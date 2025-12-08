كانتور فيتزجيرالد توسّع حضورها العالمي بتأسيس مكتبٍ لها في أبوظبي

MENAFN - AETOSWire) اليوم عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والذي يعتبر المركز المالي الدولي في أبوظبي. ويأتي افتتاح المكتب الجديد إثر حصول الشركة على الموافقة المبدئية لاستصدار الترخيص بتقديم الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة أبوظبي العالمي (ADGM)، وسيمثّل الافتتاح خطوة هامة ستعزّز التزام الشركة المتواصل بتوسيع حضورها في الأسواق الدولية الرئيسية وخدمة عملائها الإقليميين عبر الشرق الأوسط

وكان علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط، قد انضم إلى الشركة أوائل العام الحالي للإشراف على خطط توسّعها في منطقة الخليج انطلاقاً من مكاتب متواجدة في أبوظبي ودبي، ولتشكيل فريق من الخبراء المصرفيين المتمرسين في الأسواق المالية والخدمات الاستشارية. انضم خالبي إلى "كانتور فيتزجيرالد" قادماً من " إي اف چي هيرميس" حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع أسواق رأس المال، ليجلب معه خبرة مكثّفة في تنفيذ الصفقات وتطوير العلاقات مع العملاء عبر أرجاء المنطقة.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال براندن لتنيك، رئيس مجلس إدارة "كانتور فيتزجيرالد": "نحرص على مواصلة استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير وتنمية 'كانتور فيتزجيرالد' من خلال تكوين فرق راسخة ضمن الأسواق الكبرى الهامة، ولا شك أن الشرق الأوسط يُعد منطقةً هامة في إطار هذه الاستراتيجية. ومن خلال خطوتنا التوسّعية في إمارة أبوظبي، فإننا نواصل النهج الذي لطالما اعتمدناه في شركتنا لعقود عديدة، والمتمثّل في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الفّذة وتمكين الكوادر القيادية وبناء القدرات برؤية مستقبلية طموحة وطويلة الأمد".

ومن جانبه، قال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "كانتور": "تُمثّل منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية للنمو بالنسبة لـ 'كانتور'، في ظل مساعينا المتواصلة لتوسيع نطاق منصتنا العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. إن إنشاء وجود لنا في أبوظبي يمنحنا وصولاً مباشراً إلى واحدة من أنشط المناطق في مجال تكوين رأس المال. وتحت قيادة علي خالبي، سنرتقي إلى مكانة بارزة تؤهلنا اغتنام الفرص الواعدة وخدمة العملاء في جميع أنحاء الخليج بتوظيف كامل قدرات شركتنا كما فعلنا في مناطق أخرى على مدى السنوات العديدة الماضية".

ومن جهته قال علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى "كانتور فيتزجيرالد": "تُعدّ منطقة الخليج إحدى أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم من حيث الطروحات العامة الأولية وتكوين رأس المال، ونأمل من خلال المكتب الجديد أن نساهم بشكلٍ فعّال في تحفيز النمو المتواصل لأسواق رأس المال الإقليمية وترسيخ مكانتها. لقد أصبح أبوظبي العالمي (ADGM) مركزاً مالياً رئيسياً يربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية، ومن خلال تواجدنا فيه، سنتمكّن من خدمة عملائنا بشكل أفضل ودعم مساعيهم نحو تنويع استثماراتهم والوصول إلى أبرز الأسواق الدولية".

وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "من دواعي سرورنا أن نرحّب بشركة 'كانتور فيتزجيرالد' في أبوظبي العالمي (ADGM). إنّ قرار الشركة بافتتاح مكتب لها هنا في أبوظبي يعكس الأهمية المتنامية لمركزنا المالي الرائد باعتباره منصةً حاضنةً للشركات العالمية التي تقدّم خدماتها للعملاء في شتى أنحاء الشرق الأوسط. ولا شك أن انضمام 'كانتور' إلى منظومتنا المتميّزة سيدعم مساعينا لتعزيز مجتمعنا المتنامي من الشركات وسيرسّخ المكانة البارزة لأبوظبي كونها مركزاً هاماً لأنشطة أسواق رأس المال".

ومن الجدير ذكره أن افتتاح المكتب الجديد متوقّف على صدور الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية، ومن المتوقّع الحصول عليها في الربع الأول من العام المقبل.

تم إعداد هذا الإعلان لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُشكل مشورة استثمارية أو توصية أو عرضاً لشراء أو بيع أو اقتناء أو الاحتفاظ بأي أصل رقمي أو مشفر، أو الانخراط في أي استراتيجية تداول محددة. قد تُطبّق قيود جغرافية وغيرها من القيود على مدى توافر هذا الإعلان.

تُعد "كانتور فيتزجيرالد" شركة قابضة رائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية وخدمات العقارات، وتمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدار أكثر من 79 عاماً، ويعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف. تقدم مجموعة الشركات العالمية المتنوعة التي تنضوي تحت راية "كانتور فيتزجيرالد" باقة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والاستثمارات، وأسواق رأس المال، وخدمات الوساطة الرئيسية، والأبحاث، والأصول الرقمية، والبيانات، ووساطة المنتجات المالية والسلع، وتنفيذ الصفقات التجارية، والمقاصة، وعمليات التسوية، والاستشارات، والتكنولوجيا المالية، والحفظ، والاستشارات العقارية التجارية وخدماتها، والكثير غيرها.