(غاز الضحك) يفتح تحقيقاً في توتنهام.. بيسوما يواجه عقوبة الحبس لعامين

فتح نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي تحقيقاً مع لاعبه إيف بيسوما بعد انتشار مقطع فيديو له يظهر فيه وهو يستنشق غاز الضحك.

ونشرت صحيفة (صن) البريطانية هذه الأيام صوراً يبدو فيها اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً وهو يستنشق "غاز الضحك" الممنوع حيازته واستهلاكه بموجب القانون البريطاني وتصل مدة العقوبة إلى السجن سنتين.

وسبق لبيسوما أن ضبط وهو يستنشق غاز الضحك من قبل في 2024، ما أدى إلى إيقافه لمدة مباراة عن "السبيرز".

وخرج اللاعب من حسابات المدرب توماس فرانك، ولم يظهر في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد النادي "نحقق في الواقعة وسنتعامل معها بصورة داخلية"، خلال بيان نشرته شبكة (بي بي سي) البريطانية.

كان بيسوما قد خرج من قائمة الفريق اللندني في أغسطس (آب) الماضي لمباراة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على خلفية وصوله التدريبات متأخراً بشكل متكرر.

يشار إلى أن اللاعب المالي كان قد انتقل إلى توتنهام في 2022 قادماً من برايتون آند هوف ألبيون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.