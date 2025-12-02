لا يحق لنا تقديم المساعدة المالية، لكننا أحياناً نكسر القاعدة!

MENAFN - Swissinfo) في المغرب، يقتصر دور القنصل السويسري الفخري ماكس روزاري في معظم الأحيان على تقديم المعلومات والاستشارات. لكن في بعض الأحيان، يتدخّل بشكل خاص لمعالجة بعض الحالات الإنسانية الصعبة. تم نشر هذا المحتوى على 02 ديسمبر 2025 - 11:00 6دقائق

يقول ماكس روزاري: ((أحيانًا، يأتي سويسريون.ات إلى مكتبي، وقد سُدّت أمامهم.نّ كلّ السبل، يحملون.نّ حقائبهم.نّ ويطلبون.نّ المساعدة)). ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يشغل روزاري منصب القنصل الفخري في مراكش، وقد واجه بالفعل العديد من الحالات التي تتطلّب تدخّله لمساعدة مواطنات ومواطنين سويسريين.ات في أوقات الحاجة.

يصرح هذا الرجل السويسري البرناوي البالغ من العمر 61 عاماً، من أصل إيطالي: ((عادة، لا يحق لنا مساعدتهم.نّ مالياً، لكننا أحياناً نكسر القاعدة.)) ويضيف: ((أقول لنفسي دائماً: لو كان هذا الشخص فردًا من عائلتي، لتمنيت أن يمدّ له أحدهم يد العون.)).

عندما تحدث مثل هذه الحالات، يتمثل دور القنصل الفخري في التنسيق مع السفارة. ويوضح: ((بعد ذلك، تتولى السفارة زمام الأمور، ونحن ننفذ التعليمات”.

ماكس روزاري من أصل برناوي، وعاش حوالي خمسة عشر عامًا في جنيف قبل أن يستقر في المغرب. courtoisie

مكتب لتقديم الاستشارات

من منظور رسمي، يجب على القنصل الفخري، وفقًا لوزارة الخارجيّة السويسريّة (DFAE)، القيام بعمل تمثيلي يهدف إلى ((توثيق العلاقات بين سويسرا والبلد المضيف، والمساهمة في تعزيز الوجود السويسري هناك)). كما تتضمن هذه الوظيفة أيضا ((الحفاظ على التواصل مع الجالية السويسرية في الخارج)). وبالنسبة إلى ماكس روزاري، يترجم هذا الدور على أرض الواقع، إلى اتصالات منتظمة مع السلطات المحلية. وهو ما يفتح له أيضًا أبوابًا على الصعيد المهني، كإلقاء الخطب، لا سيما في الاحتفالات التذكارية.

ومع ذلك، يقول ماكس روزاري يتمثّل دوره في 90٪ من الوقت، في تقديم المعلومات للسويسريين.ات، ولكن أيضًا للمواطنين المغاربة الذين يأتون إلى مكتبه. ويتوجه إليه غالبية الأشخاص بطلبات للحصول على تأشيرات دخول، عدة مرات في اليوم أحيانًا. لكنه لا يستطيع توفيرها لهم.نّ. ويذكّرهم.نّ: ((هذا عمل من اختصاص السفارة السويسرية في الرباط”.

التزام تطوعي

أحيانًا، تكون هذه الانقطاعات المنتظمة مرهقة، إذ أن مكتب القنصل الفخري هو أيضًا مقر عمل ماكس روزاري، الذي هو أيضًا رائد أعمال، ومطور برمجيات. ويقوم بإدارة شركاته وتطوير برمجيات خاصة بتلفزيونات الفنادق والمستشفيات بالتوازي مع وظيفته كقنصل فخري، التي لا يتقاضى عنها أجرًا.

ومع ذلك، يحصل على تعويض سنوي قدره 6،500 فرنك سويسري لتغطية نفقات التمثيل المختلفة. وعادةً ما تستغرق أنشطته كقنصل فخري بضع ساعات أسبوعيًا، مع بعض الاستثناءات.

ويشير إلى أنّ: ((مسألة قانونيّة تتعلق بمواطن سويسري، استغرقتني مؤخّرًا ثلاثة أيام كاملة. ولكن في مثل هذه الحالات، تتجلى أهميتنا”.

حب تقديم المساعدة

يستمتع هذا البرناوي بشكل خاص بتقديم الخدمات للسويسريين.ات في مراكش. ويقدر أنّ حوالي 70% منهم.نّ في المنطقة، من المتقاعدين.ات. لذلك، غالبًا ما يتعامل مع مشاكل تجديد جوازات السفر، وحالات الوفاة أحيانًا.

ولا يقيم العديد من هؤلاء الأشخاص، وفقًا لماكس روزاري، في المغرب رسميًا، بل يتنقلون.ن بين البلدين. ويشير: ((هؤلاء السويسريون.ات أيضًا في حاجة إلى خدماتنا)). ورسميًا، بلغ عدد المواطنات.ين السويسريات.ين المقيمات.ين في المغرب نهاية عام 2024، 1،599 شخصًا.

وبالإضافة إلى السفارة في الرباط وماكس روزاري في مراكش، يمثل الكنفدرالية ثلاثة قناصل فخريين آخرون في البلاد؛ في الصويرة، وطنجة، والدار البيضاء.

عملية الانتداب تتطلّب الكثير

يعمل هذا البرناوي في منصبه منذ ثلاث سنوات ونصف. ورغم تقديره لهذا المنصب، لم يكن ماكس روزاري يسعى لشغله في البداية.

ويقول: ((كنت عضوًا في النادي السويسري بمراكش، ورأى رئيسه أن لدي المواصفات المثالية. فتقدمت بطلب)). بعد عملية توظيف وصفها بالمكثفة، خاصة وقد جرت خلال جائحة كوفيد-19، تولى مهامه في أبريل 2022.

وستنتهي ولايته الأولى في أبريل 2026. ويود الاستمرار لولاية ثانية، ((لكن سيعتمد ذلك على قرار برن”.

