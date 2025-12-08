من الافتتاح إلى تتويج البطل.. تعرف على جدول مباريات مونديال 2026

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد، عن جدول المباريات الكامل لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام بمشاركة 48 منتخباً في 16 مدينة بثلاث دول مضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

ويشمل الجدول 104 مباريات تمتد من مرحلة المجموعات وحتى النهائي:

الخميس، 11 يونيو (حزيران) 2026

المكسيك ضد جنوب أفريقيا - المجموعة 1 - ملعب مكسيكو سيتي

كوريا الجنوبية ضد المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية إيرلندا) - المجموعة 1 - ملعب غوادالاخارا

الجمعة، 12 يونيو (حزيران) 2026

كندا ضد المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) - المجموعة 2 - ملعب تورنتو

الولايات المتحدة ضد باراغواي - المجموعة 4 - ملعب لوس أنجليس

السبت، 13 يونيو (حزيران) 2026

هايتي ضد إسكتلندا – المجموعة 3 - ملعب بوسطن

أستراليا ضد المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) – المجموعة 4 - ملعب بي سي بليس فانكوفر

البرازيل ضد المغرب – المجموعة 3 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

قطر ضد سويسرا – المجموعة 2 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

الأحد، 14 يونيو (حزيران) 2026

كوت ديفوار ضد الإكوادور – المجموعة 5 - ملعب فيلادلفيا

ألمانيا ضد كوراكاو – المجموعة 5 - ملعب هيوستن

هولندا ضد اليابان – المجموعة 6 - ملعب دالاس

المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) ضد تونس – المجموعة 6 - ملعب مونتيري

السعودية ضد أوروغواي – المجموعة 8 - ملعب ميامي

إسبانيا ضد الرأس الأخضر – المجموعة 8 - ملعب أتلانتا

إيران ضد نيوزيلندا – المجموعة 7 - ملعب لوس أنجليس

بلجيكا ضد مصر – المجموعة 7 - ملعب سياتل

الثلاثاء، 16 يونيو (حزيران) 2026

فرنسا ضد السنغال – المجموعة 9 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

المتأهل من الملحق (بوليفيا /العراق/سورينام) ضد النرويج – المجموعة 9 - ملعب بوسطن

الأرجنتين ضد الجزائر – المجموعة 10 - ملعب كانساس سيتي

النمسا ضد الأردن – المجموعة 10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

الأربعاء، 17 يونيو (حزيران) 2026

غانا ضد بنما – المجموعة 12 - ملعب تورنتو

إنجلترا ضد كرواتيا – المجموعة 12 - ملعب دالاس

البرتغال ضد المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية /جامايكا/كاليدونيا) الجديدة – المجموعة 11 - ملعب هيوستن

أوزبكستان ضد كولومبيا – المجموعة 11 - ملعب مكسيكو سيتي

الخميس، 18 يونيو (حزيران) 2026

المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية أيرلندا) ضد جنوب أفريقيا – المجموعة 1 - ملعب أتلانتا

سويسرا ضد المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) – المجموعة 2 - ملعب لوس أنجليس

كندا ضد قطر - المجموعة 2 – ملعب بي سي بليس فانكوفر

المكسيك ضد كوريا الجنوبية - المجموعة 1 - ملعب غوادالاخارا

الجمعة، 19 يونيو (حزيران) 2026

البرازيل ضد هايتي – المجموعة 3 - ملعب فيلادلفيا

اسكتلندا ضد المغرب – المجموعة 3 - ملعب بوسطن

المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) ضد باراغواي – المجموعة 4 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

الولايات المتحدة ضد أستراليا - المجموعة 4 – ملعب سياتل

السبت، 20 يونيو (حزيران) 2026

ألمانيا ضد كوت ديفوار – المجموعة 5 - ملعب تورنتو

الإكوادور ضد كوراكاو – المجموعة 5 - ملعب كانساس سيتي

هولندا ضد المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) – المجموعة 6 - ملعب هيوستن

