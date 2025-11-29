بيان صادر عن مديرية الأمن العام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1205) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة كما تم التعامل مع (88) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:28) دقيقة، و(68) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment