الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 حوادث تدهور في مناطق مختلفة، نتج عنها 5 إصابات، بينها حالتان بليغتان.
وبيّن أن حادثاً وقع على الطريق الصحراوي بعد جمرك العقبة باتجاه الأزرق، أسفر عن إصابة بالغة نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم.
وبيّن أن حادثاً وقع على الطريق الصحراوي بعد جمرك العقبة باتجاه الأزرق، أسفر عن إصابة بالغة نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم.
كما أُصيب سائق شاحنة إصابات بليغة إثر تدهور مركبته المحملة بمادة "تي ون" الكيميائية على طريق باير الجفر، حيث انسكبت المادة خارج حرم الشارع.
وفي حادث آخر على طريق المفرق الزرقاء بعد مثلث عرنوس، أُصيب 3 أشخاص بإصابات متوسطة ونُقلوا إلى مستشفى المفرق الحكومي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment