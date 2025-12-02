انخفاض أسعار الذهب عالميا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انخفاض أسعار الذهب عالميا
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- انخفض الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4256.30 دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment