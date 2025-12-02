طيران ناس يضيف سانت بطرسبورغ وسوتشي إلى وجهاته الدولية

MENAFN - Asdaf News)وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع مطار سانت بطرسبورغ في روسيا، بهدف بحث فرص التعاون ودراسة إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين المملكة ومدينة سانت بطرسبورغ.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للتوسع الكبير لطيران ناس في السوق الروسي؛ إذ كانت الشركة أول ناقل سعودي يربط الرياض وموسكو عبر رحلات مباشرة دُشِّنت في أغسطس الماضي، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق رحلات جديدة بين جدة وموسكو ابتداءً من 23 ديسمبر الجاري، في إطار جهودها لتوفير مزيد من خيارات السفر بين البلدين.

كما تأتي مذكرة التفاهم بالتزامن مع الإعلان عن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين السعودية وروسيا، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والأعمال بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وإلى جانب ذلك، يواصل طيران ناس دراسة فرص جديدة للتوسع، ومن ضمنها خطته لتشغيل رحلات مباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية خلال موسم صيف 2026، الأمر الذي يعزز شبكة وجهاته الدولية ويرسخ موقعه كأكبر مشغل اقتصادي في المنطقة.

وأكد طيران ناس أن مذكرة التفاهم مع مطار سانت بطرسبورغ ستفتح المجال لبحث مجالات تعاون متعددة وتطوير المبادرات المشتركة، على أن تُتخذ الخطوات التشغيلية المستقبلية وفقًا للموافقات التنظيمية والمعايير المعتمدة.

ويواصل طيران ناس التزامه بدعم قطاع الطيران والسياحة في المملكة، عبر توسيع شبكة الربط الجوي وزيادة الوجهات الدولية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الوسوم#روسيا #طيران ناس