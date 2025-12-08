  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩

2025-12-08 04:11:05
(MENAFN- Al Watan) الإسلام دين السلام والسماحة والرحمة وعمارة الأرض، يأمر بالتيسير والتبشير، وينهى عن التعسير والتنفير والتعصب. فهو دين يقوم على الأمن والعدل والإحسان، يصون الحقوق ويردع الظلم، ويحظر العدوان والإفساد، ويأمر بالوفاء بالعهد، ويحرم كل ما يضر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة؛ ليبقى الكون في وئام ويعمّ فيه الخير بين الناس.
ولا يفرّق الإسلام بين البشر بألوانهم أو أعراقهم أو قبائلهم؛ فهم في ميزانه سواء، ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى. وهو يدعو إلى التآلف والتراحم والتكاتف؛ فيعطف الكبير على الصغير، ويوقّرُ الصغيرُ الكبيرَ، ليبقى المجتمع قائمًا على الاحترام المتبادل والروابط الإنسانية المتينة.
ويمتد مفهوم السلام في الإسلام من الفرد إلى المجتمع؛ فهو يقوم على المحبة والتعاون وتجنّب الصراعات التي تهدد استقرار الناس. ولأجل ذلك دعا الإسلام إلى صلة الأرحام، وجعل الأسرة قائمة على المودة والسكن؛ لتكون نواة آمنة يستمد منها المجتمع قوته وتماسكه. وحين يسود السلام بين الأفراد، تتعزز قيم التضامن والتكافل، ويتحقق الأمن؛ فيصبح المجتمع قادرًا على الإسهام في ترسيخ السلام العالمي. فالسلام في الإسلام ليس شعارًا عابرًا، بل عقيدة راسخة ومقصدًا شرعيًا كبيرًا تتجلى فيه مقاصد الشريعة في حفظ النفس والكرامة والحقوق.
والأمن من أعظم نعم الله، وقد جعله الإسلام مقصدًا لا تستقيم الحياة بدونه. ومن هنا قدّم الإسلام للعالم ميثاقًا إنسانيًا مبكرًا يحرّم الإرهاب بكل صوره، ويجعل صون الحياة حقًا لا يُنتزع. فكل فعل يروّع الآمنين، وكل عدوان يستهدف الأبرياء، وكل سلوك يشيع الفوضى، هو خارج عن منهج الإسلام؛ لأن هذا الدين تأسس على الرحمة وقام على العدل. وقد أحكمت الشريعة سدّ كل منفذ يقود إلى الإرهاب: سدّته تشريعًا بقواعد صارمة، وسدّته أخلاقًا بإحياء القيم الرفيعة، وسدّته مقاصد بجعل حفظ النفس أصلًا من أصولها.
ويحظر الإسلام جميع أشكال العدوان؛ سواء أكان عنفًا فرديًا أو إرهابًا منظمًا أو اعتداءً على مجتمع آمن. وقد جاء تحريم الاعتداء على النفس لأن الأمن مقصد أساسي من مقاصد الشريعة، يحمل في جوهره تجريم كل فعل يعيد الفوضى والخراب إلى مجتمع مستقر. فالشريعة الإسلامية، بنصوصها المحكمة ومقاصدها الراسخة، تقف سدًّا منيعًا أمام كل محاولة تستغل الدين لتبرير العنف. ولم يكن الإسلام في أي مرحلة من تاريخه دينًا يقترب من الظلم أو يجيز سفك الدماء؛ بل جاء ليصون حياة الإنسان، ويقيم مجتمعًا يقوم على الأمن والطمأنينة والعدل.
وانطلاقًا من هذه المبادئ الراسخة، فإن اتهام الإسلام بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 يتناقض مع حقيقته. فالإسلام ليس دينًا إرهابيًا؛ لأن الإرهاب لا دين له. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها داعيًا إلى السلام قولًا وعملًا، مجسّدًا أسمى معاني الرحمة والتسامح، وجاعلًا السلام شعار المسلم مع نفسه ومع غيره. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى وشعار الأنبياء، ومن استظل به عاش في طمأنينة الدنيا وتهيأ لدار السلام في الآخرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم والتراحم والتعايش، ووضع قواعد واضحة تحرّم الاعتداء على النفس والمال والكرامة، وتوجب ردّ الحقوق إلى أصحابها.
والصورة الحقيقية للإسلام هي صورة دين يدعو إلى السلام العالمي، والرحمة العامة، والعدل الشامل، والوسطية المعتدلة، والوفاء الأخلاقي، والمساواة الإنسانية، والتكاتف الاجتماعي. وهي دعوة منسجمة مع الفطرة السليمة، تسعى إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وهنا تتجلى سماحة الإسلام وسموّ تعاليمه، وأنه دين يرفض العنف والإرهاب، ويحرّم قتل الأبرياء وترويعهم.

MENAFN08122025000089011017ID1110450646

