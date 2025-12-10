الطاقة الشمسية.. استثمار مضمون على المدى البعيد

MENAFN - Al-Borsa News) رغم ارتفاع تكلفتها، تظل الطاقة الشمسية هي البديل الأفضل اقتصاديا وبيئيا على المدى الطويل مقارنة بالوقود التقليدي.

شرق القاهرة حيث الجو الصحو، استطاع محمد عوض، بالمعاش، تركيب محطة طاقة شمسية أعلى سطح بنايته في التجمع الخامس بقدرة 10 كيلووات، لتشغيل مصعد العقار و3 ماكينات لرفع المياه وإنارة الأدوار.

قال الرجل الذي يقترب من إتمام عقده السابع لـ”البورصة”، إن المحطة تم إنشاؤها قبل 3 سنوات، من 18 لوحاً بأبعاد 240×120 سنتيمتراً، بتكلفة 145 ألف جنيه، لتنتج 1500-2000 كيلوواط شهريًا، تغطي استهلاك العقار كاملًا بفائض يُرحّل للشهور التالية، وقُدّر التوفير الشهري بمتوسط 6 آلاف جنيه مقارنة بالمدفوع قبل التركيب.

نموذج محمد عوض، ليس الأول ولن يكون الأخير، إذ تشهد المدن الجديدة والمجتمعات السكانية الفاخرة اتجاهًا منتظمًا نحو استخدام الطاقة الشمسية كعامل مساعد لمنظومة الكهرباء عبر الشبكة، ما أدى إلى توسع نشاط شركات خدمات الطاقة الشمسية حتى ناهز عددها 170 معتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويبقى المشهد أكثر تعقيدًا في الريف المصري، إذ إن أهله لم يتعرفوا إلى الطاقة الشمسية بشكل كامل، بسبب“الحسابات الاقتصادية” التي تجعل إنشاء محطة طاقة شمسية أمرًا مكلفًا، إذ إن حدود النظر تقف عند تلك النقطة ولا تتعداها لأي مميزات.. لكن كيف يمكن تعميم التجربة في الريف المصري؟.

أطلق حاتم توفيق، السكرتير العام لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب بشركة كايرو سولار لهندسة الطاقة الشمسية، مبادرة إعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، تستند إلى نموذج الحوافز المُتبع في الدول المتقدمة لدعم انتشار الطاقة النظيفة.

أوضح توفيق، أن المبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة للأفراد والمصانع، بما يسمح بخفض التكلفة لتصبح في متناول شرائح أوسع كالريف والمناطق الأشد عوزًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن شعبة الطاقة المستدامة تقدمت بدراسة لوزارة المالية، أوضحت أن كل مليون دولار تُخصَّص لتحفيز الطاقة الشمسية وتبنيها وطنيًا يعود للدولة في غضون عامين فقط، عبر الوفر الناتج عن تقليل استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، ما يجعل الجدوى الاقتصادية للمبادرة عالية وسريعة العائد.

وأشار الدكتور أشرف بساط، الباحث بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية في الري، لاسيما في الأراضي الجديدة، لم يعد مجرد خيار اقتصادي مطروح، بل بات ضرورة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على مصادر طاقة مرتفعة التكلفة ذات الأثر البيئي السلبي.

وأوضح لـ”البورصة” ضرورة توفير حوافز تمويلية وضريبية وإتاحة قروض ميسرة للمزارعين والمستثمرين، إذ يمكنها تسريع تبني منظومات الطاقة الشمسية على نطاق واسع في القطاع الزراعي، ما يدعم التوجه الوطني نحو التحول الأخضر ويخفف الضغط عن الشبكة الكهربائية والوقود الأحفوري.

واعتبر حاتم توفيق، السكرتير العام لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب بشركة كايرو سولار لهندسة الطاقة الشمسية، أن تحسّن الجدوى يخلق موجة واسعة من الطلب على المحطات، بالمصانع أو الري في الصحراء أو المنازل، ما يسمح، حسب وصفه، لشركات القطاع بتركيب نحو 1 جيجاوات سنويًا، بقدرة تماثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، وذلك ما يدفع للتساؤل: هل يستقبل الريف تجربة الطاقة الشمسية؟.

في 1978، بدأ الدكتور صلاح عرفة، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشروعه بقرية البسايسة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من خلال تطوير محطات طاقة شمسية بالبلدة، لتصبح أول قرية ريفية تعتمد بشكل شبه كلي على الطاقة الشمسية.

وقال طنطاوي السيد، مسئول الطاقة بجمعية تنمية المجتمع بالبسايسة، إن القرية نجحت في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمنازل والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والزراعات، كمصدر نظيف ومستدامة للكهرباء.

