ارتفاع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات في أمريكا - جريدة البورصة

2025-12-10 04:10:59
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق لتقدم مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية، وترقب المستثمرين تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم فبراير 2026 بنسبة 0.25% أو 17 سنتًا إلى 62.11 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام“نايمكس” تسليم يناير 2026 بنسبة 0.25% أو 15 سنتًا إلى 58.40 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأوكراني“فولوديمير زيلينسكي” إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريبًا للولايات المتحدة وثائق مُنقّحة بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد أيام من المفاوضات الدبلوماسية، بحسب“رويترز”.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.78 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعًا في مخزونات النفط الخام.

المصدر:

