اليابان: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل 3ر2 بالمئة في الربع الثالث

اليابان: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل 3ر2 بالمئة في الربع الثالث
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 8 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 3ر2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني إلى أن هذا الانخفاض "أعلى من التوقعات الأولية" وجاء مدفوعا بشكل رئيسي بضعف الإنفاق الرأس مالي للشركات.
ووفقا للبيانات فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 3ر2 بالمئة وذلك مقارنة بالتراجع الذي كان قد أعلن عنه في البيانات الأولية الصادرة الشهر الماضي والبالغ 8ر1 بالمئة وهو ما يؤكد أول انخفاض في ستة أرباع سنوية.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر تراجع بنسبة 6ر0 بالمئة على أساس ربع سنوي مقارنة بالقراءة الأولية التي لمحت إلى انخفاض قدره 4ر0 بالمئة.
وأضافت أن الاستهلاك الخاص والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ارتفع بنسبة 2ر0 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد تعديلها مقابل التقدير الأولي البالغ 0ر1 بالمئة في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 2ر0 بالمئة بعد خفضه من التقدير الأولي الذي أشار إلى زيادة قدرها 0ر1 بالمئة.
كما انخفضت الصادرات بنسبة 2ر1 بالمئة منذ الربع السابق في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة محليا. (النهاية)
م ك / ف ل ا
