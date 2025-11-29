يوفّر 13 ألف دولار لكل طفل.. منهج عمره 100 عام يهزم رياض الأطفال الحديثة

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت دراسة أمريكية جديدة عن تفوّق واضح لبرامج التعليم القائمة على منهج مونتيسوري في رياض الأطفال العامة، مقارنة بالبرامج التقليدية، سواء من حيث مخرجات التعلم أو الكلفة المالية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الملتحقين ببرامج مونتيسوري يحققون أداءً أفضل في القراءة والذاكرة والوظائف التنفيذية وفهم المهارات الاجتماعية بحلول نهاية مرحلة الروضة، مع توفير آلاف الدولارات للمدارس والجهات التعليمية.

وأُجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة فيرجينيا وجامعة بنسلفانيا والمعهد الأمريكي للبحوث، وشملت 588 طفلا في 24 برنامجا لمونتيسوري عبر الولايات المتحدة.

وتُعد هذه الدراسة أول تجربة عشوائية مُحكمة على مستوى البلاد لقياس أثر التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة ضمن النظام العام، ونُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، إحدى أبرز الدوريات العلمية حول العالم.

وبيّنت النتائج أن الأطفال الذين حصلوا على مقاعدهم في برامج مونتيسوري عبر نظام القرعة العشوائية تفوّقوا على أقرانهم في مهارات القراءة القصيرة المدى، وفي القدرة على اتخاذ القرارات وضبط السلوك، إضافة إلى مهارات الذاكرة العاملة، كما سجّلوا مستويات أعلى في مهارات فهم الآخرين والتفاعل الاجتماعي، وهي عناصر تُعد أساسية للنجاح الأكاديمي والسلوكي في المراحل اللاحقة، وفقا لـ scitechdaily.

وعلى الصعيد المالي، كشفت الدراسة أن برامج مونتيسوري العامة تُخفض الإنفاق بنحو 13 ألف دولار للطفل الواحد خلال الفترة الممتدة من سن الثالثة حتى السادسة، مقارنة بالبرامج التقليدية، ويعود ذلك أساسا إلى هيكلة الصفوف متعددة الأعمار التي تسمح باستخدام موارد أقل وتشجع الأطفال الأكبر سنا على مساعدة الصغار، مما يعزز التعلم دون الحاجة إلى زيادة عدد المعلمين أو المواد التعليمية.

ويرجّح الباحثون أن تكون وفورات التكلفة الحقيقية أكبر، نظرا لارتفاع مستويات رضا معلمي مونتيسوري وانخفاض معدلات ترك العمل لديهم، وهو ما أثبتته دراسات سابقة.

وأكدت أنجيلين ليارد، أستاذة علم النفس في جامعة فيرجينيا وقائدة فريق البحث، أن النتائج تُجدد الثقة بفلسفة ماريا مونتيسوري التي انطلقت قبل أكثر من 100 عام.

وقالت: ((تُظهر البيانات بوضوح أن ثقة الطفل بقدراته واستقلاليته داخل البيئة الصفية تعزز تعلّمه بشكل ملموس، وأن برامج مونتيسوري ليست فقط فعّالة تربويا، بل اقتصادية أيضا)).

وأشار الباحثون إلى أن الفوائد ظهرت بوضوح بين الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض، الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على الجذور الاجتماعية لهذا النموذج التعليمي الذي وُضع أساسا لخدمة المجتمعات المهمشة.

وتقدّم نتائج الدراسة أدلة مهمة لصنّاع القرار التربويين في الولايات المتحدة، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة لتقليل الإنفاق من دون الإضرار بجودة التعليم.

وتخلص إلى أن منهج مونتيسوري، رغم قدمه، ما يزال واحدا من أكثر النماذج فاعلية في تعزيز التعلم المبكر، مع قابلية تطبيق واسعة في المدارس العامة الحديثة.

يذكر أن منهج مونتيسوري هو نظام تعليمي طورته الطبيبة والباحثة الإيطالية ماريا مونتيسوري عام 1907، ويُعد اليوم واحدا من أكثر الأساليب التربوية تأثيرا وانتشارا حول العالم، ويعتمد هذا المنهج على مبدأ أساسي وهو أن الطفل يتعلم بشكل أفضل عندما يكون لديه حرية اختيار أنشطته داخل بيئة معدّة بعناية، مع إشراف مرن من المعلّم.