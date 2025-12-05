الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة

الذهب يستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة
استقرت أسعار الذهب، الجمعةـ بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4237.70 دولار للأوقية.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.
ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت الأربعاء مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1640.25 دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1461.67 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.