تونس ضد اليابان – المجموعة 6 - ملعب مونتيري

الأحد، 21 يونيو (حزيران) 2026

أوروغواي ضد الرأس الأخضر – المجموعة 8 - ملعب ميامي

إسبانيا ضد السعودية – المجموعة 8 - ملعب أتلانتا

بلجيكا ضد إيران – المجموعة 7 - ملعب لوس أنجليس

نيوزيلندا ضد مصر – المجموعة 7 - ملعب بي سي بليس فانكوفر

الإثنين، 22 يونيو (حزيران) 2026

النرويج ضد السنغال – المجموعة 9 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

فرنسا ضد المتأهل من الملحق (بوليفيا/العراق/سورينام) – المجموعة 9 - ملعب فيلادلفيا

الأرجنتين ضد النمسا – المجموعة 10 - ملعب دالاس

الأردن ضد الجزائر – المجموعة 10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

الثلاثاء، 23 يونيو (حزيران) 2026

إنجلترا ضد غانا – المجموعة 12 - ملعب بوسطن

بنما ضد كرواتيا – المجموعة 12 - ملعب تورنتو

البرتغال ضد أوزبكستان – المجموعة 11 - ملعب هيوستن

كولومبيا ضد المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية/جامايكا/كاليدونيا) الجديدة – المجموعة 11 - ملعب غوادالاخارا

الأربعاء، 24 يونيو (حزيران) 2026

اسكتلندا ضد البرازيل – المجموعة 3 - ملعب ميامي

المغرب ضد هايتي – المجموعة 3 - ملعب أتلانتا

سويسرا ضد كندا - المجموعة 2 – ملعب بي سي بليس فانكوفر

المتأهل من الملحق (البوسنة والهرسك/إيطاليا/إيرلندا الشمالية/ويلز) ضد قطر – المجموعة 2 - ملعب سياتل

المتأهل من الملحق (التشيك/الدنمارك/مقدونيا الشمالية/جمهورية أيرلندا) ضد المكسيك - المجموعة 1 – ملعب مكسيكو سيتي

جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية – المجموعة 1 - ملعب مونتيري

الخميس، 25 يونيو (حزيران) 2026

كوراكاو ضد كوت ديفوار – المجموعة 5 - ملعب فيلادلفيا

الإكوادور ضد ألمانيا – المجموعة 5 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

اليابان ضد المتأهل من الملحق (ألبانيا/بولندا/السويد/أوكرانيا) – المجموعة 6 - ملعب دالاس

تونس ضد هولندا – المجموعة 6 - ملعب كانساس سيتي

المتأهل من الملحق (كوسوفو/رومانيا/سلوفاكيا/تركيا) ضد الولايات المتحدة - المجموعة 4 – ملعب لوس أنجليس

باراغواي ضد أستراليا – المجموعة 4 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

الجمعة، 26 يونيو (حزيران) 2026

النرويج ضد فرنسا – المجموعة 9 - ملعب بوسطن

السنغال ضد المتأهل من الملحق (بوليفيا/العراق/سورينام) – المجموعة 9 - ملعب تورنتو

مصر ضد إيران – المجموعة 7 - ملعب سياتل

نيوزيلندا ضد بلجيكا – المجموعة 7 - ملعب بي سي بليس فانكوفر

الرأس الأخضر ضد السعودية – المجموعة 8 - ملعب هيوستن

أوروغواي ضد إسبانيا – المجموعة 8 - ملعب غوادالاخارا

السبت، 27 يونيو (حزيران) 2026

بنما ضد إنجلترا – المجموعة 12 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

كرواتيا ضد غانا – المجموعة 12 - ملعب فيلادلفيا

الجزائر ضد النمسا – المجموعة 10 - ملعب كانساس سيتي

الأردن ضد الأرجنتين – المجموعة 10 - ملعب دالاس

كولومبيا ضد البرتغال – المجموعة 11 - ملعب ميامي

المتأهل من الملحق (الكونغو الديمقراطية/جامايكا/كاليدونيا الجديدة) ضد أوزبكستان – المجموعة 11 - ملعب أتلانتا

مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026

الأحد، 28 يونيو (حزيران) 2026

المباراة 73 – وصيف المجموعة 1 ضد وصيف المجموعة 2 - ملعب لوس أنجليس

الإثنين، 29 يونيو (حزيران) 2026

المباراة 74 – متصدر المجموعة 5 ضد ثالث المجموعة 1-2-3-4-6 - ملعب بوسطن

المباراة 75 – متصدر المجموعة 6 ضد وصيف المجموعة 3 - ملعب مونتيري

المباراة 76 – متصدر المجموعة 3 ضد وصيف المجموعة 6 - ملعب هيوستن

الثلاثاء، 30 يونيو (حزيران) 2026

المباراة 77 – متصدر المجموعة 9 ضد ثالث المجموعة 3-4-6-7-8 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

المباراة 78 – وصيف المجموعة 5 ضد وصيف المجموعة 9 - ملعب دالاس

المباراة 79 – متصدر المجموعة 1 ضد ثالث المجموعة 3-5-6-8-9 - ملعب مكسيكو سيتي

الأربعاء، 1 يوليو (تموز) 2026

المباراة 80 – متصدر المجموعة 12 ضد ثالث المجموعة 5-8-9-10-11 - ملعب أتلانتا

المباراة 81 – متصدر المجموعة 4 ضد ثالث المجموعة 2-5-6-9-10 - ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو

المباراة 82 – متصدر المجموعة 7 ضد ثالث المجموعة 1-5-8-9-10 - ملعب سياتل

الخميس، 2 يوليو (تموز) 2026

المباراة 83 – وصيف المجموعة 11 ضد وصيف المجموعة 12 - ملعب تورنتو

المباراة 84 – متصدر المجموعة 8 ضد وصيف المجموعة 10 - ملعب لوس أنجليس

المباراة 85 – متصدر المجموعة 2 ضد ثالث المجموعة 5-6-7-9-10 - ملعب بي سي بليس فانكوفر

الجمعة، 3 يوليو (تموز) 2026

المباراة 86 – متصدر المجموعة 10 ضد وصيف المجموعة 8 - ملعب ميامي

المباراة 87 – متصدر المجموعة 11 ضد ثالث المجموعة 4-5-9-10-12 - ملعب كانساس سيتي

المباراة 88 – وصيف المجموعة 4 ضد وصيف المجموعة 7 - ملعب دالاس

مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026

السبت، 4 يوليو (تموز) 2026

المباراة 89 – الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 - ملعب فيلادلفيا

المباراة 90 – الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 - ملعب هيوستن

الأحد، 5 يوليو (تموز) 2026

المباراة 91 – الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 - ملعب نيويورك نيو جيرسي

المباراة 92 – الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 - ملعب مكسيكو سيتي

الإثنين، 6 يوليو (تموز) 2026

المباراة 93 – الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 - ملعب دالاس

المباراة 94 – الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 - ملعب سياتل

الثلاثاء، 7 يوليو (تموز) 2026

المباراة 95 – الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 - ملعب أتلانتا

المباراة 96 – الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 - ملعب بي سي بليس فانكوفر

مباريات ربع النهائي في كأس العالم 2026

الخميس، 9 يوليو (تموز) 2026

المباراة 97 – الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 - ملعب بوسطن

الجمعة، 10 يوليو (تموز) 2026

المباراة 98 – الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 - ملعب لوس أنجليس

السبت، 11 يوليو (تموز) 2026

المباراة 99 – الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 - ملعب ميامي

المباراة 100 – الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 - ملعب كانساس سيتي

مباريات نصف النهائي في كأس العالم 2026

الثلاثاء، 14 يوليو (تموز) 2026

المباراة 101 – الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 - ملعب دالاس

الأربعاء، 15 يوليو (تموز) 2026

المباراة 102 – الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 - ملعب أتلانتا

نهائي تحديد المركز الثالث (البرونزي) في كأس العالم 2026

السبت، 18 يوليو (تموز) 2026

المباراة 103 – الخاسر من المباراة 101 ضد الخاسر من المباراة 102 - ملعب ميامي

نهائي كأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو (تموز) 2026

المباراة 104 – الفائز من المباراة 101 ضد الفائز من المباراة 102 - ملعب نيويورك نيو جيرسي