محافظ الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية

2025-12-02 06:09:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس حسن عبدلله المدني محافظ المحافظة الشمالية، اجتماع اللجنة الأمنية، وذلك بحضور العقيد عيسى السليطي مدير مركز شرطة البديع، وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تضطلع به إدارات وزارة الداخلية في حفظ الأمن وترسيخ النظام العام، مؤكدًا أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية أسهمت في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.

وتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الأمنية الحيوية، وفي مقدمتها الاستعدادات الأمنية لموسم أعياد البحرين، وذلك بالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور لضمان توفير أعلى معايير السلامة وتنظيم الحركة الأمنية والمرورية المصاحبة للمناسبات الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التعاون المشتركة لإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية حول السلامة في المنازل والمباني، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحد من مخاطر الحوادث، إلى جانب بحث إمكانات تعزيز الشراكة مع برنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان، من خلال تنفيذ مبادرات وقائية وتوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

MENAFN02122025000055011008ID1110424285

