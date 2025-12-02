  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انخفاض أسعار الذهب عالميا

2025-12-02 01:08:04
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار.