أضاف لـ”البورصة”، أن الخلية الشمسية تُصنّع من مادة السيليكون المستخرجة من الرمل، وهي مادة تُمكّن اللوح من التقاط أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وأشار السيد، إلى أن توجيه الألواح نحو الجنوب هو الخيار الأمثل، لضمان استقبال أكبر قدر ممكن من الإشعاع الشمسي طوال ساعات النهار، بينما يؤدي تركيب الألواح باتجاه الشرق إلى استقبال أشعة محدودة خلال الصباح فقط، بينما تفقد قدرتها على التقاط الضوء بعد انتقال الشمس إلى الجهة الأخرى، ما يقلل الكفاءة.

وبيّن أن الخلايا بعد التقاطها أشعة الشمس تنتج تيارًا كهربائيًا مستمرًا، يحتاج إلى معالجة قبل استخدامه، ومن ثم، يتصل النظام بوحدة تحكّم تحتوي على محوّل كهربائي للتيار المستمر إلى تيار متردد بقيمة ثابتة تبلغ 220 فولت وبذبدبة 50 هرتز، ليتوافق مع شبكة الكهرباء بمصر.

من بين المستفيدات من مشروع“البسايسة”؛ عايدة أحمد (56 عامًا)، إذ تقول لـ”البورصة”، إن النظام الشمسي يعمل بمنزلها بكفاءة على مدار اليوم، مشيرة إلى انخفاض فاتورة الكهرباء الخاصة بها، حيث كانت تناهز 400 جنيه شهريًا.

يقول حاتم توفيق، إن انتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واللامركزية على أسطح المنازل والمصانع لا يتطلب تركيب بطاريات، بينما يتيح إنشاء ما يصل إلى 10 جيجاوات موزعة على مستوى البلاد، دون تحميل إضافي على الشبكة القومية، كبديل فعال لمحطات ضخمة تتطلب استثمارات أعلى وقد تُثقل الشبكة بأحمال إضافية.

المهندس محمود خلاف، عضو شعبة صناعة الطاقات المتجددة باتحاد الغرف التجارية، وخلال زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم، قال إن استخدامات المحطات الشمسية بديل أفضل من الري التقليدي المعتمد على الديزل، لما يسببه الأخير من انبعاثات حرارية تضر بالمناخ، بينما توفر الطاقة الشمسية مصدرًا نظيفًا وأكثر ملاءمة للبيئة.

وأضاف لـ”البورصة” أن أداء الخلايا الشمسية كان يتفاوت قديمًا بين الصيف والشتاء، إلا أن التطور التكنولوجي لخلايا“مونوكريستالاين” حسّن الكفاءة، إذ توفر الأخيرة قدرة أعلى على إنتاج الطاقة، مع فرق بسيط فقط بين فصل وآخر، مشيرًا إلى أن ساعات التشغيل قد تصل إلى 10 ساعات كاملة بالصيف، بينما تنخفض إلى 8 ساعات خلال الشتاء تبعًا لفترة سطوع الشمس.

وذكر خلاف، أن تقييم جدوى أي محطة شمسية، سواء للري الزراعي أو للاستخدام العادي، يعتمد على دراسة الأحمال الكهربائية أولًا، ثم تحديد القدرة المطلوبة وتكلفة التنفيذ، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية باتت اليوم خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا مهمًا يعيد تشكيل ممارسات الري والإدارة الزراعية في المحافظات.

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن مصر من أعلى الدول الأفريقية استهلاكًا للطاقة بمنظومة الزراعة وإنتاج الحبوب، موضحًا أن قطاع الزراعة يستهلك نحو 32% دوليًا من إجمالي الطاقة المنتجة عالميًا، بعدما كانت النسبة 26-28%.

أضاف لـ”البورصة”، أن حجم القطاع الزراعي يعكس وزنه في استهلاك الطاقة، ومن ثم، دوره في إنتاج الغازات الدفيئة المؤدية للاحتباس الحراري، مشيرًا إلى استهداف مصر خفض انبعاثات النشاط الزراعي بحلول عام 2030 ضمن مزيج الطاقة إلى نحو 42%.

وذكر أن التحول نحو الطاقة المتجددة ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي، موضحًا أن مصر تحتاج كميات ضخمة من المدخلات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن توسع مشروعات استصلاح الأراضي المستهدفة إضافة 4 ملايين فدان خلال 10 سنوات تزيد أهمية توفير مصادر طاقة موثوقة وخالية من التذبذب.

قام المزارع كمال الروبي (54 عامًا)، صاحب مزرعة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، بتركيب محطة للطاقة الشمسية لخدمة أرضه، مشيرًا إلى عملها بكفاءة طوال ساعات النهار، مع عدم حاجته إلى تشغيل مواتير الديزل إلا ليلًا فقط.

وأضاف لـ”البورصة”، أن أرضه عانت البوار مدة 10 سنوات، بعد أن كانت مزدهرة بمحاصيل القمح والذرة والطماطم وغيرها، مشيرًا إلى أن تكلفة الديزل كانت عائقًا رئيسًا أمام استصلاحها مجددًا، بينما وفرت المحطة الشمسية مستلزمات الإنتاج.

قال أشرف بساط، إن مقارنة تكاليف الري للأنظمة المختلفة محسوم لصالح الطاقة الشمسية كخيار أقل تكلفة للفدان الواحد، إذ تبلغ التكلفة الفدانية عبر الطاقة الشمسية نحو 31,200 جنيه سنويًا، بينما تزيد على 34,500 جنيه عند استخدام الديزل، وتصل إلى 34,800 جنيه عند الاعتماد على الكهرباء.

وأضاف لـ”البورصة”، أن المؤشرات المالية لاستخدام الطاقة الشمسية في الري تعطي ميزة تنافسية حاسمة لصالح الطاقة الشمسية، فمعدل العائد الداخلي للمشروعات الزراعية المعتمدة على الطاقة الشمسية بلغ 34%، مقابل 21% فقط في حالة الري بمواتير الديزل.

وهذة الأقام تعكس قدرة الطاقة الشمسية على تحقيق عائد أسرع وأكثر استدامة، ما يتأكد أيضًا في صافي عائد الفدان الذي وصل إلى نحو 19,850 جنيه باستخدام الطاقة الشمسية، مقارنة بـ12,500 جنيه فقط عند استخدام الديزل.

وتحدث الدكتور عبدالرحيم يوسف، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة قنا الأهلية ومؤسس الشركة المصرية للطاقة الشمسية“إيجي باور”، عن المشروع الأخير لشركته في تركيب محطة طاقة شمسية بمزرعة على مسحة 50 فدانا بقرية المحاميد بأرمنت بالأقصر، مشيرًا إلى تكلفتها التي بلغت 850 ألف جنيه.

وأوضح لـ”البورصة” أن قدرة مضخة المياه المستخدمة لدى المزرعة بلغت 75 حصانًا، ومن ثم تم تصميم محطة بقدرة نحو 81 كيلوواط لتوفير هامش إضافي يساعد على تشغيل الغاطس في بدايات النهار ونهايته دون انقطاع، بالاعتماد على 144 لوحًا شمسيًا، لتغطية احتياجات المزرعة خلال ساعات النهار.

وأوضح أن اختيار مكوّنات المحطة يتم وفقًا لطبيعة المنشأ المتاح في الأسواق، مشيرًا إلى أن الألواح والإنفرترات يغلب عليها المنشأ الصيني، بينما تختلف أنواع الغواطس بين الهندي والتركي وفقًا للإتاحية، لافتًا إلى أن استخدام المحطة لا يحتاج إلى خبرة تقنية، بينما يتم تدريب المزارعين على التشغيل عبر لوحة التحكم فقط.

وحول الإقبال على محطات الطاقة الشمسية، أوضح أنه نفذ أكثر من 500 مشروع زراعي، منذ منتصف 2019، بمحافظات بني سويف وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بإجمالي قدرات تتجاوز 30 ميجاوات.

وأكد صفي الدين متولي، لـ”البورصة”، أن استخدام الطاقة الشمسية بمناطق الاستصلاح الجديدة، مثل غرب المنيا وأسوان والمناطق الصحراوية، يوفّر التكلفة ويُحسن كفاءة الإنتاج، عبر الميكنة أو نقل المياه أو تشغيل شبكات الري.

كما أوضح حاتم توفيق، لـ”البورصة”، أن الإعفاءات الجمركية الحالية جيدة، لكن التأثير الأكبر يأتي من إلغاء ضريبة القيمة المضافة وخفض تكلفة التمويل لألواح الطاقة الشمسية، إذ إن الجمع بين إعفاء الـ14% الخاصة بالضريبة مع تقليل أسعار الفائدة من 25% إلى نحو 5% يخفض التكلفة الإجمالية للمحطة بنحو 30%، ويقصّر فترة الاسترداد إلى عامين ونصف فقط بدلًا من متوسط 4 سنوات.

ولفت خلاف ، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل خيار اقتصادي فقط عندما تتجاوز فاتورة الكهرباء نحو ألف جنيه شهريًا، إذ يمكن حينها إنشاء محطة“أون جريد” تتيح للمستهلك وفورات تراكمية على المدى الطويل رغم ارتفاع تكلفة التأسيس، ونصح من تقل فواتيره عن ذلك بعدم التحول للطاقة الشمسية، لعدم جدواها مقارنة بتكلفة الإنشاء التي لا تقل عن 50 ألف جنيه تبعًا لقدرة الأحمال المنزلية.

