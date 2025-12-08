  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور

2025-12-08 01:06:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 حوادث تدهور في مناطق مختلفة، نتج عنها 5 إصابات، بينها حالتان بليغتان.
وبيّن أن حادثاً وقع على الطريق الصحراوي بعد جمرك العقبة باتجاه الأزرق، أسفر عن إصابة بالغة نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم.

كما أُصيب سائق شاحنة إصابات بليغة إثر تدهور مركبته المحملة بمادة "تي ون" الكيميائية على طريق باير الجفر، حيث انسكبت المادة خارج حرم الشارع.


وفي حادث آخر على طريق المفرق الزرقاء بعد مثلث عرنوس، أُصيب 3 أشخاص بإصابات متوسطة ونُقلوا إلى مستشفى المفرق الحكومي.

