اليابان: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل 3ر2 بالمئة في الربع الثالث

2025-12-08 04:20:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 3ر2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني إلى أن هذا الانخفاض "أعلى من التوقعات الأولية" وجاء مدفوعا بشكل رئيسي بضعف الإنفاق الرأس مالي للشركات.
ووفقا للبيانات فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 3ر2 بالمئة وذلك مقارنة بالتراجع الذي كان قد أعلن عنه في البيانات الأولية الصادرة الشهر الماضي والبالغ 8ر1 بالمئة وهو ما يؤكد أول انخفاض في ستة أرباع سنوية.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر تراجع بنسبة 6ر0 بالمئة على أساس ربع سنوي مقارنة بالقراءة الأولية التي لمحت إلى انخفاض قدره 4ر0 بالمئة.
وأضافت أن الاستهلاك الخاص والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ارتفع بنسبة 2ر0 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد تعديلها مقابل التقدير الأولي البالغ 0ر1 بالمئة في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 2ر0 بالمئة بعد خفضه من التقدير الأولي الذي أشار إلى زيادة قدرها 0ر1 بالمئة.
كما انخفضت الصادرات بنسبة 2ر1 بالمئة منذ الربع السابق في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة محليا. (النهاية)

م ك / ف ل ا


MENAFN08122025000071011013ID1110450732

