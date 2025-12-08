من الافتتاح إلى تتويج البطل.. تعرف على جدول مباريات مونديال 2026

من الافتتاح إلى تتويج البطل.. تعرف على جدول مباريات مونديال 2026
كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد، عن جدول المباريات الكامل لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام بمشاركة 48 منتخباً في 16 مدينة بثلاث دول مضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).
ويشمل الجدول 104 مباريات تمتد من مرحلة المجموعات وحتى النهائي:
الخميس، 11 يونيو (حزيران) 2026
المكسيك ضد جنوب أفريقيا - المجموعة 1 - ملعب مكسيكو سيتي
كوريا الجنوبية ضد المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية إيرلندا) - المجموعة 1 - ملعب غوادالاخارا
الجمعة، 12 يونيو (حزيران) 2026
كندا ضد المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) - المجموعة 2 - ملعب تورنتو
الولايات المتحدة ضد باراغواي - المجموعة 4 - ملعب لوس أنجليس
السبت، 13 يونيو (حزيران) 2026
هايتي ضد إسكتلندا – المجموعة 3 - ملعب بوسطن
أستراليا ضد المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) – المجموعة 4 - ملعب بي سي بليس فانكوفر
البرازيل ضد المغرب – المجموعة 3 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
قطر ضد سويسرا – المجموعة 2 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
الأحد، 14 يونيو (حزيران) 2026
كوت ديفوار ضد الإكوادور – المجموعة 5 - ملعب فيلادلفيا
ألمانيا ضد كوراكاو – المجموعة 5 - ملعب هيوستن
هولندا ضد اليابان – المجموعة 6 - ملعب دالاس
المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) ضد تونس – المجموعة 6 - ملعب مونتيري
السعودية ضد أوروغواي – المجموعة 8 - ملعب ميامي
إسبانيا ضد الرأس الأخضر – المجموعة 8 - ملعب أتلانتا
إيران ضد نيوزيلندا – المجموعة 7 - ملعب لوس أنجليس
بلجيكا ضد مصر – المجموعة 7 - ملعب سياتل
الثلاثاء، 16 يونيو (حزيران) 2026
فرنسا ضد السنغال – المجموعة 9 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
المتأهل من الملحق (بوليفيا /العراق/سورينام) ضد النرويج – المجموعة 9 - ملعب بوسطن
الأرجنتين ضد الجزائر – المجموعة 10 - ملعب كانساس سيتي
النمسا ضد الأردن – المجموعة 10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
الأربعاء، 17 يونيو (حزيران) 2026
غانا ضد بنما – المجموعة 12 - ملعب تورنتو
إنجلترا ضد كرواتيا – المجموعة 12 - ملعب دالاس
البرتغال ضد المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية /جامايكا/كاليدونيا) الجديدة – المجموعة 11 - ملعب هيوستن
أوزبكستان ضد كولومبيا – المجموعة 11 - ملعب مكسيكو سيتي
الخميس، 18 يونيو (حزيران) 2026
المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية أيرلندا) ضد جنوب أفريقيا – المجموعة 1 - ملعب أتلانتا
سويسرا ضد المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) – المجموعة 2 - ملعب لوس أنجليس
كندا ضد قطر - المجموعة 2 – ملعب بي سي بليس فانكوفر
المكسيك ضد كوريا الجنوبية - المجموعة 1 - ملعب غوادالاخارا
الجمعة، 19 يونيو (حزيران) 2026
البرازيل ضد هايتي – المجموعة 3 - ملعب فيلادلفيا
اسكتلندا ضد المغرب – المجموعة 3 - ملعب بوسطن
المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) ضد باراغواي – المجموعة 4 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
الولايات المتحدة ضد أستراليا - المجموعة 4 – ملعب سياتل
السبت، 20 يونيو (حزيران) 2026
ألمانيا ضد كوت ديفوار – المجموعة 5 - ملعب تورنتو
