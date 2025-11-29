انخفاض ضغط الدم والاستحمام بالماء الساخن ما العلاقة بينهما؟
الأعراض التي تستدعي الحذر:
دوخة مفاجئة وخفة الرأس
شبه إغماء عند الوقوف أو بعد الخروج من الحمام
زغللة أو تشوش في الرؤية
تعرّق شديد وبرودة الأطراف
تسارع ضربات القلب وفقدان التوازن
نصائح لتجنب الدوخة:
استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن جدًا
تجنب الوقوف المفاجئ والنهض تدريجيًا
تقصير مدة الاستحمام
شرب كمية كافية من الماء لدعم الدورة الدموية
استشارة الطبيب إذا تكررت نوبات الدوخة أو الإغماء
الكونسلتو
