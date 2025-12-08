  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انطلاق قمة (بريدج 2025) في الإمارات بمشاركة وزير الإعلام الكويتي لبحث مستقبل الإعلام العالمي

2025-12-08 04:20:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 8 - 12 (كونا) -- انطلقت قمة (بريدج 2025) في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الاثنين بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبحث موضوع إعادة رسم مستقبل الإعلام العالمي.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات الدكتور أحمد المنصوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قمة (بريدج 2025) الإعلامية تمثل محطة محورية في المشهد الإعلامي العالمي وتشكل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الإمارات كعاصمة إقليمية ودولية لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي.
وأضاف المنصوري أن أهمية هذا الحدث تكمن في قدرته على جمع خبراء الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناع المحتوى والمستثمرين في منصة واحدة بما يتيح تبادل الخبرات وصياغة تصورات جديدة لمستقبل الصناعة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وأشار إلى أن المشهد الإعلامي يشهد تغيرات جذرية تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الإبداع ومعايير الاتصال الحديثة مما يجعل من القمة منصة فاعلة لمناقشة التوجهات العالمية وتقديم مساحات عملية للتعاون وبناء الشراكات إضافة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات التي تعيد تشكيل أساليب الإنتاج والتوزيع والتأثير الإعلامي.
وذكر أن انعقاد القمة في أبوظبي ينسجم مع رؤية الإمارات في دعم المعرفة والصناعات الإبداعية وتمكين الشباب والمهنيين من أدوات المستقبل.
ولفت إلى أن النقاشات والمحاور المطروحة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية العربية وتمكنهم من فتح آفاق جديدة للبحث الأكاديمي والتطوير المهني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في ممارسات إعلامية مسؤولة ومبتكرة.
كما أشار المنصوري إلى أن قمة (بريدج 2025) الإعلامية التي تستمر ثلاثة أيام تمثل خطوة رائدة نحو بناء بيئة إعلامية عالمية أكثر شمولا وتعاونا واستشرافا للمستقبل.
من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني ل(كونا) أن قمة (بريدج 2025) أبوظبي تشكل محطة مهمة وبارزة تجمع نخبة من الخبراء والقادة في مختلف القطاعات لاستشراف مستقبل الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة.
وقالت المعيني إن القمة تأتي امتدادا لرؤية إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها بوصفها حاضنة عالمية للأفكار الجديدة والمبادرات الرائدة عبر منصة تجمع بين الخبرة والمعرفة والفرص بما يعزز موقعها الريادي في دعم مشروعات المستقبل.
وأضافت أن أهمية القمة تكمن في قدرتها على ربط المؤسسات ورواد الأعمال وصناع القرار ضمن إطار موحد يتيح الحوار حول التحديات والتنمية والتقنيات الناشئة فضلا عن دورها في دعم منظومة الابتكار من خلال تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وتسريع مسارات النمو.
وأشارت إلى أن القمة تبرز كذلك الدور الحيوي للإعلام كشريك رئيسي في صناعة الوعي ونقل المعرفة باعتباره قوة محركة للتغيير تدعم الروايات الإيجابية وتبرز جهود المؤسسات والمبتكرين.
وذكرت المعيني أن التغطيات الإعلامية المصاحبة للقمة تمثل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والمشاريع المستقبلية وإبراز دور أبوظبي في قيادة المشهد الإقليمي في مجالات الابتكار معربة عن تمنياتها ل (بريدج) أبوظبي بالنجاح والتألق وترسيخ حضورها على خارطة القمم العالمية كمنصة رائدة في مجالات الابتكار والمعرفة.
وتتضمن القمة التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام سبعة مسارات رئيسة تعنى بالمحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي والإعلام الإنساني والإنتاج السينمائي والاقتصاد الإبداعي ومستقبل الصحافة وصناعة التأثير.
كما تعمل على اتاحة التعاون مع الشركاء العالميين بهدف تعزيز الابتكار وتطوير أدوات جديدة تخدم صناعة المحتوى من خلال جمع أكثر من 60 ألف مشارك و400 متحدث عالمي وذلك برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد.
وتمثل القمة إحدى مبادرات تحالف (بريدج) المنظمة العالمية المستقلة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تطوير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه وتعزيز تنوعها وتأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات.
ويسعى تحالف بريدج الذي يتخذ من الإمارات مقرا له إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطا ومرونة والتزاما بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه ويجسد مبادئ التعاون والمسؤولية.
وفي سياق متصل تسجل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها حضورا مميزا في القمة من خلال جناح خاص في هذا الحدث الإعلامي الخليجي والعالمي لعرض أبرز أعمالها وتوجهاتها انطلاقا من حرصها على المشاركة في الفعاليات الإعلامية والمبادرات الثقافية والمنصات الرقمية ودعم المحتوى الخليجي والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وتستهدف المؤسسة من هذه المشاركات ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية عبر توفير محتوى إعلامي هادف يجمع بين الترفيه والتعليم للأجيال ومواجهة التحديات الإعلامية الحديثة وتعزيز حضور اللغة العربية وإبراز الرسالة الإعلامية الخليجية وتعزيز الوعي المجتمعي. (النهاية)

