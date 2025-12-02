الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025
وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين.
ووصف الشرع هذا الفوز بأنه "إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين"، مشيدا بالتزامهم وأدائهم المتميز.
ودعاهم لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكدا أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.