الإكوادور ضد كوراكاو – المجموعة 5 - ملعب كانساس سيتي
هولندا ضد المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) – المجموعة 6 - ملعب هيوستن
تونس ضد اليابان – المجموعة 6 - ملعب مونتيري
الأحد، 21 يونيو (حزيران) 2026
أوروغواي ضد الرأس الأخضر – المجموعة 8 - ملعب ميامي
إسبانيا ضد السعودية – المجموعة 8 - ملعب أتلانتا
بلجيكا ضد إيران – المجموعة 7 - ملعب لوس أنجليس
نيوزيلندا ضد مصر – المجموعة 7 - ملعب بي سي بليس فانكوفر
الإثنين، 22 يونيو (حزيران) 2026
النرويج ضد السنغال – المجموعة 9 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
فرنسا ضد المتأهل من الملحق (بوليفيا/العراق/سورينام) – المجموعة 9 - ملعب فيلادلفيا
الأرجنتين ضد النمسا – المجموعة 10 - ملعب دالاس
الأردن ضد الجزائر – المجموعة 10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
الثلاثاء، 23 يونيو (حزيران) 2026
إنجلترا ضد غانا – المجموعة 12 - ملعب بوسطن
بنما ضد كرواتيا – المجموعة 12 - ملعب تورنتو
البرتغال ضد أوزبكستان – المجموعة 11 - ملعب هيوستن
كولومبيا ضد المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية/جامايكا/كاليدونيا) الجديدة – المجموعة 11 - ملعب غوادالاخارا
الأربعاء، 24 يونيو (حزيران) 2026
اسكتلندا ضد البرازيل – المجموعة 3 - ملعب ميامي
المغرب ضد هايتي – المجموعة 3 - ملعب أتلانتا
سويسرا ضد كندا - المجموعة 2 – ملعب بي سي بليس فانكوفر
المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) ضد قطر – المجموعة 2 - ملعب سياتل
المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية أيرلندا) ضد المكسيك - المجموعة 1 – ملعب مكسيكو سيتي
جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية – المجموعة 1 - ملعب مونتيري
الخميس، 25 يونيو (حزيران) 2026
كوراكاو ضد كوت ديفوار – المجموعة 5 - ملعب فيلادلفيا
الإكوادور ضد ألمانيا – المجموعة 5 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
اليابان ضد المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) – المجموعة 6 - ملعب دالاس
تونس ضد هولندا – المجموعة 6 - ملعب كانساس سيتي
المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) ضد الولايات المتحدة - المجموعة 4 – ملعب لوس أنجليس
باراغواي ضد أستراليا – المجموعة 4 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
الجمعة، 26 يونيو (حزيران) 2026
النرويج ضد فرنسا – المجموعة 9 - ملعب بوسطن
السنغال ضد المتأهل من الملحق (بوليفيا/العراق/سورينام) – المجموعة 9 - ملعب تورنتو
مصر ضد إيران – المجموعة 7 - ملعب سياتل
نيوزيلندا ضد بلجيكا – المجموعة 7 - ملعب بي سي بليس فانكوفر
الرأس الأخضر ضد السعودية – المجموعة 8 - ملعب هيوستن
أوروغواي ضد إسبانيا – المجموعة 8 - ملعب غوادالاخارا
السبت، 27 يونيو (حزيران) 2026
بنما ضد إنجلترا – المجموعة 12 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
كرواتيا ضد غانا – المجموعة 12 - ملعب فيلادلفيا
الجزائر ضد النمسا – المجموعة 10 - ملعب كانساس سيتي
الأردن ضد الأرجنتين – المجموعة 10 - ملعب دالاس
كولومبيا ضد البرتغال – المجموعة 11 - ملعب ميامي
المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية/جامايكا/كاليدونيا الجديدة) ضد أوزبكستان – المجموعة 11 - ملعب أتلانتا
مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026
الأحد، 28 يونيو (حزيران) 2026
المباراة 73 – وصيف المجموعة 1 ضد وصيف المجموعة 2 - ملعب لوس أنجليس
الإثنين، 29 يونيو (حزيران) 2026
المباراة 74 – متصدر المجموعة 5 ضد ثالث المجموعة 1-2-3-4-6 - ملعب بوسطن
