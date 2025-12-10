ارتفاع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات في أمريكا - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات في أمريكا - جريدة البورصة
وصعدت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم فبراير 2026 بنسبة 0.25% أو 17 سنتًا إلى 62.11 دولار للبرميل.موضوعات متعلقة “أمازون” تعتزم استثمار أكثر من 35 مليار دولار في الهند فرنسا تتوقع نمواً بنسبة 2% في الربع الرابع رغم أزمة الموازنة ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
وزادت العقود الآجلة لخام“نايمكس” تسليم يناير 2026 بنسبة 0.25% أو 15 سنتًا إلى 58.40 دولار للبرميل.
قال الرئيس الأوكراني“فولوديمير زيلينسكي” إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريبًا للولايات المتحدة وثائق مُنقّحة بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد أيام من المفاوضات الدبلوماسية، بحسب“رويترز”.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعًا في مخزونات النفط الخام.المصدر:
