بيان صادر عن مديرية الأمن العام

2025-11-29 06:09:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1205) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة كما تم التعامل مع (88) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:28) دقيقة، و(68) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة.


