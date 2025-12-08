403
طلاب مدارس مؤسسة قطر يتفوقون في مسابقة وطنية تُبرز إنجازات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر،7 ديسمبر 2025: حقّق طلاب من أكاديمية قطر – مشيرب وأكاديمية قطر – الخور، التابعتين للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية المخصّصة لتوثيق إنجازات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر .
وقد جرى تكريم الفائزين خلال حفل استضافته مكتبة قطر الوطنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وشارك طلاب من مختلف مدارس الدولة في تقديم ملصقات ومقالات سلطت الضوء على إسهامات صاحبة السمو في مجالات التعليم والصحة والثقافة. وقد أظهرت مشاركاتهم مهارات بحثية وإبداعية قوية، تعكس فهمهم للهوية الوطنية وقدرتهم على توظيف التكنولوجيا والعمل التعاوني.
وبهذه المناسبة، قالت لينا مشنتف، مدير أكاديمية قطر – مشيرب: "يفتخر طلابنا ببلدهم قطر وبيومها الوطني، ويحملون تقديرًا كبيرًا لجهود صاحبة السمو الشيخة موزا في جميع المجالات، وهو شعور يعبرون عنه باستمرار في أنشطتهم المدرسية، وأصبح جزءًا من وعيهم وهويتهم الوطنية، هذا ما نلمسه في كل مبادرة يقومون بها."
وأضافت مشنتف: "على مستوى التعلّم، منحهم هذا المشروع خبرة قيّمة في العمل التعاوني، خاصة أنه تطلّب منهم بذل جهد إضافي خارج الدوام المدرسي. وقد أدرك الطلاب من خلال هذه التجربة أهمية الالتزام واستثمار الوقت والجهد للوصول إلى النتائج التي يطمحون إليها. كانت تجربة تُنمّي فيهم حس المسؤولية والقدرة على التخطيط والإنجاز."
وأوضحت مشنتف أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الأنشطة تُعد فرصة لتعزيز مهاراتهم، خصوصًا في المسابقات التي تجمع بين الهوية الوطنية واستخدام التكنولوجيا، وهي جوانب تشكّل جزءًا مهمًا من عملية تعلّمهم. كما أن دمج الأدوات الرقمية في هذه الفعاليات يسهم في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم بشكل فعّال.
واختتمت مشنتف: "أتقدم بالتهنئة لطلابنا على هذا الإنجاز المشرّف، وأشكر أولياء الأمور على دعمهم المستمر، فهو عنصر أساسي في نجاح أبنائهم، ونلمس حضورهم الدائم معنا."
وعن فوزه بالمركز الأول، قال علي الكعبي، 10 سنوات، من أكاديمية قطر – الخور: "كنتُ سعيدًا جدًا عندما علمت بفوزي بالمركز الأول عن مشروعي الذي يضم إنجازات صاحبة السمو الشيخة موزا. كان من أصعب التحديات بالنسبة لي اختيار وترتيب الإنجازات لأنها كثيرة. تعلّمت الكثير عن جهودها الكبيرة، وجعلني ذلك أفكر في دوري وكيف يمكنني أن أسهم في المستقبل."
وأضاف: "أشكر عائلتي على دعمهم الدائم، وأنصح زملائي بالاشتراك في هذه المسابقات لأنها تمنحنا تجارب ممتعة وتشجعنا على الإبداع."
وقالت حياة علي الكعبي، ولي أمر الطالب علي الكعبي: "أشعر بفخر كبير وسعادة غامرة لرؤية أبنائنا يحققون إنجازات مشرفة كهذه. فمشاركة الطلاب في مثل هذه المسابقات تمنحهم فوائد تعليمية كبيرة."
وأضافت الكعبي: "على الصعيد الأكاديمي، تساعد هذه التجارب في تنمية مهارات البحث، وجمع المعلومات وتنظيمها، واستخدام أدوات التصميم، مما يعزز قدراتهم التعليمية والإبداعية. وعلى الصعيد الاجتماعي والقيمي، تمنحهم فرصة للتواصل بثقة، وتعرّفهم على إنجازات صاحبة السمو الشيخة موزا والقيم التي ترسخها القيادة الرشيدة، بما يعمّق وعيهم بدورهم كمواطنين مسؤولين."
أما عبد العزيز خالد اليافعي، 12 عامًا، من أكاديمية قطر – مشيرب، والفائز بالمركز الثالث، فقال: "أنا فخور جدًا بحصولي على المركز الثالث، وأتقدّم بالشكر لمدرستي وأسرتي على دعمهم وتشجيعهم لي دائمًا".
وتابع اليافعي: "عملت مع زميلي تميم بدّار على ملصق يعرض إنجازات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. اكتشفنا خلال العمل الكثير من المبادرات المهمة التي قدمتها داخل وخارج قطر، خاصة في مجال التعليم. وقد استفدنا كثيرًا من البحث والعمل معًا كفريق واحد".
