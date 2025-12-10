استقرار أسعار الذهب .. والفضة تتجاوز 61 دولارًا للأوقية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” عقب اجتماع السياسات اليوم، المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة، بينما واصلت الفضة صعودها متجاوزة 61 دولارًا للأوقية.

وخلال تداولات اليوم الأربعاء، استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2026 لتتداول عند 4238.50 دولار للأوقية.

موضوعات“أمازون” تعتزم استثمار أكثر من 35 مليار دولار في الهند فرنسا تتوقع نمواً بنسبة 2% في الربع الرابع رغم أزمة الموازنة ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله

وفي حين لم يتغير سعر التسليم الفوري للذهب عند 4210.73 دولار للأوقية، قفز نظيره للفضة بنسبة 1.1% عند 61.32 دولار للأوقية.

كما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- تقريبًا ليتداول عند 99.21 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2026 بنسبة 1.55% عند 61.79 دولار للأوقية، بينما هبطت الأسعار الفورية للبلاتين 1% عند 1675.84 دولار، ونظيرتها للبلاديوم 0.7% عند 1500.06 دولار.

وقد تلقت أسعار الفضة دعمًا من انخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع الطلب الصناعي، وتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فضلًا عن إضافتها مؤخرًا إلى قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بحسب“رويترز”.

المصدر: