SIAL Paris 2026: صناعة الأغذية بأكملها في مكان واحد - حدث لا يُفوَّت للمتخصصين

SIAL Paris 2026: صناعة الأغذية بأكملها في مكان واحد - حدث لا يُفوَّت للمتخصصين
سيستقبل سيال باريس 295,000 متخصص من 200 دولة على مساحة عرض مذهلة تبلغ 280,000 متر مربع ، تغطي جميع قطاعات صناعة الأغذية.
الابتكار في صميم التحول الغذائي العالمي
في سياق يتسم بالتحديات الديموغرافية والبيئية والجيوسياسية الكبرى، تبرز فعالية SIAL Paris باعتبارها المحور المركزي الذي تعزز فيه الابتكارات العمل والأعمال التجارية والتحول الجذري. فهو يجمع أفكاراً ومشاريعَ وحلولاً من جميع القطاعات تُعالج تحديات اليوم، ويُلهم في الوقت نفسه قطاعَ الأغذية حول العالم.
كما هو الحال في كل إصدار، سيقدم المعرض تجربة غامرة فريدة من نوعها، مما يسهل الاجتماعات الهادفة وفرص العمل. يُعد SIAL Paris
سيركز برنامج 2026 على النقاط الرئيسية:
معرض SIAL Innovation
محادثات SIAL Talks ، حيث المؤتمرات التي تضم خبراء ورواد في اتجاهات الغذاء الرئيسية؛
مؤتمرات قمة SIAL Summits ، وثلاث مؤتمرات قمة متميزة تتناول التحديات الرئيسية للصناعة؛
SIAL for Change يعود في نسخته الثانية لمكافأة أكثر المبادرات الواعدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الغذائي.
SIAL Start-Up ، أكبر منصة للتكنولوجيا الغذائية في العالم تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين.
SIAL Insights ، تقرير الاتجاهات الذي يفك شفرة طعام الغد.
SIAL Guided Tours ، بقدم طرقًا مُعاد تصميمها خاصة بالقطاعات.
كما سيسمح الكتالوج الإلكتروني المعزز و خدمة التوفيق الجديدة للزوار بتعظيم اجتماعات العمل الخاصة بهم.
30 عامًا من SIAL Innovation : إصدار تاريخي للذكرى السنوية
في عام 2026، تحتفل SIAL Innovation بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها. أصبحت هذه المسابقة ضرورية لمحترفي الأغذية لتحديد ابتكارات المنتجات التي تشكل مستقبل الغذاء. جمعت نسخة 2024 أكثر من 2,100 مشاركة ، مع 560 ابتكارًا مختارًا و 21 جائزة ، مما يوفر للعلامات التجارية رؤية دولية لا مثيل لها.
في طبعة الذكرى السنوية هذه، تم إعادة تصميم منطقة SIAL Innovation بالكامل، مع تصميم غامر جديد وجوائز جديدة وتجارب محسنة. وتتضمن أبرز الأحداث دمج SIAL Taste ، وهي مساحة فريدة لتجربة الابتكارات المختارة أو الحائزة على جوائز، ومسرحًا جديدًا للعرض المباشر حيث يمكن للمبتكرين تقديم ابتكاراتهم المبتكرة.
سيتم فتح التذاكر في أبريل 2026
ستكون التذاكر متاحة اعتبارًا من 15 أبريل 2026. يتم تشجيع المتخصصين على التسجيل مبكرًا للوصول إلى النقاط البارزة والميزات الجديدة وآخر التحديثات للطبعة. سيعقد الحدث في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2026، في باريس نورد فيلبنت.
حول SIAL Paris
SIAL Paris هو أكبر معرض للأغذية الاحترافية في العالم منذ عام 1964. يعقد كل عامين، ويجمع بين المحترفين واللاعبين الرئيسيين من صناعة الأغذية لاستكشاف الاتجاهات، وتقديم الابتكارات، وتطوير فرص العمل على نطاق عالمي.
