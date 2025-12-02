  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنفيذ أكثر من ثلثي قرارات الترحيل من سويسرا لعام 2024

2025-12-02 06:07:04
(MENAFN- Swissinfo) أصدرت المحاكم السويسرية خلال العام الماضي قرارات بترحيل 2,446 شخصًا من البلاد. وقد غادر أكثر من ثلثيهم سويسرا منذ ذلك الحين، وفق ما أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة يوم الاثنين.
وأوضحت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن بعض قرارات الترحيل لم تُسجّل إلا في أواخر عام 2024، وبالتالي نُفّذت خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تنفيذ القرارات الخاصة بعام 2024 من 63% إلى 69% بحلول منتصف عام 2025.

وأضافت أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تنفيذ المزيد من الحالات لاحقًا. وبالمقارنة، بلغت نسبة تنفيذ قرارات الترحيل الخاصة بعام 2023 حوالي 73% في منتصف عام 2024.

وغادر حوالي 80% من الأشخاص الذين رُحّلوا العام الماضي سويسرا قسرًا، بينما غادر 20% طوعًا. وينتمي 40% منهم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، في حين جاء 60% من دول خارج هذه المنطقة.

وتُظهر البيانات أن الغالبية العظمى من المُرحّلين هم رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا. وتصدّر مواطنو ألبانيا قائمة الجنسيات المرحّلة، تلاهم مواطنو رومانيا في المرتبة الثانية، ثم مواطنو الجزائر في المرتبة الثالثة.

