خبر صحفي مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يعود بمشاركة عالمية قياسية وتقنيات رائدة ومجموعة جوائز مميزة

2025-12-08 01:45:58
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire/ -- ديسمبر 08 الرياض، المملكة العربية السعودية 2025: تنطلق في مدينة جدة غداً أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)، بحضور نخبة من القادة والمبتكرين العالميين في القطاع، لمناقشة الاحتياجات المائية العاجلة في العالم والحلول المتطورة اللازمة لتلبيتها.

وينطلق المؤتمر، بين 8 و10 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون جدة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة. ويعكس المستوى الرفيع للحضور أهمية الفعالية محليًا واتساع نطاق طموحها العالمي.
وإلى جانب ذلك، تتميّز الفعالية بمشاركة عالمية واسعة تعكس التزامًا راسخًا بتطوير حلول المياه المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من المؤتمر ما يزيد على 5,000 زائر، مع مشاركة أكثر من 170 متحدث و100 جهة عارضة، ووفود من أكثر من 137 دولة.

ويواصل مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) الزخم الذي حققته النسخ السابقة، حيث يتطرق إلى مجموعة متنوعة من حلول المياه المستدامة، كما يُسلط الضوء على نماذج الاقتصاد الدائري للمياه وحلول معالجة مياه الصرف الصحي من الجيل التالي، بدءًا من التقنيات الحديثة لتحلية المياه ووصولاً إلى الأدوات الرقمية المتطورة. وتستعرض الفعالية حجم التحديات المائية العالمية وأهمية التحرك الجماعي اللازم للحد منها وحلّها.
وتحتضن نسخة العام الحالي عددًا من الفعاليات الجديدة؛ إذ يتسنى للحضور الاطلاع على نماذج فعلية لمجموعة من الحلول في مجال استدامة المياه، عوضًا عن العروض التقديمية. كما تُركّز الأجندة على الحلول والتقنيات الأصغر نطاقًا التي تُناسب المجتمعات الريفية والمدن الصغيرة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المهندس طارق بن غسان الغفاري، وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه لدى مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، تتشرف الهيئة السعودية للمياه برعاية هذه المنصة التي تجمع ألمع العقول العالمية والمحلية من أجل الحفاظ على أهم مورد حيوي على وجه هذا الكوكب. ويعزز مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) الدور الرائد للمملكة الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في حلول استدامة المياه من خلال الابتكار."
ويجمع مؤتمر الابتكار في استدامة المياه هذا العام عددًا من أبرز المرجعيات العالمية في مجال ابتكارات المياه، بما فيها أضخم شركات المرافق والهندسة المتقدمة ورواد التقنيات الحديثة. ويحظى الزوار بفرصة التعرّف على حلول تحلية المياه من الجيل التالي، والروبوتات الذكية، وأدوات التحول الرقمي، إضافة للاطلاع على دور القطاع الاستثماري في توفير فرص جديدة. كما تضم قائمة المشاركين عددًا من أهم الجهات الفاعلة في قطاع الاستشارات والبناء والحلول البيئية والبنية التحتية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل حلول إدارة المياه.

وبينما تتجه الأنظار نحو عمالقة قطاع المياه من جميع أنحاء العالم، تُشارك العلامات الدولية الرائدة مثل سيمنز، وإيه بي بي، وتوري، وشركة تصنيع عُمان لحلول المياه، وكي إس بي، وتويوبو إم سي ميدل إيست إندستريز لاستعراض مجموعة رائدة من الابتكارات في هذا المجال. ومن جهة أخرى، تضم قائمة الشركات السعودية المشاركة في المؤتمر لعام 2025 كلًا من شركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة روافد للصناعة، وكنداسة لخدمات المياه، والتي تستثمر الفرصة للكشف عن أحدث ابتكاراتها الكفيلة بتغيير ملامح القطاع.

جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)

تتصدر جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW) أجندة أعمال مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)، وتحتفي بالأفكار الرائدة التي تُحدث تأثيرًا حقيقيًا على امتداد القطاع، بما في ذلك الأبحاث في مراحلها المبكرة والتقنيات المتقدمة الجاهزة للتنفيذ. وتصل قيمة الجوائز لمختلف نسخ الجائزة إلى 10 مليون دولار أمريكي، وتمويل للنماذج الأولية يصل إلى 250,000 دولار أمريكي، فضلًا عن فرص الوصول القيّمة إلى أدوات التنفيذ والاستثمار والشراكات العالمية. وتشمل جائزة الابتكار العالمية في المياه 18 فئة تغطي تقنيات إنتاج المياه الرائدة، وأنظمة التدوير والتصريف الصفري للسوائل، ونماذج الأعمال الرقمية، والحفاظ على البيئة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والابتكار في السياسات.
عودة مياهثون قطاع المياه: تحدٍ عالمي من الجيل التالي
تواصل المسابقة النجاح الذي حققته في نسختها الأولى لتعود هذا العام كمنصة ديناميكية للمبتكرين الشباب. ويحصل المشاركون في المسابقة على توجيه الخبراء خلال سلسلة مكثفة من المعسكرات التدريبية الافتراضية والحيّة، حيث يتنافسون لتطوير حلول في مجالات إعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، وإدارة الفاقد المائي، والكفاءة التشغيلية. وتحصل الفرق الفائزة على إمكانية الوصول إلى مسارات حضانة الأعمال والتعاون مع المستثمرين، مما يوفر الدعم لهم للانتقال من مرحلة وضع المفهوم إلى مرحلة التسويق التجاري.

المعرفة تحت دائرة الضوء

وفي إطار التزامه الراسخ بتنمية القوى العاملة، يستضيف مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) فعالية "أكاديمية المياه" التابعة لهيئة المياه السعودية، والتي تحتضن مجموعة من الدورات التدريبية الشاملة بالشراكة مع كلية لندن للأعمال وباقة من الخبراء العالميين، من بينهم روبرت ميرسون، الأستاذ المساعد للاستراتيجية وريادة الأعمال في كلية لندن للأعمال. كما يحتضن المؤتمر مجموعة متكاملة من العروض الفنية المتخصصة التي تتناول جوانب التقنيات الناشئة والحلول العملية في مجالات تحلية المياه والأتمتة وحوكمة المرافق وابتكارات التمويل وتكامل أنظمة المياه والطاقة.
المملكة العربية السعودية رائدة الجهود العالمية في مجال استدامة المياه
يعكس مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) دور المملكة المتسارع بوصفها الدولة الرائدة في قطاع المياه العالمي، مدفوعة برؤية السعودية 2030 والتزامها بإحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة المياه من خلال التقنيات المبتكرة وإزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري. ويوفر المؤتمر منصة لرسم ملامح مستقبل استدامة المياه في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى طرح العديد من النقاشات.
لمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على تذكرة دخول مجانية للمؤتمر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: 

– انتهى –

حول هيئة المياه السعودية (SWA)
تُعد هيئة المياه السعودية الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم وتطوير واستدامة قطاع المياه في المملكة. وتعمل الهيئة على ضمان الأمن المائي من خلال التخطيط المتكامل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية، وتشجيع البحث والابتكار، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتسعى الهيئة إلى تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتحسين جودة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.
حول مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS)

يُعد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه الحدث الأبرز في المنطقة العربية والخليجية الذي يجمع تحت مظلته صُنّاع القرار والخبراء والمبتكرين لتسريع وتيرة الحلول المستدامة في قطاع المياه عبر الاستثمار والسياسات والابتكار. وقد أصبح المؤتمر منصة رئيسية للتعاون الدولي واستعراض التقنيات الحديثة، بمشاركة مئات المتحدثين وآلاف الحضور من مختلف أنحاء العالم.
للتواصل الإعلامي: يزيد النويصر – العلاقات العامة هيئة المياه السعودية...
لمى القاسم – العلاقات العامة والاتصال تحالف...

