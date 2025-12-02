  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعديل دوام موظفي أمانة عمان

2025-12-02 06:06:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عمم رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، قرارا بتعديل دوام موظفي الأمانة.
ووفق القرار الجديد يصبح الدوام من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساء، من الأحد إلى الخميس، على أن يكون يوم السبت عطلة رسمية.
وجاء القرار بعد صدور نظام موظفي أمانة عمان الكبرى في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.

