SIAL Paris 2026: صناعة الأغذية بأكملها في مكان واحد - حدث لا يُفوَّت للمتخصصين

سيستقبل سيال باريس 295,000 متخصص من 200 دولة على مساحة عرض مذهلة تبلغ 280,000 متر مربع ، تغطي جميع قطاعات صناعة الأغذية.

الابتكار في صميم التحول الغذائي العالمي

في سياق يتسم بالتحديات الديموغرافية والبيئية والجيوسياسية الكبرى، تبرز فعالية SIAL Paris باعتبارها المحور المركزي الذي تعزز فيه الابتكارات العمل والأعمال التجارية والتحول الجذري. فهو يجمع أفكاراً ومشاريعَ وحلولاً من جميع القطاعات تُعالج تحديات اليوم، ويُلهم في الوقت نفسه قطاعَ الأغذية حول العالم.

كما هو الحال في كل إصدار، سيقدم المعرض تجربة غامرة فريدة من نوعها، مما يسهل الاجتماعات الهادفة وفرص العمل. يُعد SIAL Paris

سيركز برنامج 2026 على النقاط الرئيسية:



معرض SIAL Innovation

محادثات SIAL Talks ، حيث المؤتمرات التي تضم خبراء ورواد في اتجاهات الغذاء الرئيسية؛

مؤتمرات قمة SIAL Summits ، وثلاث مؤتمرات قمة متميزة تتناول التحديات الرئيسية للصناعة؛

SIAL for Change يعود في نسخته الثانية لمكافأة أكثر المبادرات الواعدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الغذائي.

SIAL Start-Up ، أكبر منصة للتكنولوجيا الغذائية في العالم تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين.

SIAL Insights ، تقرير الاتجاهات الذي يفك شفرة طعام الغد.

SIAL Guided Tours ، بقدم طرقًا مُعاد تصميمها خاصة بالقطاعات. كما سيسمح الكتالوج الإلكتروني المعزز و خدمة التوفيق الجديدة للزوار بتعظيم اجتماعات العمل الخاصة بهم.

30 عامًا من SIAL Innovation : إصدار تاريخي للذكرى السنوية

في عام 2026، تحتفل SIAL Innovation بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها. أصبحت هذه المسابقة ضرورية لمحترفي الأغذية لتحديد ابتكارات المنتجات التي تشكل مستقبل الغذاء. جمعت نسخة 2024 أكثر من 2,100 مشاركة ، مع 560 ابتكارًا مختارًا و 21 جائزة ، مما يوفر للعلامات التجارية رؤية دولية لا مثيل لها.

في طبعة الذكرى السنوية هذه، تم إعادة تصميم منطقة SIAL Innovation بالكامل، مع تصميم غامر جديد وجوائز جديدة وتجارب محسنة. وتتضمن أبرز الأحداث دمج SIAL Taste ، وهي مساحة فريدة لتجربة الابتكارات المختارة أو الحائزة على جوائز، ومسرحًا جديدًا للعرض المباشر حيث يمكن للمبتكرين تقديم ابتكاراتهم المبتكرة.

سيتم فتح التذاكر في أبريل 2026

ستكون التذاكر متاحة اعتبارًا من 15 أبريل 2026. يتم تشجيع المتخصصين على التسجيل مبكرًا للوصول إلى النقاط البارزة والميزات الجديدة وآخر التحديثات للطبعة. سيعقد الحدث في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2026، في باريس نورد فيلبنت.

حول SIAL Paris

SIAL Paris هو أكبر معرض للأغذية الاحترافية في العالم منذ عام 1964. يعقد كل عامين، ويجمع بين المحترفين واللاعبين الرئيسيين من صناعة الأغذية لاستكشاف الاتجاهات، وتقديم الابتكارات، وتطوير فرص العمل على نطاق عالمي.

