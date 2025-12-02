  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

2025-12-02 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة صباح الثلاثاء، بعملية طعن بالقرب من مستوطنة عطاروت بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
واستشهد منفذ العملية وفقا لتلك الوسائل.
كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف فلسطينيا آخر ليلا بهجوم مفنصل خلال محاولة تنفيذ عملية دهس لجندي بالقرب من الخليل عند مفترق أوتكيم بالقرب من كريات أربع،

MENAFN02122025000208011052ID1110423204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث