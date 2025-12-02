تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و25 قرشا، والبندورة 7و 15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 50 و120 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

