انخفاض ضغط الدم والاستحمام بالماء الساخن ما العلاقة بينهما؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة قد يسبب دوخة أو شبه إغماء، خاصة للأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم، بسبب توسع الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المخ مؤقتًا.



الأعراض التي تستدعي الحذر:

دوخة مفاجئة وخفة الرأس

شبه إغماء عند الوقوف أو بعد الخروج من الحمام

زغللة أو تشوش في الرؤية

تعرّق شديد وبرودة الأطراف

تسارع ضربات القلب وفقدان التوازن



نصائح لتجنب الدوخة:

استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن جدًا

تجنب الوقوف المفاجئ والنهض تدريجيًا

تقصير مدة الاستحمام

شرب كمية كافية من الماء لدعم الدورة الدموية

استشارة الطبيب إذا تكررت نوبات الدوخة أو الإغماء

الكونسلتو