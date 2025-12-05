أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا)- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غير مستقرة ومائلة قليلا للدفء في أغلب المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.

أما ليلا تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة لسرعة تنشط أحيانا.

وتنخفض درجات الحرارة الأحد، بشكل ملموس نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء من مناطق جنوب وشرق المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 21 - 11، وفي الأغوار الشمالية 28 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 16، وفي البحر الميت 28 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 16 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

05/12/2025 07:45:59





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار أجواء لطيفة اليوم وغير مستق وكالة الأنباء الأردنية تراجع مؤشرات الأسهم الأ نشاطات شبابية وتنموية في عدد من الم روسيا: انخفاض عائدات النفط والغاز بنحوعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة