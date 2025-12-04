  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدورة ال 36 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية تحتفي بالمقاومة وفلسطين

2025-12-04 11:15:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية اليوم الخميس عن أن الدورة ال36 التي ستبدأ في ال13 من الشهر الجاري وتنتهي في ال20 من الشهر نفسه ستحتفي بالمقاومة وفلسطين.
وقال مدير المهرجان طارق شعبان للصحفيين إن دورة هذا العام ستركز على التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالمقاومة حيث سيتضمن الافتتاح عرض فيلم (فلسطين 36) للمخرجة آن ماري جاسر وهو عمل يوثق مرحلة تاريخية مفصلية من تاريخ النضال الفلسطيني بين 1936 و1939.
وأوضح أن الدورة ال36 "تعتبر الأكثر تنوعا وانفتاحا مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمهرجان كمنصة للسينما العربية والإفريقية التقدمية".
وأكد تمسك المهرجان بثوابته الفكرية والفنية عبر الإبقاء على أقسامه التقليدية وفي مقدمتها مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة إلى جانب قسم "قرطاج للسينما الواعدة" الذي يستقبل أعمالا من مدارس سينمائية عالمية مختلفة.
وجدد التأكيد على أن الدورة ال36 للمهرجان تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية حيث سيتم عرض الفيلم الوثائقي (من المسافة صفر) للمخرج رشيد مشهراوي الذي تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح "يفتح المهرجان هذا العام نوافذ واسعة على السينماءات العالمية حيث ستحضر السينما الأرمنية بأفلام تتناول الهوية والشتات والمقاومة والسينما الفلبينية بخمسة أعمال من أبرز إنتاجاتها والسينما الإسبانية بمجموعة من الأفلام الحديثة فضلا عن السينما اللاتينية التي تشارك بأعمال تتناول الذاكرة الشعبية وحركات المقاومة|.
وتتضمن الدورة أيضا برنامجا للأفلام العربية التي شهدت خلال العقدين الأخيرين تطورا لافتا على مستوى الشكل والمضمون إلى جانب قسم "السينما الخضراء" الذي يعرض أعمالا حول البيئة من تونس ولبنان وسوريا وفلسطين. (النهاية)

