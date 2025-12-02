تعديل دوام موظفي أمانة عمان

403
تعديل دوام موظفي أمانة عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عمم رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، قرارا بتعديل دوام موظفي الأمانة.
ووفق القرار الجديد يصبح الدوام من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساء، من الأحد إلى الخميس، على أن يكون يوم السبت عطلة رسمية.
وجاء القرار بعد صدور نظام موظفي أمانة عمان الكبرى في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.
