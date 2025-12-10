استقرار أسعار الذهب .. والفضة تتجاوز 61 دولارًا للأوقية - جريدة البورصة

استقرار أسعار الذهب .. والفضة تتجاوز 61 دولارًا للأوقية - جريدة البورصة
وخلال تداولات اليوم الأربعاء، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2026 لتتداول عند 4238.50 دولار للأوقية.موضوعات متعلقة “أمازون” تعتزم استثمار أكثر من 35 مليار دولار في الهند فرنسا تتوقع نمواً بنسبة 2% في الربع الرابع رغم أزمة الموازنة ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله
وفي حين لم يتغير سعر التسليم الفوري للذهب عند 4210.73 دولار للأوقية، قفز نظيره للفضة بنسبة 1.1% عند 61.32 دولار للأوقية.
كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- تقريبًا ليتداول عند 99.21 نقطة.
وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2026 بنسبة 1.55% عند 61.79 دولار للأوقية، بينما هبطت الأسعار الفورية للبلاتين 1% عند 1675.84 دولار، ونظيرتها للبلاديوم 0.7% عند 1500.06 دولار.
وقد تلقت أسعار الفضة دعمًا من انخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع الطلب الصناعي، وتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فضلًا عن إضافتها مؤخرًا إلى قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بحسب“رويترز”.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment