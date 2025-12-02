استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين في عملية طعن قرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- استشهد فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "عطيرت" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين اثنين على الأقل، وذلك على الطريق السريع 465 قرب المستوطنة في منطقة "بنيامين".

وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج اللازم للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير لاستكمال العلاج، فيما وصفت إصاباتهما بأنها طفيفة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات وصلت إلى نقطة قرب مستوطنة "عطيرت" عقب تلقي بلاغ عن وجود مشتبه به في المنطقة. وخلال عملية تفتيش المشتبه، حاول طعن الجنود المتواجدين في الموقع، الذين ردوا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ويعد هذا الهجوم الثاني في الضفة الغربية خلال أقل من عشر ساعات، في وقت تستمر فيه العملية العسكرية الواسعة في القرى الخمس بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ فور وقوع الحادث لمحاولة السيطرة عليه وتحَييده، بحسب التقارير الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بتصفية منفذ عملية الدهس التي وقعت، أمس الإثنين قرب بلدة حلحول في مدينة الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.