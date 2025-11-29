لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُستخدم الثوم على نطاق واسع في الطهي لفوائده الصحية العديدة، وخاصة في دعم المناعة، وصحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
⭐ أفضل وقت لتناول الثوم لتقوية المناعة
الصباح على معدة فارغة هو الوقت الأفضل للاستفادة القصوى من الثوم، إذ يعزز امتصاص مركباته النشطة ويقوّي المناعة.
تناوله مساءً مع العشاء يساعد على تقليل الالتهابات ليلًا ويساعد على نوم أفضل.
🌿 فوائد تناول الثوم الصحية
1) تعزيز المناعة
يحتوي على مركب الأليسين الذي يدعم عمل الخلايا المناعية ويقلل الالتهابات.
غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي من الأمراض المزمنة.
2) تعزيز صحة القلب
يساعد على تنظيم ضغط الدم.
يساهم في خفض الكوليسترول الضار LDL.
3) تقليل الالتهابات
له تأثيرات قوية مضادة للالتهاب، مفيدة في حالات مثل التهاب المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.
4) تحسين صحة الجهاز الهضمي
يعمل كمضاد حيوي طبيعي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.
📊 القيمة الغذائية لفص ثوم (3 جرامات)
السعرات: 4.47
البروتين: 0.19 جم
الكربوهيدرات: 0.99 جم
الألياف: 0.06 جم
الكالسيوم: 5.43 مجم
المغنيسيوم: 0.75 مجم
فيتامين C: 0.93 مجم
الزنك: 0.035 مجم
⭐ أفضل وقت لتناول الثوم لتقوية المناعة
الصباح على معدة فارغة هو الوقت الأفضل للاستفادة القصوى من الثوم، إذ يعزز امتصاص مركباته النشطة ويقوّي المناعة.
تناوله مساءً مع العشاء يساعد على تقليل الالتهابات ليلًا ويساعد على نوم أفضل.
🌿 فوائد تناول الثوم الصحية
1) تعزيز المناعة
يحتوي على مركب الأليسين الذي يدعم عمل الخلايا المناعية ويقلل الالتهابات.
غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي من الأمراض المزمنة.
2) تعزيز صحة القلب
يساعد على تنظيم ضغط الدم.
يساهم في خفض الكوليسترول الضار LDL.
3) تقليل الالتهابات
له تأثيرات قوية مضادة للالتهاب، مفيدة في حالات مثل التهاب المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.
4) تحسين صحة الجهاز الهضمي
يعمل كمضاد حيوي طبيعي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.
📊 القيمة الغذائية لفص ثوم (3 جرامات)
السعرات: 4.47
البروتين: 0.19 جم
الكربوهيدرات: 0.99 جم
الألياف: 0.06 جم
الكالسيوم: 5.43 مجم
المغنيسيوم: 0.75 مجم
فيتامين C: 0.93 مجم
الزنك: 0.035 مجم
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment