محافظ الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية

محافظ الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية
وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تضطلع به إدارات وزارة الداخلية في حفظ الأمن وترسيخ النظام العام، مؤكدًا أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية أسهمت في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.
وتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الأمنية الحيوية، وفي مقدمتها الاستعدادات الأمنية لموسم أعياد البحرين، وذلك بالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور لضمان توفير أعلى معايير السلامة وتنظيم الحركة الأمنية والمرورية المصاحبة للمناسبات الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التعاون المشتركة لإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية حول السلامة في المنازل والمباني، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحد من مخاطر الحوادث، إلى جانب بحث إمكانات تعزيز الشراكة مع برنامج "معًا" لمكافحة العنف والإدمان، من خلال تنفيذ مبادرات وقائية وتوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment