعات، بوضع دعم التصدير وتنويع المنتجات وتعميق التصنيع المحلي، كأولويات عمل في المرحلة المقبلة.

وأضاف أعضاء مجالس الإدارات الذين التقتهم“البورصة”، أن هذه الأولويات يجب أن تشمل أيضًا تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، مثل إعادة التدوير واستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز الجودة لتحقيق متطلبات المعايير الدولية.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية من 26 عضوًا، منهم 19 عضوًا يتم انتخابهم من قِبَل مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة وعددها 19 غرفة، و7 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزير التجارة والصناعة، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

وأصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصناعة ، الأسبوع الماضي، قراراًت بتعيين عدد من الكوادر والخبرات في مجالس إدارات الغرف الصناعية، إذ ينص القانون على أن تقوم وزارة الصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة كل غرفة، بعد إجراء الانتخابات التي حددت ممثلي الشركات وانطلقت خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الماضي.

قال محمد فؤاد الصياد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار دعم التصدير، وتنويع المنتجات، وتعزيز الخبرات في القطاع، مع الاستفادة من التعيينات الجديدة التي تجمع خبرات شركات متعددة ومتخصصة.

أضاف الصياد، لـ”البورصة”، أن هذا التنوع يتيح للمجلس الجديد اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في دعم الصناعة المحلية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه السوق المصري والأسواق الخارجية.

وأوضح أن المجلس بتشكيله الجديد، يستهدف المشاركة في مراجعة التشريعات والقوانين التي تؤثر مباشرة على الصناعة، سواء في قوانين العمل أو الضرائب والجمارك وإجراءات الاستيراد والتصدير، مؤكدًا أهمية”الحوار المجتمعي” الذي ينظمه الاتحاد، والاستماع للرأي والرأي الآخر قبل تطبيق التشريعات على المصانع.

أشار الصياد، إلى أن التوجه نحو الاستثمار الأجنبي وزيادة النشاط في قطاع المنسوجات يستدعي تعزيز التنمية البشرية عبر تدريب العمالة وتطوير مهارات الإدارة، مع التعاون بين الغرف الصناعية واتحاد الصناعات ووزارتي العمل والصناعة، لضمان تلبية احتياجات السوقين المحلي والتصديري.

وشدد على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يشمل توفير الطاقة، وإعادة التدوير، واستخدام تقنيات حديثة مثل الألواح الشمسية، خصوصاً في ظل متطلبات التصدير الدولي.

وقال شريف عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن أولويات القطاع في الدورة الجديدة تتطلب التركيز على رفع القدرة التصديرية للمنتجات، خاصة في الصناعات الثقيلة، فضلاً عن التواجد بقوة في أسواق مثل العراق، وقطاع غزة، والدول الإفريقية و أسواق الخليج، مؤكدًا أن الطلب على منتجات الحديد في هذه المناطق يفتح المجال أمام فرص تصديرية حقيقية للصناعة المصرية.

أضاف أن ضم ممثلين لصناعات مختلفة يمنح مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رؤية أكثر شمولًا في التعامل مع تحديات التشغيل وسلاسل الإمداد والمواد الخام، ويخلق بيئة أفضل للتنسيق بين الغرف المختلفة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر واقعية.

وقال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن التعيينات الجديدة في مجلس إدارة الاتحاد تمثل إضافة مهمة للقطاع، بعد أن وسعت قاعدة التمثيل لتشمل مصانع مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى المصانع النهائية.

أضاف أن هذا التنوع يتيح للشركات الاستفادة من تبادل الخبرات، ويحفز المصانع على العمل المشترك بما يقلل المشكلات المرتبطة بتوافر المواد الخام مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح نصر الدين، أن أبرز مطالب الغرفة من المجلس الجديد تتمثل في تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في المعارض المحلية والدولية، وتمكينها من الانخراط في سلاسل التوريد العالمية وزيادة صادراتها، مع دعم تحسين جودة منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية.

وقال محمد العايدي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن التعيينات الأخيرة تمثل فرصة مهمة للقطاع، لوجود شركات قوية ومتخصصة تمتلك خبرة واسعة في التصدير، ما يمنح المجلس القدرة على اتخاذ قرارات عملية لدعم الصناعات المحلية وحل التحديات التشغيلية واللوجستية.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية، من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المحلية في سلاسل الإنتاج وتقليل الاستيراد، بما يرفع القيمة المضافة ويخفض الضغط على العملة الصعبة.

وهذا التعميق يشمل تطوير الصناعات المغذية للقطاعات الاستراتيجية مثل السيارات، والمعدات الهندسية، عبر برامج تدريبية ومبادرات متخصصة تستهدف تأهيل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءتها الإنتاجية واللوجستية.