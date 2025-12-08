سفير الكويت لدى تركيا يؤكد الحرص على تعزيز العملين الخيري والاجتماعي الكويتي في الخارج

403
سفير الكويت لدى تركيا يؤكد الحرص على تعزيز العملين الخيري والاجتماعي الكويتي في الخارج
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 8 - 12 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى تركيا عبد العزيز العدواني اليوم الاثنين الحرص على تعزيز العملين الخيري والاجتماعي الكويتي في الخارج وعكس مفهوم التضامن الإنساني الذي جبل عليه أهل الكويت في المحافل الدولية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العداوني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المشاركة في البازار الخيري السنوي الذي تنظمه جمعية التضامن لزوجات السفراء المعتمدين في تركيا (ديمد) ويخصص ريعه للأعمال الخيرية.
وأكد حرص السفارة على المشاركة في هذه الفعالية الخيرية من منطلق التضامن الإنساني والاجتماعي الذي عرفت به الكويت وجبل عليه أهلها لافتا إلى حرص السفارة على المشاركة في مختلف الأنشطة في تركيا بما يعكس عمق العلاقات وتجذرها بين الكويت وتركيا.
وأوضح في هذا الصدد أن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للسفارة لا تقل أهمية عن الجانب السياسي إذ أنها تمد جسور التواصل بين الشعبين الكويتي والتركي وتعزز العلاقات مع المجتمع الدولي في هذا التجمع الدبلوماسي.
وفيما يخص جناح سفارة الكويت في البازار أشار السفير العدواني إلى أن الجناح شهد إقبالا من زوار المعرض الذين أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بالمأكولات الشعبية الكويتية التي تعكس أصالة التراث الكويتي والمنتجات الوطنية التي تبرز تطور وجودة الصناعة الوطنية. (النهاية)