قالت سوزان لطفي، المهندسة بإدارة الطاقة الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إنشاء محطة طاقة شمسية تتطلب اختيار شركة معتمدة لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد دراسة جدوى بالقدرة المناسبة للمحطة تكلفة لتنفيذها.

وأضافت لـ”البورصة”، أن الشركة المنفذة تقدّم ملفًا فنيًا لشركة الكهرباء، إضافة للرسومات الفنية المعروفة مثل“single line diagram”، فضلًا عن تفاصيل المكونات الفنية للمحطة، بينما تستغرق دراسة الملف أسبوعين تقريبًا.

وتابعت أن شركة التوزيع تُجري مقايسة التركيب والعدادات المطلوبة بعد تركيب المحطة، كالعداد التبادلي المصمم لقياس الاستهلاك والضخ في الاتجاهين بجانب عداد طاقة إضافي لقياس الإنتاج الفعلي للمحطة فضلًا عن جهاز قياس المتغيرات الكهربائية بالموقع لـ10 أيام لرصد أداء المحطة قبل التشغيل النهائي.

وقال المهندس عبدالمنعم نوير، رئيس شركة“باور إيجل” للطاقة الشمسية، إن تصميم المحطات يراعي تحقيق ثبات إمداد الكهرباء من خلال إضافة قدرة إنتاجية أعلى بنسبة تصل إلى 30% من القدرة الأساسية للمحطة، ضاربًا مثلًا بـ”إذا كانت المحطة بقدرة 100 حصان، ويعادل ذلك عادة 75 كيلوواط في الساعة، فإن تنفيذها بقدرة فعلية تبلغ 130 كيلوواط، لضمان استقرار التيار وتجنب أي تذبذبات”.

وأضاف لـ”البورصة” أن تطبيقات الطاقة الشمسية لا تقتصر على تشغيل آبار المياه في الزراعة، بل تمتد إلى المصانع والوحدات السكنية عبر نظام“أون جريد” أو“صافي القياس”.

أما أحمد محمود، مهندس بإدارة الطاقة الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فقال إن الألواح الحديثة عالميًا وصلت إلى قدرة 800 واط للواحد، مشيرًا إلى أن ذلك التطوّر يتيح تنفيذ القدرات نفسها على نصف المساحات، ما يمنح المستهلكين فرصة لإضافة قدرات أكبر على أسطح المنازل وفي المزارع.

وأضاف أن أسعار المحطات تخضع لتقلبات سعر الدولار، نظرًا لاعتماد المكونات على الاستيراد من الصين وتكلفة الكيلووات المركب نحو 20 ألف جنيه، ما يعني أن محطة منزلية بقدرة 10 كيلوواط قد تتكلف 180-200 ألف جنيه، وفقًا لتوافر المكونات لدى الشركات وحجم المخزون لديها.

أضاف أن المستهلك يهتم بفترة استرداد التكلفة، التي كانت تتراوح سابقًا بين 3 و4 سنوات قبل ارتفاع الأسعار، لكنها قد تزيد حاليًا، رغم أن العمر الافتراضي للمحطة يصل إلى 25 عامًا دون الحاجة إلى صيانة مطلقًا، بينما يقتصر الأمر على تنظيف الألواح بالمياه لإزالة الأتربة التي تخفض الكفاءة، فقط.

وذكر عبد المنعم نوير، أن كل كيلوواط من الكهرباء يحتاج مساحة 10 أمتار مربعة، بينما يمكن للفدان الواحد إنتاج قدرة تصل إلى 420 كيلوواط، ويمكن للمحطة توليد نحو 2000 كيلوواط يوميًا من الفدان الواحد بمتوسط إنتاج يومي 5 ساعات.

وأضاف لـ”البورصة”، أن محطات الطاقة الشمسية يمكن إنشاؤها كمشاريع استثمارية مستقلة، موضحًا أن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أتاحت ربط محطات صغيرة بدءًا من قدرة 5 كيلوواط، ما يفتح المجال للاستفادة من ذلك النظام.

واقترح صفي الدين متولي، تطوير تشريع للاستصلاح الزراعي بالمناطق الجديدة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، عبر إدراج ذلك بمنظومة إنتاج الغذاء أسوة بقطاع السياحة ببعض دول شمال البحر المتوسط، حيث تُدار المنشئات بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط.

وأكد حاتم توفيق، أن مصر ثاني أفضل دولة في العالم بعد تشيلي من حيث الإشعاع الشمسي، إذ تمتلك فرصة حقيقية لاستبدال جزء كبير من اعتمادها على الغاز، الذي تتراوح تكلفة استيراده وتسييله مليارات الدولارات، بحلول محلية ذات عائد قصير الأجل خلال عامين فقط.

