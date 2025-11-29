  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم

2025-11-29 06:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُستخدم الثوم على نطاق واسع في الطهي لفوائده الصحية العديدة، وخاصة في دعم المناعة، وصحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
⭐ أفضل وقت لتناول الثوم لتقوية المناعة
الصباح على معدة فارغة هو الوقت الأفضل للاستفادة القصوى من الثوم، إذ يعزز امتصاص مركباته النشطة ويقوّي المناعة.
تناوله مساءً مع العشاء يساعد على تقليل الالتهابات ليلًا ويساعد على نوم أفضل.
🌿 فوائد تناول الثوم الصحية
1) تعزيز المناعة
يحتوي على مركب الأليسين الذي يدعم عمل الخلايا المناعية ويقلل الالتهابات.
غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي من الأمراض المزمنة.
2) تعزيز صحة القلب
يساعد على تنظيم ضغط الدم.
يساهم في خفض الكوليسترول الضار LDL.
3) تقليل الالتهابات
له تأثيرات قوية مضادة للالتهاب، مفيدة في حالات مثل التهاب المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.
4) تحسين صحة الجهاز الهضمي
يعمل كمضاد حيوي طبيعي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.
📊 القيمة الغذائية لفص ثوم (3 جرامات)
السعرات: 4.47
البروتين: 0.19 جم
الكربوهيدرات: 0.99 جم
الألياف: 0.06 جم
الكالسيوم: 5.43 مجم
المغنيسيوم: 0.75 مجم
فيتامين C: 0.93 مجم
الزنك: 0.035 مجم

