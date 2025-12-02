الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين. ووصف الشرع هذا الفوز بأنه "إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين"، مشيدا بالتزامهم وأدائهم المتميز. ودعاهم لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكدا أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.

