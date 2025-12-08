الشرع من منبر الجامع وفي ذكرى التحرير: أطيعوني ما أطعت الله فيكم

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-12-08 01:05:26
أدّى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة فجر اليوم الثامن من كانون الأول في المسجد الأموي بدمشق، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن مشاعر الفخر التي عاشها السوريون في اللحظات الأولى لاندحار الظلم وانتهاء مرحلة صعبة مرّت بها البلاد.

وأكد الشرع في كلمته على أنّ المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة لبناء سوريا قوية وترسيخ استقرارها وصون سيادتها وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها، مشيدًا بالتضحيات والبطولات التي قدّمها المقاتلون عند دخولهم دمشق منتصرين، ومؤكدًا أنّ صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعًا.

وقال الشرع: "أيها السوريون أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات بإذن الله. سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرتها العريقة، ونعيد بناءها بطاعة الله عز وجل، ونصرة المستضعفين، والعدالة بين الناس."

