مشاركة لوكا زيدان مع الجزائر في كأس أفريقيا مهددة

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن منتخب الجزائر يواجه تحدياً جديداً قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025.

ذكر موقع fennecfootball أن الأمر يتعلق بوضعية حارس المرمى لوكا زيدان، ابن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أصبح مؤخراً لاعباً بديلاً في صفوف نادي غرناطة الإسباني.

وأوضح: "ويشكل هذا التطور أزمة كبيرة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان يعتمد على زيدان لتثبيت مركز حراسة المرمى الذي عانى المنتخب الجزائري من عدم استقراره لسنوات عديدة".

وأضاف: "يستعد منتخب الجزائر للبطولة القارية بأمل كبير لتجاوز إخفاقاته السابقة، بعد الخروج المبكر من الدور الأول في نسختي 2021 و2023، ولكن الصعوبات لا تتوقف عند مستوى الحراسة، إذ جاء الدور الأول صعباً للغاية بعد قرعة البطولة، حيث سيواجه "الخضر" منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، والسودان، في مجموعة تشكل كل نقطة فيها قيمة كبيرة".

وتابع: "بينما يواصل الفريق التحضيرات النهائية، يظل وضع لوكا زيدان موضع قلق للطاقم الفني، إذ سيحتاج المدرب إلى خيارات بديلة لضمان استقرار الخط الخلفي، بما يعزز فرص الجزائر في المنافسة بقوة على لقب كأس أمم أفريقيا وتحقيق نتائج إيجابية تعوض إخفاقات النسختين السابقتين".