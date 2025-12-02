تنفيذ أكثر من ثلثي قرارات الترحيل من سويسرا لعام 2024

تنفيذ أكثر من ثلثي قرارات الترحيل من سويسرا لعام 2024
تم نشر هذا المحتوى على 02 ديسمبر 2025 - 09:43 2دقائق Keystone-SDA/م.ا
وأوضحت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن بعض قرارات الترحيل لم تُسجّل إلا في أواخر عام 2024، وبالتالي نُفّذت خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تنفيذ القرارات الخاصة بعام 2024 من 63% إلى 69% بحلول منتصف عام 2025.
وأضافت أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تنفيذ المزيد من الحالات لاحقًا. وبالمقارنة، بلغت نسبة تنفيذ قرارات الترحيل الخاصة بعام 2023 حوالي 73% في منتصف عام 2024.
وغادر حوالي 80% من الأشخاص الذين رُحّلوا العام الماضي سويسرا قسرًا، بينما غادر 20% طوعًا. وينتمي 40% منهم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، في حين جاء 60% من دول خارج هذه المنطقة.
وتُظهر البيانات أن الغالبية العظمى من المُرحّلين هم رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا. وتصدّر مواطنو ألبانيا قائمة الجنسيات المرحّلة، تلاهم مواطنو رومانيا في المرتبة الثانية، ثم مواطنو الجزائر في المرتبة الثالثة.
