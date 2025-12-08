خبر صحفي مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يعود بمشاركة عالمية قياسية وتقنيات رائدة ومجموعة جوائز مميزة

403
خبر صحفي مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يعود بمشاركة عالمية قياسية وتقنيات رائدة ومجموعة جوائز مميزة
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire/ -- ديسمبر 08 الرياض، المملكة العربية السعودية 2025: تنطلق في مدينة جدة غداً أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)، بحضور نخبة من القادة والمبتكرين العالميين في القطاع، لمناقشة الاحتياجات المائية العاجلة في العالم والحلول المتطورة اللازمة لتلبيتها.
وينطلق المؤتمر، بين 8 و10 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون جدة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. ويعكس المستوى الرفيع للحضور أهمية الفعالية محليًا واتساع نطاق طموحها العالمي.
وإلى جانب ذلك، تتميّز الفعالية بمشاركة عالمية واسعة تعكس التزامًا راسخًا بتطوير حلول المياه المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من المؤتمر ما يزيد على 5,000 زائر، مع مشاركة أكثر من 170 متحدث و100 جهة عارضة، ووفود من أكثر من 137 دولة.
ويواصل مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) الزخم الذي حققته النسخ السابقة، حيث يتطرق إلى مجموعة متنوعة من حلول المياه المستدامة، كما يُسلط الضوء على نماذج الاقتصاد الدائري للمياه وحلول معالجة مياه الصرف الصحي من الجيل التالي، بدءًا من التقنيات الحديثة لتحلية المياه ووصولاً إلى الأدوات الرقمية المتطورة. وتستعرض الفعالية حجم التحديات المائية العالمية وأهمية التحرك الجماعي اللازم للحد منها وحلّها.
وتحتضن نسخة العام الحالي عددًا من الفعاليات الجديدة؛ إذ يتسنى للحضور الاطلاع على نماذج فعلية لمجموعة من الحلول في مجال استدامة المياه، عوضًا عن العروض التقديمية. كما تُركّز الأجندة على الحلول والتقنيات الأصغر نطاقًا التي تُناسب المجتمعات الريفية والمدن الصغيرة.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المهندس طارق بن غسان الغفاري، وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه لدى مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، تتشرف الهيئة السعودية للمياه برعاية هذه المنصة التي تجمع ألمع العقول العالمية والمحلية من أجل الحفاظ على أهم مورد حيوي على وجه هذا الكوكب. ويعزز مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) الدور الرائد للمملكة الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في حلول استدامة المياه من خلال الابتكار."
ويجمع مؤتمر الابتكار في استدامة المياه هذا العام عددًا من أبرز المرجعيات العالمية في مجال ابتكارات المياه، بما فيها أضخم شركات المرافق والهندسة المتقدمة ورواد التقنيات الحديثة. ويحظى الزوار بفرصة التعرّف على حلول تحلية المياه من الجيل التالي، والروبوتات الذكية، وأدوات التحول الرقمي، إضافة للاطلاع على دور القطاع الاستثماري في توفير فرص جديدة. كما تضم قائمة المشاركين عددًا من أهم الجهات الفاعلة في قطاع الاستشارات والبناء والحلول البيئية والبنية التحتية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل حلول إدارة المياه.
وبينما تتجه الأنظار نحو عمالقة قطاع المياه من جميع أنحاء العالم، تُشارك العلامات الدولية الرائدة مثل سيمنز، وإيه بي بي، وتوري، وشركة تصنيع عُمان لحلول المياه، وكي إس بي، وتويوبو إم سي ميدل إيست إندستريز لاستعراض مجموعة رائدة من الابتكارات في هذا المجال. ومن جهة أخرى، تضم قائمة الشركات السعودية المشاركة في المؤتمر لعام 2025 كلًا من شركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة روافد للصناعة، وكنداسة لخدمات المياه، والتي تستثمر الفرصة للكشف عن أحدث ابتكاراتها الكفيلة بتغيير ملامح القطاع.
جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)
تتصدر جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW) أجندة أعمال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)، وتحتفي بالأفكار الرائدة التي تُحدث تأثيرًا حقيقيًا على امتداد القطاع، بما في ذلك الأبحاث في مراحلها المبكرة والتقنيات المتقدمة الجاهزة للتنفيذ. وتصل قيمة الجوائز لمختلف نسخ الجائزة إلى 10 مليون دولار أمريكي، وتمويل للنماذج الأولية يصل إلى 250,000 دولار أمريكي، فضلًا عن فرص الوصول القيّمة إلى أدوات التنفيذ والاستثمار والشراكات العالمية. وتشمل جائزة الابتكار العالمية في المياه 18 فئة تغطي تقنيات إنتاج المياه الرائدة، وأنظمة التدوير والتصريف الصفري للسوائل، ونماذج الأعمال الرقمية، والحفاظ على البيئة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والابتكار في السياسات.
عودة مياهثون قطاع المياه: تحدٍ عالمي من الجيل التالي
تواصل المسابقة النجاح الذي حققته في نسختها الأولى لتعود هذا العام كمنصة ديناميكية للمبتكرين الشباب. ويحصل المشاركون في المسابقة على توجيه الخبراء خلال سلسلة مكثفة من المعسكرات التدريبية الافتراضية والحيّة، حيث يتنافسون لتطوير حلول في مجالات إعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، وإدارة الفاقد المائي، والكفاءة التشغيلية. وتحصل الفرق الفائزة على إمكانية الوصول إلى مسارات حضانة الأعمال والتعاون مع المستثمرين، مما يوفر الدعم لهم للانتقال من مرحلة وضع المفهوم إلى مرحلة التسويق التجاري.
المعرفة تحت دائرة الضوء
وفي إطار التزامه الراسخ بتنمية القوى العاملة، يستضيف مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) فعالية "أكاديمية المياه" التابعة لهيئة المياه السعودية، والتي تحتضن مجموعة من الدورات التدريبية الشاملة بالشراكة مع كلية لندن للأعمال وباقة من الخبراء العالميين، من بينهم روبرت ميرسون، الأستاذ المساعد للاستراتيجية وريادة الأعمال في كلية لندن للأعمال. كما يحتضن المؤتمر مجموعة متكاملة من العروض الفنية المتخصصة التي تتناول جوانب التقنيات الناشئة والحلول العملية في مجالات تحلية المياه والأتمتة وحوكمة المرافق وابتكارات التمويل وتكامل أنظمة المياه والطاقة.
المملكة العربية السعودية رائدة الجهود العالمية في مجال استدامة المياه
يعكس مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) دور المملكة المتسارع بوصفها الدولة الرائدة في قطاع المياه العالمي، مدفوعة برؤية السعودية 2030 والتزامها بإحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة المياه من خلال التقنيات المبتكرة وإزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري. ويوفر المؤتمر منصة لرسم ملامح مستقبل استدامة المياه في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى طرح العديد من النقاشات.
لمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على تذكرة دخول مجانية للمؤتمر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
– انتهى –
حول هيئة المياه السعودية (SWA)
تُعد هيئة المياه السعودية الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم وتطوير واستدامة قطاع المياه في المملكة. وتعمل الهيئة على ضمان الأمن المائي من خلال التخطيط المتكامل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية، وتشجيع البحث والابتكار، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتسعى الهيئة إلى تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتحسين جودة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.
حول مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS)
يُعد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه الحدث الأبرز في المنطقة العربية والخليجية الذي يجمع تحت مظلته صُنّاع القرار والخبراء والمبتكرين لتسريع وتيرة الحلول المستدامة في قطاع المياه عبر الاستثمار والسياسات والابتكار. وقد أصبح المؤتمر منصة رئيسية للتعاون الدولي واستعراض التقنيات الحديثة، بمشاركة مئات المتحدثين وآلاف الحضور من مختلف أنحاء العالم.
للتواصل الإعلامي: يزيد النويصر – العلاقات العامة هيئة المياه السعودية...
لمى القاسم – العلاقات العامة والاتصال تحالف...
