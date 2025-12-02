إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

403
إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة صباح الثلاثاء، بعملية طعن بالقرب من مستوطنة عطاروت بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
واستشهد منفذ العملية وفقا لتلك الوسائل.
كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف فلسطينيا آخر ليلا بهجوم مفنصل خلال محاولة تنفيذ عملية دهس لجندي بالقرب من الخليل عند مفترق أوتكيم بالقرب من كريات أربع،
