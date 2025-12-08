  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سفير الكويت لدى تركيا يؤكد الحرص على تعزيز العملين الخيري والاجتماعي الكويتي في الخارج

2025-12-08 04:20:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 12 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى تركيا عبد العزيز العدواني اليوم الاثنين الحرص على تعزيز العملين الخيري والاجتماعي الكويتي في الخارج وعكس مفهوم التضامن الإنساني الذي جبل عليه أهل الكويت في المحافل الدولية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العداوني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المشاركة في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه جمعية التضامن لزوجات السفراء المعتمدين في تركيا (ديمد) ويخصص ريعه للأعمال الخيرية.
وأكد حرص السفارة على المشاركة في هذه الفعالية الخيرية من منطلق التضامن الإنساني والاجتماعي الذي عرفت به الكويت وجبل عليه أهلها لافتا إلى حرص السفارة على المشاركة في مختلف الأنشطة في تركيا بما يعكس عمق العلاقات وتجذرها بين الكويت وتركيا.
وأوضح في هذا الصدد أن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للسفارة لا تقل أهمية عن الجانب السياسي إذ أنها تمد جسور التواصل بين الشعبين الكويتي والتركي وتعزز العلاقات مع المجتمع الدولي في هذا التجمع الدبلوماسي.
وفيما يخص جناح سفارة الكويت في البازار أشار السفير العدواني إلى أن الجناح شهد إقبالا من زوار المعرض الذين أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بالمأكولات الشعبية الكويتية التي تعكس أصالة التراث الكويتي والمنتجات الوطنية التي تبرز تطور وجودة الصناعة الوطنية. (النهاية)

