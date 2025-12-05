الملياردير جينسن هوانغ يكشف عن أغرب وظيفة في عصر الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) توقع الملياردير جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى ظهور وظائف جديدة وغير تقليدية، مؤكداً أن التكنولوجيا لن تحل محل الوظائف البشرية بالكامل، بل ستعيد تشكيلها.

جاء ذلك خلال ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "The Joe Rogan Experience"، حيث تناول هوانغ تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

وأوضح أن الوظائف التي تتجاوز مجرد أداء المهام ستظل قائمة، مضيفا: "السؤال هو، ما هي الوظيفة؟ يجب أن تكون وظيفتك أكثر من مجرد مهمة".

وأشار إلى أطباء الأشعة كمثال على وظائف لن تحل محلها الأتمتة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على دراسة الصور الطبية بسرعة أكبر من البشر، لكن الهدف الأساسي لأطباء الأشعة يظل تشخيص الأمراض، وهو ما لا يمكن للآلة أن تحل محله بالكامل، وفقا لـ Business Insider.

من ناحية أخرى، أكد هوانغ أن الوظائف القائمة على مهام محددة فقط قد تستبدل بالأتمتة، موضحا: "إذا كانت وظيفتك مجرد تقطيع الخضار، ستقوم شركة أدوات المطبخ باستبدالك".

وتطرق هوانغ إلى المستقبل الأكثر غرابة للوظائف، حيث توقّع ظهور صناعات جديدة بالكامل مرتبطة بالروبوتات.

وقال: "عندما تدخل الروبوتات إلى التيار الرئيسي، سيحتاج المجتمع إلى صناعة كاملة من الفنيين والأشخاص الذين يصنعون الروبوتات".

وأضاف ضاحكا: "ستكون هناك ملابس للروبوتات... لأنني أريد أن يبدو روبوتي مختلفا عن روبوتك، لذا سيكون هناك صناعة كاملة من الملابس للروبوتات".

وأشار هوانغ إلى أن هذه الوظائف قد يتم تنفيذها في النهاية بواسطة روبوتات أخرى، لكنه اعتبر أن البشر سيبقون جزءا أساسيا في صناعة هذه التقنيات الجديدة.

وتأتي توقعات هوانغ في سياق حديث عن رؤساء تنفيذيين آخرين، مثل ديفيد ريشير، الرئيس التنفيذي لشركة Lyft، الذي تحدث عن ظهور وظائف مثل "ساقي السيارات" مع انتشار سيارات الأجرة الذاتية، والتي تشمل تقديم المشروبات وسرد القصص للركاب.

وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أقر هوانغ بعدم معرفة الهدف النهائي لهذه التقنية، لكنه أبدى تفاؤله، موضحا أن المخاوف من التكنولوجيا الجديدة غالبا ما تُسهم في تطوير أنظمة أكثر أمانا وموثوقية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن قادرا على البحث والتأمل قبل تقديم الإجابة، ما يقلل من الأخطاء ويعزز دقة النتائج.

وفي ختام حديثه، شدد هوانغ على أن التطورات القادمة في أداء الذكاء الاصطناعي ستتيح فرصا أكبر للتفكير العميق والبحث المكثف، مؤكداً أن هذه التقنية ستعيد تعريف طبيعة العمل والوظائف في المستقبل القريب، مع خلق فرص جديدة وغير متوقعة للبشر.