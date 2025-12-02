  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

2025-12-02 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة فيديو مع بعثة منتخب سوريا لكرة القدم، مهنئا اللاعبين والجهاز الفني بعد فوزهم المهم على منتخب تونس 1-0، ضمن بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين.
ووصف الشرع هذا الفوز بأنه "إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين"، مشيدا بالتزامهم وأدائهم المتميز.
ودعاهم لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكدا أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.

