خطأ كارثي يقع فيه جميع مستخدمي الهواتف الذكية

MENAFN - Al-Bayan) كشف خبراء الأمن السيبراني عن مخاطر كبيرة قد يتعرض لها مستخدمو الهواتف الذكية إذا تركوا خاصية الواي فاي مفعلة عند مغادرة منازلهم، محذرين من أن هذه العادة البسيطة يمكن أن تفتح نافذة خفية لتسرب البيانات الشخصية وتتبع الموقع وحتى استغلال الجهاز من قبل المهاجمين.

وأوضحت الدراسات أن الهواتف الذكية الحديثة تقوم بشكل تلقائي بالبحث عن الشبكات المتاحة وإرسال طلبات استكشاف، ما قد يكشف عن معرفات الجهاز وسجلات الاتصال السابقة، وتسمح هذه المعلومات للمهاجمين بتتبع حركة المستخدم أو دفع الجهاز للاتصال بشبكات ضارة دون علمه، بحسب ما أشار إليه الباحثون، وفقا لموقع dailygalaxy.

وأشار الخبراء إلى أن الهاتف الذكي يخزن بيانات حساسة للغاية، تشمل معلومات مصرفية، رموز تحقق، رسائل شخصية، بيانات طبية، وحسابات عمل، ومن ثم، فإن أي استغلال لهذه الثغرة قد يتجاوز الإزعاج الرقمي إلى اختراقات أوسع تشمل الهوية الرقمية للمستخدم ونظم الدفع عن بُعد.

وتشير الأبحاث إلى أن نقاط الاتصال العامة تمثل إحدى أبرز الثغرات الأمنية، فقد وجدت دراسة بعنوان "مخاطر الخصوصية في بوابات الواي فاي العامة" أن أنظمة تسجيل الدخول في الأماكن العامة غالبا ما تحتوي على أدوات تتبع تمكن من مراقبة المستخدمين على المدى الطويل، حتى قبل منحهم موافقة على الاستخدام.

كما أظهرت دراسة أخرى أن المهاجمين يمكنهم اعتراض حركة المرور، جمع بيانات الدخول، ونشر البرمجيات الخبيثة باستخدام أدوات بسيطة متاحة لأي شخص يمتلك الحد الأدنى من المهارات التقنية.

ولفتت التحليلات إلى أن الشبكات المحمية بكلمة مرور ليست آمنة بالكامل، حيث يمكن استغلال ثغرات جانبية لاختراق جلسات الاتصال المشفرة.

كما حذر الخبراء من ما يُعرف بنقاط "التوأم الشرير"، وهي نقاط وصول مزيفة تحاكي الشبكات الشرعية لخداع الأجهزة للاتصال التلقائي وسرقة البيانات غير المشفرة.

وبناءً على ذلك، أوصى خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بإيقاف الواي فاي عند مغادرة المنزل، وإعادة تفعيله فقط عند الاتصال بشبكات موثوقة.

كما نصحوا باستخدام بيانات الهاتف أو نقطة اتصال شخصية للمهام الحساسة، تفعيل VPN عند استخدام الشبكات العامة، وعدم إدخال كلمات المرور أو البيانات المصرفية على شبكات غير مأمونة، وتحديث البرامج والرقع الأمنية بانتظام.

وأكد الخبراء أن إدارة الواي فاي أصبحت مسؤولية شخصية، خاصة مع غياب معايير عالمية موحدة للبنية التحتية اللاسلكية العامة، مشيرين إلى أن اختيار الشبكة الواعية يظل أفضل وسيلة لحماية الهوية الرقمية وأمان الجهاز.