المباراة 75 – متصدر المجموعة 6 ضد وصيف المجموعة 3 - ملعب مونتيري
المباراة 76 – متصدر المجموعة 3 ضد وصيف المجموعة 6 - ملعب هيوستن
الثلاثاء، 30 يونيو (حزيران) 2026
المباراة 77 – متصدر المجموعة 9 ضد ثالث المجموعة 3-4-6-7-8 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
المباراة 78 – وصيف المجموعة 5 ضد وصيف المجموعة 9 - ملعب دالاس
المباراة 79 – متصدر المجموعة 1 ضد ثالث المجموعة 3-5-6-8-9 - ملعب مكسيكو سيتي
الأربعاء، 1 يوليو (تموز) 2026
المباراة 80 – متصدر المجموعة 12 ضد ثالث المجموعة 5-8-9-10-11 - ملعب أتلانتا
المباراة 81 – متصدر المجموعة 4 ضد ثالث المجموعة 2-5-6-9-10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو
المباراة 82 – متصدر المجموعة 7 ضد ثالث المجموعة 1-5-8-9-10 - ملعب سياتل
الخميس، 2 يوليو (تموز) 2026
المباراة 83 – وصيف المجموعة 11 ضد وصيف المجموعة 12 - ملعب تورنتو
المباراة 84 – متصدر المجموعة 8 ضد وصيف المجموعة 10 - ملعب لوس أنجليس
المباراة 85 – متصدر المجموعة 2 ضد ثالث المجموعة 5-6-7-9-10 - ملعب بي سي بليس فانكوفر
الجمعة، 3 يوليو (تموز) 2026
المباراة 86 – متصدر المجموعة 10 ضد وصيف المجموعة 8 - ملعب ميامي
المباراة 87 – متصدر المجموعة 11 ضد ثالث المجموعة 4-5-9-10-12 - ملعب كانساس سيتي
المباراة 88 – وصيف المجموعة 4 ضد وصيف المجموعة 7 - ملعب دالاس
مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026
السبت، 4 يوليو (تموز) 2026
المباراة 89 – الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 - ملعب فيلادلفيا
المباراة 90 – الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 - ملعب هيوستن
الأحد، 5 يوليو (تموز) 2026
المباراة 91 – الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
المباراة 92 – الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 - ملعب مكسيكو سيتي
الإثنين، 6 يوليو (تموز) 2026
المباراة 93 – الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 - ملعب دالاس
المباراة 94 – الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 - ملعب سياتل
الثلاثاء، 7 يوليو (تموز) 2026
المباراة 95 – الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 - ملعب أتلانتا
المباراة 96 – الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 - ملعب بي سي بليس فانكوفر
مباريات ربع النهائي في كأس العالم 2026
الخميس، 9 يوليو (تموز) 2026
المباراة 97 – الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 - ملعب بوسطن
الجمعة، 10 يوليو (تموز) 2026
المباراة 98 – الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 - ملعب لوس أنجليس
السبت، 11 يوليو (تموز) 2026
المباراة 99 – الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 - ملعب ميامي
المباراة 100 – الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 - ملعب كانساس سيتي
مباريات نصف النهائي في كأس العالم 2026
الثلاثاء، 14 يوليو (تموز) 2026
المباراة 101 – الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 - ملعب دالاس
الأربعاء، 15 يوليو (تموز) 2026
المباراة 102 – الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 - ملعب أتلانتا
نهائي تحديد المركز الثالث (البرونزي) في كأس العالم 2026
السبت، 18 يوليو (تموز) 2026
المباراة 103 – الخاسر من المباراة 101 ضد الخاسر من المباراة 102 - ملعب ميامي
نهائي كأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو (تموز) 2026
المباراة 104 – الفائز من المباراة 101 ضد الفائز من المباراة 102 - ملعب نيويورك نيو جيرسي
