مشاركة لوكا زيدان مع الجزائر في كأس أفريقيا مهددة

مشاركة لوكا زيدان مع الجزائر في كأس أفريقيا مهددة
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن منتخب الجزائر يواجه تحدياً جديداً قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025.
ذكر موقع fennecfootball أن الأمر يتعلق بوضعية حارس المرمى لوكا زيدان، ابن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أصبح مؤخراً لاعباً بديلاً في صفوف نادي غرناطة الإسباني.
وأوضح: "ويشكل هذا التطور أزمة كبيرة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان يعتمد على زيدان لتثبيت مركز حراسة المرمى الذي عانى المنتخب الجزائري من عدم استقراره لسنوات عديدة".
وأضاف: "يستعد منتخب الجزائر للبطولة القارية بأمل كبير لتجاوز إخفاقاته السابقة، بعد الخروج المبكر من الدور الأول في نسختي 2021 و2023، ولكن الصعوبات لا تتوقف عند مستوى الحراسة، إذ جاء الدور الأول صعباً للغاية بعد قرعة البطولة، حيث سيواجه "الخضر" منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، والسودان، في مجموعة تشكل كل نقطة فيها قيمة كبيرة".
وتابع: "بينما يواصل الفريق التحضيرات النهائية، يظل وضع لوكا زيدان موضع قلق للطاقم الفني، إذ سيحتاج المدرب إلى خيارات بديلة لضمان استقرار الخط الخلفي، بما يعزز فرص الجزائر في المنافسة بقوة على لقب كأس أمم أفريقيا وتحقيق نتائج إيجابية تعوض إخفاقات النسختين السابقتين".
