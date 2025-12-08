رسمياً.. راموس ينهي رحلته في الملاعب المكسيكية
أكد قلب الدفاع الإسباني سرجيو راموس، بعد تعرض فريقه مونتيري للإقصاء على يد تولوكا في نصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبيرتورا)، أن هذه المباراة كانت الأخيرة له مع الفريق.
بعد أن كان المدرب الإسباني دومينيك تورينت، قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هو أو راموس سيبقيان مع الفريق حتى عام 2026، أكد المدافع الآن أن حقبته قد انتهت مع مونتيري.
وصرح بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا، "لقد أكدت الأمر بشكل واضح تماماً الأسبوع الماضي. هذه بالتأكيد مباراتي الأخيرة".
وحول إقصاء مونتيري، أقر اللاعب السابق لإشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان بأنه "من المؤلم دائماً الخسارة في دور نصف النهائي والبقاء على أبواب المباراة النهائية".
وأردف بعد مباراة الإياب التي انتهت بهزيمة فريقه (3-2) "هناك الكثير مما يجب تحليله. لقد ضيعنا الشوط الأول تقريباً. افتقرنا إلى الحدة والإيقاع والشخصية والاستحواذ".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment