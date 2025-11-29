  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة تطلق مشروع مدينة عمرة

2025-11-29 06:09:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
إطلاق المشروع يأتي إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التَّكليف السامي، الذي وجَّه لمواصلة العمل في هذا المشروع؛ لما له من دور محوري في تخفيف الضَّغط عن مدينتيّ عمّان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصاديَّة واستثماريَّة واجتماعية مهمة، تنسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة.
رئيس الوزراء يطَّلع على مخطَّطات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى في مشروع مدينة عمرة والتي ستُقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم، وستتولَّى الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق الحكوميَّة متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتدُّ حتى عام 2029م وسينجز بعضها خلال عامين.
مدينة عمرة، عند اكتمالها، لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتيّ عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.
المشروع يحدِّد استخدامات الأراضي مسبقاً بمختلف أنواعها؛ الاستثماريَّة والتعليميَّة والتجاريَّة والصِّناعيَّة والخدميَّة والسكنيَّة والسياحيّة، وبطريقة مستدامة تتوافق مع المخطَّط الشُّمولي وتحديثاته مستقبلاً.
مشروع مدينة عمرة هو مشروع مدينة خضراء يمنح فرصاً للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبليَّة نموذجيَّة توفِّر بدائل سكنيةً وخدميةً حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئيَّة والتكنولوجيَّة والطاقة النَّظيفة والنَّقل العام.
سيتمّ تشكيل مجلس استشاري من الشَّباب المتميِّزين والمبادرين في مجالات العمارة والفنون والبيئة والطَّاقة والتَّطوير العقاري والاستدامة والنَّقل العام والتكنولوجيا؛ ليتركوا بصمة واضحة للشَّباب الأردني في هذا المشروع الوطني النَّموذجي المستقبلي.
المرحلة الأولى من المشروع تتضمَّن تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضيَّة متكاملة تضمُّ ستاداً دوليَّاً لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبيَّة إلى جانبه، وصالات مجهَّزة بمعايير أولمبيَّة للرِّياضات المختلفة مثل كرة السلَّة واليد والطَّائرة والألعاب القتاليَّة وملاعب للتَّنس، وألعاب القوى، ومضماراً لسباق السيَّارات، بالإضافة إلى حديقة بيئيَّة نموذجيَّة على مساحة لا تقلّ عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهيَّة تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدميَّة، ومدينة تعليميَّة ومركزاً تكنولوجيَّاً للاستثمار في قطاع التَّعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليَّات الثَّقافيَّة بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيَّارات الملكي، وسيتمّ تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.
سيتمّ تنفيذ المشاريع الاستثماريَّة على مساحة 40 ألف دونم، من أصل ما يُقارب نصف مليون دونم، وهي بالكامل أراضٍ لخزينة الدَّولة، وقد تمَّ تخصيص أراضي مشروع مدينة عمرة لصالح صندوق الاستثمار الأردني الحكومي، الذي أسَّس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية؛ لتكون ذراعاً تطويرياً له.
ستوفِّر مشاريع المرحلة الأولى بحسب الدراسات الأوليَّة، الآلاف من فرص العمل، وستكون لهذه المشاريع انعكاسات حيويَّة على قطاعات المقاولات والبناء والتِّجارة والصِّناعات الإنشائيَّة والنَّقل والسِّياحة وغيرها، وسيكون لها أثر إيجابي في تحفيز النموّ الاقتصادي.
سيتمّ ربط مشروع مدينة عمرة مع اكتمال مشاريع المرحلة الأولى في نهاية عام 2029م بمنظومة الباص سريع التردُّد وبما يرسِّخ دور المشروع كمركز حيوي للسكن والعمل والتنقُّل ويعزز تنافسيَّته على المدى الطويل.
ستتولَّى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة لمشروع مدينة عمرة.
سيكون الاستثمار في مشروع مدينة عمرة متوافقاً مع المخطَّط الشمولي وضمن أسس تنظيميَّة محدَّدة سيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة.
ستتمّ دراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيَّاً في مشروع مدينة عمرة بعد انتهاء المرحلة الأولى منه؛ وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين من مختلف الفئات للاستفادة من هذا الاستثمار الوطني.
يتميَّز مشروع مدينة عمرة بموقعه الاستراتيجي على طرق دوليَّة تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، مثلما يبعد 40 كم عن وسط عمَّان، و35 كم عن كل من مدينة الزَّرقاء ومطار الملكة علياء الدَّولي.
سيتمّ تخصيص 10% من الأراضي في مشروع مدينة عمرة لصالح القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة، وستسهم القوَّات المسلَّحة بجزء من أعمال التَّطوير وفي تجهيز البنية التحتيَّة من خلال سلاح الهندسة.
إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، سيتمّ تخصيص 20 ألف دونم من أراضي الخزينة المجاورة لأراضي المشروع للمؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري لتطويرها وتنظيمها لغايات الإسكان لمنفعة الموظَّفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر.

