الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة

2025-12-05 01:00:19
استقرت أسعار الذهب، الجمعةـ بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4237.70 دولار للأوقية.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1640.25 دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1461.67 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

