رسمياً.. راموس ينهي رحلته في الملاعب المكسيكية

أكد قلب الدفاع الإسباني سرجيو راموس، بعد تعرض فريقه مونتيري للإقصاء على يد تولوكا في نصف نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبيرتورا)، أن هذه المباراة كانت الأخيرة له مع الفريق.

بعد أن كان المدرب الإسباني دومينيك تورينت، قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هو أو راموس سيبقيان مع الفريق حتى عام 2026، أكد المدافع الآن أن حقبته قد انتهت مع مونتيري.

وصرح بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا، "لقد أكدت الأمر بشكل واضح تماماً الأسبوع الماضي. هذه بالتأكيد مباراتي الأخيرة".

وحول إقصاء مونتيري، أقر اللاعب السابق لإشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان بأنه "من المؤلم دائماً الخسارة في دور نصف النهائي والبقاء على أبواب المباراة النهائية".

وأردف بعد مباراة الإياب التي انتهت بهزيمة فريقه (3-2) "هناك الكثير مما يجب تحليله. لقد ضيعنا الشوط الأول تقريباً. افتقرنا إلى الحدة والإيقاع والشخصية والاستحواذ".