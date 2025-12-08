403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شراكة إستراتيجية بين "البورصة" و "إنجاز" لتمكين الشباب الكويتي ونشر الثقافة المالية
(MENAFN- TRACCS) مدينة الكويت، 7 ديسمبر 2025: في إطار التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وضمن جهودها لتعزيز الثقافة المالية، أبرمت بورصة الكويت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، الجمعية غير الربحية الهادفة إلى تطوير الشباب الكويتي للعمل بنجاح ضمن إطار الاقتصاد العالمي، وذلك بهدف دعم وتمكين الشباب الكويتي من خلال مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال والمهارات الحياتية.
تتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج النوعية الموجهة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية خلال النصف الأول من عام 2026، أبرزها برنامج أموالي ومستقبلي، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من خلال التعرف على مفاهيم الادخار والاستثمار والإنفاق الرشيد، وبرنامج أنا ريادي الذي يركز على تنمية التفكير الإبداعي، وتعلم المهارات الريادية والسلوكيات الإيجابية.
كما ستقوم البورصة برعاية برنامج التمويل الشخصي للمرحلة الثانوية والجامعية، والذي يقدم تجربة عملية في كيفية اتخاذ القرارات المالية والتخطيط للمستقبل المهني، بالإضافة إلى برنامج الشركة، الذي يمكّن طلبة المرحلة الثانوية والجامعية من تأسيس وإدارة شركات افتراضية بإشراف مرشدين من القطاع الخاص. ذلك ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 800 طالب من هذه البرامج.
تعليقاً على الاتفاقية، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت السيد/ ناصر مشاري السنعوسي: "تؤمن بورصة الكويت بأن الاستثمار في الطاقات الشبابية هو استثمار في مستقبل الكويت، وإن تمكين الشباب يمثل خطوة أساسية نحو إعداد جيل واعٍ ومؤهل لقيادة التحول الاقتصادي المقبل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ موقعها كمركز مالي واستثماري رائد إقليمياً. ويأتي تعاون البورصة مع جمعية إنجاز الكويت ترجمةً لالتزامنا بنشر الثقافة المالية ودعم البرامج التعليمية التي تعزز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة."
تُعد الثقافة المالية إحدى الركائز الاستراتيجية لبرامج المسئولية الاجتماعية في بورصة الكويت، حيث تؤمن البورصة بأن نشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع يساهم في بناء بيئة استثمارية أكثر شمولاً وشفافية واستقراراً على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، تلتزم بورصة الكويت بدعم المبادرات التعليمية التي تعزز من فهم الأفراد لمفاهيم الادخار، والتخطيط المالي، والاستثمار المسؤول، بما يواكب تطورات السوق ويُمكّن الجيل القادم من اتخاذ قرارات مالية تُسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
أضاف السنعوسي: "يمثل دعم بورصة الكويت لهذه البرامج المتخصصة تجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز المعرفة المالية وتمكين الشباب الطموح في مجالات الريادة والابتكار، بما يساهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام يعزز قدرة الأجيال المقبلة على الإسهام الفاعل في مسيرة النمو الاقتصادي. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لشركائنا جمعية إنجاز الكويت على جهودها في تطوير قدرات الشباب، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مستقبل وطننا."
تشكل هذه الشراكة جزءً من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 - التعليم الجيد - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
من جانبها، أكدت السيدة/ ليلى هلال المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت، أهمية هذه الشراكة، وقالت: "نفخر في جمعية إنجاز الكويت بالتعاون مع بورصة الكويت، والذي يعكس إيمان الجهتين المشترك بأهمية تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ذلك ويمنحنا إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة للجمعية بدورها التربوي والتنموي القدرة على توسيع نطاق برامجنا، والوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية."
كما أضافت: "يأتي استثمار بورصة الكويت في برامج إنجاز كمساهمة مباشرة في بناء جيل واعٍ وطموح يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لقيادة المستقبل. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى بورصة الكويت على دعمها وثقتها في رسالة الجمعية، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة."
يذكر أن جمعية إنجاز الكويتية مؤسسة غير ربحية، تابعة لشبكة "جونيور أتشيفمنت العالمية"، معززة من قبل القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة.
تتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج النوعية الموجهة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية خلال النصف الأول من عام 2026، أبرزها برنامج أموالي ومستقبلي، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المرحلة المتوسطة من خلال التعرف على مفاهيم الادخار والاستثمار والإنفاق الرشيد، وبرنامج أنا ريادي الذي يركز على تنمية التفكير الإبداعي، وتعلم المهارات الريادية والسلوكيات الإيجابية.
كما ستقوم البورصة برعاية برنامج التمويل الشخصي للمرحلة الثانوية والجامعية، والذي يقدم تجربة عملية في كيفية اتخاذ القرارات المالية والتخطيط للمستقبل المهني، بالإضافة إلى برنامج الشركة، الذي يمكّن طلبة المرحلة الثانوية والجامعية من تأسيس وإدارة شركات افتراضية بإشراف مرشدين من القطاع الخاص. ذلك ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 800 طالب من هذه البرامج.
تعليقاً على الاتفاقية، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت السيد/ ناصر مشاري السنعوسي: "تؤمن بورصة الكويت بأن الاستثمار في الطاقات الشبابية هو استثمار في مستقبل الكويت، وإن تمكين الشباب يمثل خطوة أساسية نحو إعداد جيل واعٍ ومؤهل لقيادة التحول الاقتصادي المقبل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ موقعها كمركز مالي واستثماري رائد إقليمياً. ويأتي تعاون البورصة مع جمعية إنجاز الكويت ترجمةً لالتزامنا بنشر الثقافة المالية ودعم البرامج التعليمية التي تعزز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة."
تُعد الثقافة المالية إحدى الركائز الاستراتيجية لبرامج المسئولية الاجتماعية في بورصة الكويت، حيث تؤمن البورصة بأن نشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع يساهم في بناء بيئة استثمارية أكثر شمولاً وشفافية واستقراراً على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، تلتزم بورصة الكويت بدعم المبادرات التعليمية التي تعزز من فهم الأفراد لمفاهيم الادخار، والتخطيط المالي، والاستثمار المسؤول، بما يواكب تطورات السوق ويُمكّن الجيل القادم من اتخاذ قرارات مالية تُسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
أضاف السنعوسي: "يمثل دعم بورصة الكويت لهذه البرامج المتخصصة تجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز المعرفة المالية وتمكين الشباب الطموح في مجالات الريادة والابتكار، بما يساهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام يعزز قدرة الأجيال المقبلة على الإسهام الفاعل في مسيرة النمو الاقتصادي. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لشركائنا جمعية إنجاز الكويت على جهودها في تطوير قدرات الشباب، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مستقبل وطننا."
تشكل هذه الشراكة جزءً من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 - التعليم الجيد - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
من جانبها، أكدت السيدة/ ليلى هلال المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت، أهمية هذه الشراكة، وقالت: "نفخر في جمعية إنجاز الكويت بالتعاون مع بورصة الكويت، والذي يعكس إيمان الجهتين المشترك بأهمية تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ذلك ويمنحنا إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة للجمعية بدورها التربوي والتنموي القدرة على توسيع نطاق برامجنا، والوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية."
كما أضافت: "يأتي استثمار بورصة الكويت في برامج إنجاز كمساهمة مباشرة في بناء جيل واعٍ وطموح يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لقيادة المستقبل. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى بورصة الكويت على دعمها وثقتها في رسالة الجمعية، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة."
يذكر أن جمعية إنجاز الكويتية مؤسسة غير ربحية، تابعة لشبكة "جونيور أتشيفمنت العالمية"، معززة من قبل القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم في الكويت، وبمساندة من المتطوعين المؤهلين، تقدم إنجاز برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment