بعد عاصفة الاثنين.. الأسهم الأوروبية واليابانية دون تغيير

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت الأسهم الأوروبية هدوء في تداولات، الثلاثاء، بعد الخسائر الحادة، التي تكبدتها في جلسة الاثنين، في حين ارتفع سهم باير، بعد أن دعمت الإدارة الأمريكية استئنافاً مقدماً من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة خلال التداولات، وارتفعت المؤشرات الأوربية الرئيسية مثل داكس الألماني بنسبة 0.4%، وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1 في المئة.

وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات بهبوطها 0.3 في المئة متأثرة بخسائر سهمي أسترازينيكا ونوفو نورديسك، إلا أن سهم باير قفز بحوالي 15 في المئة، بعد أن حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، على النظر في محاولة الشركة لمنع آلاف الدعاوى القضائية التي تقول، إن مبيد الحشائش الضارة الذي تنتجه الشركة يسبب السرطان، ما حد من الخسائر في القطاع، وهبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.

في غضون ذلك من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات بشأن مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وخسر سهم إف.دي.جيه يونايتد 4.2 في المئة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.

ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

اليابان

اختتم المؤشر نيكاي الياباني تعاملات الثلاثاء دون تغير يذكر بعد تداول ضعيف عقب يوم من عمليات بيع حادة أثارتها تلميحات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأنهى نيكاي الجلسة عند 49303.45 نقاط من 49303.28 نقاط، الاثنين، عندما انخفض 1.9 في المئة، وهبط عن مستوى 50 ألف نقطة الرئيسي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1 في المئة إلى 3341.06 نقطة بعد تراجعه 1.2 في المئة في الجلسة الماضية.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في كلمة، الاثنين، إن صناع السياسات النقدية سينظرون في ((إيجابيات وسلبيات)) رفع سعر الفائدة في ديسمبر، في أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال إجراء تشديد نقدي في الأمد القريب.

وشكل هذا تحولاً لنبرة أويدا، إذ تظهر ميلا إلى التشديد النقدي بعدما كان يتوخى الحذر في تعليقاته بشكل عام.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، اليوم الثلاثاء، وتضمنت ذروة قياسية للسندات لأجل 30 عاماً، لتمدد ارتفاعها من الاثنين عندما شهدت سوق أدوات الدين أكبر موجة بيع في أربعة أشهر.

وقال كينجي آبي، محلل الأسهم لدى دايوا للأوراق المالية: ((تغيرت رسالة أويدا، وكان لذلك تأثير كبير على سوق الأسهم))، وتتوقع دايوا أن يرتفع نيكاي إلى 60 ألف نقطة بحلول نهاية العام المقبل، وأن يبلغ توبكس مستوى أربعة آلاف نقطة.

وكان سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس أكبر الرابحين من حيث النقاط على المؤشر نيكاي بمكاسب 1.8 في المئة أسهمت بما يصل إلى 98 نقطة،

فيما كان سهم فانوك الأفضل أداء على نيكاي من حيث النسبة المئوية بقفزة 6.5 في المئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للروبوتات عن تعاون مع إنفيديا لتعزيز ما يسمى ((الذكاء الاصطناعي المادي))، مع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في الروبوتات.

أما سهم مجموعة سوفت بنك، أحد أكبر المستفيدين المحليين من طفرة الذكاء الاصطناعي، فهوى 5.2 في المئة ليكون الأسوأ أداء على نيكاي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.2 في المئة وسط تراجع لجميع أسهم شركات صناعة السيارات، إذ إن الارتفاع الحاد في قيمة الين خلال الليل تسبب في هبوط قيمة الإيرادات الخارجية.