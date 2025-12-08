(غاز الضحك) يفتح تحقيقاً في توتنهام.. بيسوما يواجه عقوبة الحبس لعامين
فتح نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي تحقيقاً مع لاعبه إيف بيسوما بعد انتشار مقطع فيديو له يظهر فيه وهو يستنشق غاز الضحك.
ونشرت صحيفة (صن) البريطانية هذه الأيام صوراً يبدو فيها اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً وهو يستنشق "غاز الضحك" الممنوع حيازته واستهلاكه بموجب القانون البريطاني وتصل مدة العقوبة إلى السجن سنتين.
وسبق لبيسوما أن ضبط وهو يستنشق غاز الضحك من قبل في 2024، ما أدى إلى إيقافه لمدة مباراة عن "السبيرز".
وخرج اللاعب من حسابات المدرب توماس فرانك، ولم يظهر في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري.
وأكد النادي "نحقق في الواقعة وسنتعامل معها بصورة داخلية"، خلال بيان نشرته شبكة (بي بي سي) البريطانية.
كان بيسوما قد خرج من قائمة الفريق اللندني في أغسطس (آب) الماضي لمباراة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على خلفية وصوله التدريبات متأخراً بشكل متكرر.
يشار إلى أن اللاعب المالي كان قد انتقل إلى توتنهام في 2022 قادماً من برايتون آند هوف ألبيون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
