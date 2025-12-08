  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أمير قطر يتوجه إلى الرياض

2025-12-08 04:11:04
(MENAFN- Al Watan) أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غادر البلاد، متوجهاً إلى مدينة الرياض، لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
يرافق أمير دولة قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.

