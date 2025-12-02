  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

2025-12-02 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل لجان نيابية عدة اجتماعاتها الثلاثاء، لمناقشة مواضيع عدة منها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبحسب جدول نشاطات المجلس تناقش اللجنة المالية النيابية الموازنة على النحو التالي: (الهيئة المستقلة للانتخاب، وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية).
كما تجتمع لجنة البيئة والمناخ لوضع آلية عمل اللجنة والاطلاع على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات مؤتمر الأطراف الذي عقد في البرازيل.
وتلتقي لجنة الزراعة والمياه لمناقشة مواقع تتعلق بالقطاع الزراعي.

