الدورة ال 36 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالمقاومة وفلسطين

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدورة ال 36 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالمقاومة وفلسطين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية اليوم الخميس عن أن الدورة ال36 التي ستبدأ في ال13 من الشهر الجاري وتنتهي في ال20 من الشهر نفسه ستحتفي بالمقاومة وفلسطين.
وقال مدير المهرجان طارق شعبان للصحفيين إن دورة هذا العام ستركز على التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالمقاومة حيث سيتضمن الافتتاح عرض فيلم (فلسطين 36) للمخرجة آن ماري جاسر وهو عمل يوثق مرحلة تاريخية مفصلية من تاريخ النضال الفلسطيني بين 1936 و1939.
وأوضح أن الدورة ال36 "تعتبر الأكثر تنوعا وانفتاحا مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمهرجان كمنصة للسينما العربية والإفريقية التقدمية".
وأكد تمسك المهرجان بثوابته الفكرية والفنية عبر الإبقاء على أقسامه التقليدية وفي مقدمتها مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة إلى جانب قسم "قرطاج للسينما الواعدة" الذي يستقبل أعمالا من مدارس سينمائية عالمية مختلفة.
وجدد التأكيد على أن الدورة ال36 للمهرجان تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية حيث سيتم عرض الفيلم الوثائقي (من المسافة صفر) للمخرج رشيد مشهراوي الذي تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح "يفتح المهرجان هذا العام نوافذ واسعة على السينماءات العالمية حيث ستحضر السينما الأرمنية بأفلام تتناول الهوية والشتات والمقاومة والسينما الفلبينية بخمسة أعمال من أبرز إنتاجاتها والسينما الإسبانية بمجموعة من الأفلام الحديثة فضلا عن السينما اللاتينية التي تشارك بأعمال تتناول الذاكرة الشعبية وحركات المقاومة|.
وتتضمن الدورة أيضا برنامجا للأفلام العربية التي شهدت خلال العقدين الأخيرين تطورا لافتا على مستوى الشكل والمضمون إلى جانب قسم "السينما الخضراء" الذي يعرض أعمالا حول البيئة من تونس ولبنان وسوريا وفلسطين. (النهاية)
ش ب م / س ع م
وقال مدير المهرجان طارق شعبان للصحفيين إن دورة هذا العام ستركز على التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالمقاومة حيث سيتضمن الافتتاح عرض فيلم (فلسطين 36) للمخرجة آن ماري جاسر وهو عمل يوثق مرحلة تاريخية مفصلية من تاريخ النضال الفلسطيني بين 1936 و1939.
وأوضح أن الدورة ال36 "تعتبر الأكثر تنوعا وانفتاحا مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمهرجان كمنصة للسينما العربية والإفريقية التقدمية".
وأكد تمسك المهرجان بثوابته الفكرية والفنية عبر الإبقاء على أقسامه التقليدية وفي مقدمتها مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة إلى جانب قسم "قرطاج للسينما الواعدة" الذي يستقبل أعمالا من مدارس سينمائية عالمية مختلفة.
وجدد التأكيد على أن الدورة ال36 للمهرجان تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية حيث سيتم عرض الفيلم الوثائقي (من المسافة صفر) للمخرج رشيد مشهراوي الذي تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح "يفتح المهرجان هذا العام نوافذ واسعة على السينماءات العالمية حيث ستحضر السينما الأرمنية بأفلام تتناول الهوية والشتات والمقاومة والسينما الفلبينية بخمسة أعمال من أبرز إنتاجاتها والسينما الإسبانية بمجموعة من الأفلام الحديثة فضلا عن السينما اللاتينية التي تشارك بأعمال تتناول الذاكرة الشعبية وحركات المقاومة|.
وتتضمن الدورة أيضا برنامجا للأفلام العربية التي شهدت خلال العقدين الأخيرين تطورا لافتا على مستوى الشكل والمضمون إلى جانب قسم "السينما الخضراء" الذي يعرض أعمالا حول البيئة من تونس ولبنان وسوريا وفلسطين. (النهاية)
ش ب م / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment